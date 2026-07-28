Los 10 mejores partidos amistosos de la pretemporada 2026/27 para ver este verano

La pretemporada avanza a buen ritmo en toda Europa, con los clubes buscando ganar impulso antes de que comiencen sus respectivas ligas en el mes de agosto. Muchos de los grandes del continente ya han entrado en acción; varios de ellos atraviesan veranos de transición bajo una nueva dirección técnica. Tanto las estrellas consagradas como las jóvenes promesas de la cantera están ansiosas por impresionar a sus entrenadores y tendrán la oportunidad de destacar en partidos amistosos de gran envergadura.

Este artículo ha sido originalmente publicado en SI FC

Equipos de élite se enfrentarán a lo largo del calendario de pretemporada, llegando incluso a disputar títulos en algunos de estos encuentros. Teniendo esto en cuenta, aquí presentamos los amistosos más atractivos y de mayor repercusión que vale la pena seguir antes del inicio de la nueva temporada oficial.



Liverpool vs Wrexham

Liverpool FC v Sunderland AFC - Pre-Season Friendly | Andrew J. Clark/ISI Photos/GettyImages

Fecha : miércoles 29 de julio

: miércoles 29 de julio Hora : 18:30 (USA), 17:30 (MEX), 3:30 del jueves (ESP)

: 18:30 (USA), 17:30 (MEX), 3:30 del jueves (ESP) Estadio: Yankee Stadium, Nueva York, Estados Unidos

El Liverpool inició la era de Andoni Iraola con una victoria elegante por 4-2 ante el Sunderland, rival de la Premier League, en el partido inaugural de su gira por Estados Unidos. El siguiente rival es el Wrexham, club propiedad de figuras de Hollywood que actualmente milita en la segunda categoría del fútbol inglés, pero que ya ha derrotado al Manchester United este verano.

Los aficionados estadounidenses acudirán en masa al Yankee Stadium este miércoles para presenciar un duelo poco habitual entre el Liverpool y el conjunto galés. Iraola sigue sin contar con varias de las estrellas del primer equipo tras la Copa del Mundo, una situación de plantilla mermada que se ha visto agravada por las lesiones, pero las jóvenes promesas del club buscarán una vez más llevar a los Reds a la victoria.

Birmingham City vs FC Barcelona

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Fecha : viernes 31 de julio

: viernes 31 de julio Hora : 13:45 (USA), 12:45(MEX), 20:45 del jueves (ESP)

: 13:45 (USA), 12:45(MEX), 20:45 del jueves (ESP) Estadio: St Andrew’s, Birmingham, Inglaterra

El Liverpool no es el único gigante que se enfrentará a rivales de la Championship inglesa; la gira del Barcelona por Inglaterra incluye un duelo este viernes contra el Birmingham City, club vinculado a Tom Brady. Para la afición local en St Andrew’s, será una ocasión muy especial.

Este encuentro será el primero del verano para el Barcelona. Hansi Flick aún no cuenta con una gran cantidad de estrellas debido a la Copa del Mundo, ocho de las cuales ganaron el torneo con España, incluidos Lamine Yamal y Pedri. Aun así, un equipo relativamente sólido, reforzado por varios talentos de La Masia, saltará al campo en West Midlands mientras el conjunto azulgrana busca comenzar con buen pie su pretemporada.

Chelsea vs Tottenham

Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier League | Darren Walsh/GettyImages

Fecha : sábado 1 de agosto

: sábado 1 de agosto Hora : 4:45 (USA), 3:45 (MEX), 11:45 (ESP)

: 4:45 (USA), 3:45 (MEX), 11:45 (ESP) Estadio: Accor Stadium, Sydney, Australia

Habrá poco de amistoso en el encuentro que disputarán en las antípodas dos acérrimos rivales londinenses: el Chelsea y el Tottenham. Ambos gigantes de la Premier League han viajado a Australia para realizar parte de su preparación de pretemporada; el Accor Stadium de Sydney será el escenario de un duelo apasionante que obligará a los aficionados de Estados Unidos a madrugar (o trasnochar) para seguirlo.

Xabi Alonso dirigirá apenas su segundo partido como técnico del Chelsea, mientras que Roberto De Zerbi continúa en el banquillo rival tras haber salvado a los Spurs del descenso la temporada pasada. Las plantillas de ambos equipos aún se están adaptando a las exigencias de sus entrenadores, lo que hace difícil pronosticar el resultado del choque de este sábado.

