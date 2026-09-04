Los 10 salarios más altos de LaLiga en la temporada 2026/27

La nueva temporada de LaLiga está llena de cracks, y para tener jugadores de ese nivel los clubes tienen que pagar en consecuencia. El ranking de los mejores pagos está, principalmente, compuesto por futbolistas del FC Barcelona y del Real Madrid, que ocupa los primeros tres lugares del listado. Además, se colaron figuras del Atlético de Madrid y el Athletic Club.

A continuación, los 10 jugadores mejores pagos del campeonato español.

10. Rodrygo (Real Madrid)

Real Madrid v Atletico Madrid: Spanish Super Cup | Yasser Bakhsh/GettyImages

Supo ser crucial para el Real Madrid desde su arribo en 2019, pero una grave lesión de rodilla lo perjudicó gravemente en la última temporada: se perdió casi todo el año competitivo y la posibilidad de disputar el Mundial 2026 con Brasil.



Salario bruto anual: €20.840.000



Salario neto anual: €10.000.000

9. Nico Williams (Athletic Club)

Athletic Club v Rayo Vallecano - La Liga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El atacante vasco supo despertar un fuerte interés del FC Barcelona y otros clubes importantes de Europa, por lo que para retenerlo ha tenido que firmar un contrato espectacular con el Athletic Club.



Salario bruto anual: €31.360.000



Salario neto anual: €10.250.000

8. Bernardo Silva (Real Madrid)

Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27 | Florencia Tan Jun/GettyImages

El creativo portugués se fue como un ídolo del Manchester City y llegó al Real Madrid en búsqueda de un gran desafío. El "mal" momento de la Casa Blanca sin dudas representa todo un reto para él, acostumbrado a ganarlo prácticamente todo.



Salario bruto anual: €24.170.000



Salario neto anual: €11.600.000

7. Jude Bellingham (Real Madrid)

Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Mateo Villalba/GettyImages

Llegó como una de las máximas jóvenes promesas del mundo desde el Borussia Dortmund y no ha desentonado en lo más mínimo, acoplándose de inmediato a la grandeza del club y su exigencia. Hoy ya dejó de ser promesa para ser realidad no solo en el Real Madrid, sino que en la selección inglesa.



Salario bruto anual: €25.000.000



Salario neto anual: €12.000.000

6. Jan Oblak (Atlético de Madrid)

FBL-FRA-FRIENDLY-MARSEILLE-ATLETICO MADRID | THIBAUD MORITZ/GettyImages

Es uno de los principales referentes del Atlético de Madrid junto con Koke y Josema Giménez, con un gran pasado ganando trofeos Zamora en reiteradas oportunidades.



Salario bruto anual: €26.040.000



Salario neto anual: €12.500.000

5. Lamine Yamal (FC Barcelona)

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Eric Alonso/GettyImages

El joven maravilla del FC Barcelona se perfila para tener otra temporada consagratoria, siempre y cuando el físico lo acompañe a lo largo de una campaña que estará plagada de partidos en poco tiempo. Su performance está arrancando de menor a mayor.



Salario bruto anual: €31.250.000



Salario neto anual: €15.000.000

4. Rodri (FC Barcelona)

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | David Ramos/GettyImages

El refuerzo estelar del mercado español por su importancia y por el hecho de la disputa entre el FC Barcelona y el Real Madrid, que parecía tenerlo prácticamente abrochado.



Salario bruto anual: €31.250.000



Salario neto anual: €15.000.000

3. Trent Alexander-Arnold (Real Madrid)

Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

Fue el refuerzo estelar del mercado de fichajes de verano pasado todavía no ha demostrado toda su valía, principalmente por culpa de los problemas físicos que lo aquejaron.



Salario bruto anual: €31.670.000



Salario neto anual: €15.200.000

2. Vinícius Jr. (Real Madrid)

Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Mateo Villalba/GettyImages

En su renovación parecen haberlo convencido de percibir un salario menor al que pretendía, pero el hecho de ganar lo mismo que Mbappé está a sus pies: si rinde como debe, seguramente tenga mejor margen de negociación de cara a lo que se viene.



Salario bruto anual: €50.000.000



Salario neto anual: €24.000.000

1. Kylian Mbappé (Real Madrid)

Real Madrid v Malaga - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Su llegada al Real Madrid generó un gran impacto y su efecto en la plantilla fue inmediato, aunque le tocaron equipos que no terminaron de engranar. En la temporada 2025/26 ganó el Pichichi de LaLiga y el trofeo al máximo goleador de la UEFA Champions League. Con Francia, obtuvo la Bota de Oro en el Mundial 2026.



Salario bruto anual: €71.670.000



Salario neto anual: €34.400.000

Jugador Club Salario bruto anual Salario neto anual Kylian Mbappé Real Madrid €71.670.000 €34.400.000 Vinicius Jr. Real Madrid €50.000.000 €24.000.000 Trent Alexander-Arnold Real Madrid €31.670.000 €15.200.000 Lamine Yamal FC Barcelona €31.250.000 €15.000.000 Rodri FC Barcelona €31.250.000 €15.000.000 Jan Oblak Atlético de Madrid €26.040.000 €12.500.000 Jude Bellingham Real Madrid €25.000.000 €12.000.000 Bernardo Silva Real Madrid €24.170.000 €11.600.000 Nico Williams Athletic Club €21.360.000 €10.250.000 Rodrygo Real Madrid €20.840.000 €10.000.000

Fuente: Capology

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