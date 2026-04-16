Los 10 mejores jugadores que los clubes podrían fichar gratis en el mercado

El mercado de fichajes de verano está a la vuelta de la esquina en Europa y los principales clubes están preparando no solo las billeteras, sino el ingenio para sumar futbolistas de calidad a costos bajos.

Los directores deportivos estan buscando las mejores opciones para completar sus plantillas de cara a la nueva temporada.

A continunación, diez jugadores que terminan contrato y que serían buenos refuerzos.

1. Ibrahima Konaté

Liverpool v Newcastle United - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

Supo ser clave en el Liverpool, pero las idas y vueltas con su contrato llevaron al internacional francés a esta situación: está a pocos partidos de terminar su vínculo con los Reds y podría quedar en libertad de acción. El Real Madrid, uno de los interesados.

2. Dusan Vlahovic

Juventus FC v Parma Calcio 1913 - Serie A | Mattia Ozbot/GettyImages

El delantero serbio tuvo un paso discreto por la Juventus tras un ciclo muy bueno en la Fiorentina, y su próximo capítulo está por empezar: su contrato llega a su fin el próximo 30 de junio.

3. Bernardo Silva

Manchester City FC v Everton FC - Premier League | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

El talentoso mediocentro portugués terminará en los próximos meses su exitoso ciclo en el Manchester City y podría poner camino rumbo al Inter Miami, club campeón de la MLS.

4. Sadio Mané

FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MAR | FRANCK FIFE/GettyImages

Tuvo un paso discreto por el Al-Nassr, pero sigue siendo la gran figura de su selección: con Mané como estandarte, Senegal fue campeón de la Copa Africana de Naciones a principios de año.

5. Marcos Senesi

AFC Bournemouth v Newcastle United - Premier League | Robin Jones - AFC Bournemouth/GettyImages

El zaguero argentino es un caso particular, ya que se está por quedar libre pero tiene chances de disputar el Mundial 2026 con Argentina: estuvo en las últimas convocatorias de Lionel Scaloni. Rumores lo han vinculado con clubes como Borussia Dortmund y Juventus.

6. Julian Brandt

Borussia Dortmund v Newcastle United FC: Group F - UEFA Champions League 2023/24 | Edith Geuppert - GES Sportfoto/GettyImages

Y si de Borussia Dortmund hablamos, Julian Brandt es uno de los que abandonaría el club de la Pared Amarilla. Su contrato vence al final de la temporada y se lo vincula con clubes como la Roma y el Bayer Leverkusen.

7. León Goretzka

FC St. Pauli v FC Bayern München - Bundesliga | S. Mellar/GettyImages

El histórico mediocampista del Bayern Múnich se marcharía de Baviera a finales de temporada. Clubes como el Atlético de Madrid, el AC Milan 0 el Napoli están siguiéndolo de cerca.

8. Antonio Rüdiger

Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

El zaguero alemán es otro que podría terminar su ciclo en un Real Madrid que está obligado a recambiar piezas. El Galatasaray sería el principal interesado en sumarlo.

9. Neymar

Santos v Sport Recife - Brasileirao 2025 | Sports Press Photo/GettyImages

El crack brasileño es un mar de dudas: no logra convencer a Ancelotti y hasta ha coqueteado con el retiro si no es convocado al Mundial 2026. El Inter Miami quiere tentarlo con la posibilidad de reunir a la MSN.

10. Robert Lewandowski

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | David Ramos - UEFA/GettyImages

Por último, otro que está coqueteando con el final de su carrera: el polaco se quedó afuera del Mundial 2026 y su contrato con el FC Barcelona llega a su fin el 30 de junio. Es una incógnita saber si algún club puede tentarlo para que siga jugando.

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