Manchester City vs Inter

Manchester City v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD1 | Carl Recine/GettyImages

Fecha : sábado 1 de agosto

: sábado 1 de agosto Hora : 6:30 (USA), 5:30 (MEX), 13:30 (ESP)

: 6:30 (USA), 5:30 (MEX), 13:30 (ESP) Estadio: Kai Tak Sports Park, Kowloon, Hong Kong

Varias horas después de que el Chelsea salte al campo, su exentrenador Enzo Maresca dirigirá su primer partido como sucesor de Pep Guardiola en el Manchester City. El técnico italiano se enfrentará a un equipo de su país natal, el Inter, campeón de la Serie A, en una reedición de la final de la UEFA Champions League 2022/23, que el conjunto inglés ganó gracias a un gol de Rodri, el centrocampista que busca abandonar el club y que está en el punto de mira del Real Madrid.

Los aficionados del City estarán deseando ver qué cambios introduce Maresca en el planteamiento táctico del equipo tras una década bajo la dirección de Guardiola; no obstante, no se prevén modificaciones sustanciales, ya que el club de Mánchester sigue apostando por una filosofía basada en la posesión y el juego de toque.

Real Madrid vs Fiorentina

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-TRAINING | JAVIER SORIANO/GettyImages

Fecha : sábado 1 de agosto

: sábado 1 de agosto Hora : 11:00 (USA), 10:00 (MEX), 17:00 (ESP)

: 11:00 (USA), 10:00 (MEX), 17:00 (ESP) Estadio: Sportpark Klagenfurt, Klagenfurt, Austria

Este verano soplan vientos de cambio en el Real Madrid... o algo así. Su nuevo entrenador es, en realidad, un viejo conocido: José Mourinho retoma su puesto en el banquillo del Santiago Bernabéu trece años después de su última etapa al frente del club más laureado de Europa. No obstante, hay caras nuevas en la plantilla, pues hasta la fecha se han incorporado Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Marc Cucurella, aunque no todos ellos participarán en el encuentro del sábado contra la Fiorentina.

El calendario de pretemporada de los blancos es bastante asequible y no incluye enfrentamientos contra los gigantes europeos, pero el duelo ante la Fiorentina en Austria supondrá, aun así, una buena prueba de nivel. El partido reedita la final de la Copa de Europa de 1957, en la que el conjunto español se impuso por 2-0.

AC Milan vs Inter

AC Milan v FC Internazionale - Serie A | Marco Luzzani/GettyImages

Fecha : miércoles 5 de agosto

: miércoles 5 de agosto Hora : 5:00 (USA), 4:00 (MEX), 10:00 (ESP)

: 5:00 (USA), 4:00 (MEX), 10:00 (ESP) Estadio: Optus Stadium, Perth, Australia

Cuatro días después de enfrentarse al Manchester City, el Inter de Cristian Chivu se medirá a su acérrimo rival local, el Milan; eso sí, el escenario habitual de San Siro ha sido sustituido por el Optus Stadium de Perth. Esta nueva edición del Derby della Madonnina promete ser un encuentro intenso, a pesar de que no hay nada en juego en este partido no oficial.

Al Inter le ha costado mucho sacar buenos resultados en este enfrentamiento durante los últimos años, a pesar de la irregularidad general de su vecino: el Milan se ha mantenido invicto en los últimos siete duelos, cinco de los cuales se saldaron con victoria. Antes de caer en esta racha negativa actual, los Nerazzurri habían encadenado seis triunfos consecutivos en el derbi milanés.

Manchester United vs Paris Saint-Germain

Manchester United Training Session | Poppy Townson - MUFC/GettyImages

Fecha : sábado 8 de agosto

: sábado 8 de agosto Hora : 10:00 (USA), 9:00 (MEX), 15:00 (ESP)

: 10:00 (USA), 9:00 (MEX), 15:00 (ESP) Estadio: Nya Ullevi, Gotemburgo, Suecia

El Manchester United habrá disputado tres partidos para cuando se enfrente al campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, en Suecia el 8 de agosto; los Red Devils iniciaron su primera pretemporada bajo la dirección de Michael Carrick antes que muchos de sus rivales nacionales.

Tras los encuentros contra el Wrexham, el Rosenborg y el Atlético de Madrid, esta será una prueba aún más difícil para el United, que deberá ofrecer su mejor versión para salir victorioso de este amistoso. El PSG habrá iniciado su pretemporada contra el Mallorca tres días antes y debería contar con una parte importante de sus estrellas, ganadoras de la Champions League, para el partido en Gotemburgo.

Paris Saint-Germain vs Aston Villa

Paris Saint-Germain v Tottenham Hotspur - UEFA Super Cup 2025 | Francesco Scaccianoce/GettyImages

Fecha : miércoles 12 de agosto

: miércoles 12 de agosto Hora : 14:00 (USA), 13:00 (MEX), 21:00 (ESP)

: 14:00 (USA), 13:00 (MEX), 21:00 (ESP) Estadio: Red Bull Arena, Salzburgo, Austria

Cuatro días después de enfrentarse al Manchester United, el PSG jugará contra el Aston Villa, campeón de la Europa League y dirigido por su exentrenador Unai Emery, en su segunda Supercopa de la UEFA consecutiva. El Tottenham fue su rival en la edición de 2025; en aquella ocasión, el campeón de la Ligue 1 necesitó llegar a la tanda de penaltis para superar al equipo que entonces dirigía Thomas Frank.

Aunque el Villa ha perdido a dos jugadores clave durante el mercado de fichajes como Youri Tielemans y Morgan Rogers, que se marcharon al Manchester United y al Chelsea respectivamente, siempre es un equipo capaz de dar la sorpresa bajo la dirección de Emery. Ya se enfrentaron al PSG en la Champions League 2024/25 y estuvieron a punto de eliminar en cuartos de final a quienes terminarían alzándose con el título.

Arsenal vs Manchester City

Crystal Palace v Liverpool - 2025 FA Community Shield | James Gill - Danehouse/GettyImages

Fecha : domingo 16 de agosto

: domingo 16 de agosto Hora : 9:00 (USA), 8:00 (MEX), 16:00 (ESP)

: 9:00 (USA), 8:00 (MEX), 16:00 (ESP) Estadio: Principality Stadium, Cardiff, Gales

El tradicional partido que inaugura la temporada futbolística inglesa se disputará una semana antes del inicio de la nueva campaña de la Premier League: el Principality Stadium de Cardiff acogerá la Community Shield, que enfrentará al Arsenal, campeón de la máxima categoría, y al Manchester City, ganador de la FA Cup. Ambos rivales se midieron en tres ocasiones la temporada pasada: el City se impuso en dos de esos encuentros y empató el restante, logrando además la victoria en la final de la Carabao Cup.

Dos discípulos de Guardiola se verán las caras en los banquillos cuando Mikel Arteta y Maresca dirijan a sus respectivos equipos. Si bien ninguno de los dos entrenadores dará excesiva importancia al resultado del partido en la capital galesa, una victoria serviría para marcar territorio de cara a lo que parece otra inevitable pugna por el título de la Premier League entre ambos clubes para la temporada 2026/27.

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich

Borussia Dortmund v FC Bayern München - Bundesliga | Pau Barrena/GettyImages

Fecha : sábado 22 de agosto

: sábado 22 de agosto Hora : 13:30 (USA), 12:30 (MEX), 20:30 (ESP)

: 13:30 (USA), 12:30 (MEX), 20:30 (ESP) Estadio: Signal Iduna Park, Dortmund, Alemania

La temporada de la Bundesliga comienza más tarde que las de la Premier League y LaLiga, por lo que la Supercopa Franz Beckenbauer se disputará el 22 de agosto, una semana antes del inicio del campeonato liguero. Se celebrará un temprano Der Klassiker entre el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund en el estadio de este último, el Signal Iduna Park.

Dado que el Bayern conquistó tanto la Bundesliga como la DFB Pokal la temporada pasada, el Dortmund se clasificó para el encuentro gracias a su segundo puesto en la liga. El equipo ha sufrido resultados adversos en este enfrentamiento a lo largo de los años y buscará dar la sorpresa en esta ocasión, intentando así alzarse con su primera Supercopa desde 2019. Por su parte, el Bayern ha ganado la competición en cuatro ocasiones durante esta década.

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