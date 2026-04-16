Los 10 mejores jugadores que los clubes podrían fichar gratis en el mercado
El mercado de fichajes de verano está a la vuelta de la esquina en Europa y los principales clubes están preparando no solo las billeteras, sino el ingenio para sumar futbolistas de calidad a costos bajos.
Los directores deportivos estan buscando las mejores opciones para completar sus plantillas de cara a la nueva temporada.
A continunación, diez jugadores que terminan contrato y que serían buenos refuerzos.
1. Ibrahima Konaté
Supo ser clave en el Liverpool, pero las idas y vueltas con su contrato llevaron al internacional francés a esta situación: está a pocos partidos de terminar su vínculo con los Reds y podría quedar en libertad de acción. El Real Madrid, uno de los interesados.
2. Dusan Vlahovic
El delantero serbio tuvo un paso discreto por la Juventus tras un ciclo muy bueno en la Fiorentina, y su próximo capítulo está por empezar: su contrato llega a su fin el próximo 30 de junio.
3. Bernardo Silva
El talentoso mediocentro portugués terminará en los próximos meses su exitoso ciclo en el Manchester City y podría poner camino rumbo al Inter Miami, club campeón de la MLS.
4. Sadio Mané
Tuvo un paso discreto por el Al-Nassr, pero sigue siendo la gran figura de su selección: con Mané como estandarte, Senegal fue campeón de la Copa Africana de Naciones a principios de año.
5. Marcos Senesi
El zaguero argentino es un caso particular, ya que se está por quedar libre pero tiene chances de disputar el Mundial 2026 con Argentina: estuvo en las últimas convocatorias de Lionel Scaloni. Rumores lo han vinculado con clubes como Borussia Dortmund y Juventus.
6. Julian Brandt
Y si de Borussia Dortmund hablamos, Julian Brandt es uno de los que abandonaría el club de la Pared Amarilla. Su contrato vence al final de la temporada y se lo vincula con clubes como la Roma y el Bayer Leverkusen.
7. León Goretzka
El histórico mediocampista del Bayern Múnich se marcharía de Baviera a finales de temporada. Clubes como el Atlético de Madrid, el AC Milan 0 el Napoli están siguiéndolo de cerca.
8. Antonio Rüdiger
El zaguero alemán es otro que podría terminar su ciclo en un Real Madrid que está obligado a recambiar piezas. El Galatasaray sería el principal interesado en sumarlo.
9. Neymar
El crack brasileño es un mar de dudas: no logra convencer a Ancelotti y hasta ha coqueteado con el retiro si no es convocado al Mundial 2026. El Inter Miami quiere tentarlo con la posibilidad de reunir a la MSN.
10. Robert Lewandowski
Por último, otro que está coqueteando con el final de su carrera: el polaco se quedó afuera del Mundial 2026 y su contrato con el FC Barcelona llega a su fin el 30 de junio. Es una incógnita saber si algún club puede tentarlo para que siga jugando.
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo