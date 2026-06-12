El Mundial de fútbol no solo define campeones y consagra figuras, también suele convertirse en una enorme vidriera para los clubes más poderosos.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

A lo largo de las décadas, el Real Madrid supo aprovechar ese escaparate global para reforzar su plantel con jugadores que se transformaron en leyendas y conquistaron títulos, y otras que no lograron replicar en España el nivel que habían mostrado con sus selecciones

Estas son 11 incorporaciones que tuvieron al Mundial como punto de partida para vestir la camiseta blanca:

1. Didi (1958)

Didi, Football Player, Brazil | ullstein bild Dtl./GettyImages

Tras conquistar el Mundial de Suecia con Brasil y ganar el Balón de Oro del torneo, Didi se convirtió en uno de los primeros grandes fichajes internacionales del Real Madrid. Sin embargo, su paso por España fue breve debido a diferencias internas dentro del vestuario. Aun así, logró marcharse con una UEFA Champions League en su palmarés.

2. Paul Breitner (1974)

Soccer player Paul Beitner | Gianni Ferrari/GettyImages

Breitner llamó la atención durante el Mundial de 1974, donde Alemania Occidental derrotó a Países Bajos en la final. El lateral, autor de un gol decisivo desde el punto penal, llegó desde el Bayern Múnich y conquistó dos títulos de LaLiga durante sus tres temporadas en el Madrid.

3. Gheorghe Hagi (1990)

ROMANIA V SWITZ | Jonathan Daniel/GettyImages

Conocido como el “Maradona de los Cárpatos”, Hagi llegó tras destacarse con Rumania en Italia 90. Aunque mostró destellos de calidad y creatividad, nunca logró mantener la regularidad esperada y abandonó el club madrileño dos años después.

4. Predrag Spasić (1990)

Yugoslavia v Argentina | Mark Leech/Offside/GettyImages

Las buenas actuaciones de Yugoslavia en Italia 90 convencieron al Real Madrid de fichar a Spasić. Sin embargo, el defensor nunca se adaptó y su paso por el club es recordado como uno de los menos exitosos de la historia reciente de la institución.

5. Robert Jarni (1998)

Republic Of Ireland V Croatia, International Friendly | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Jarni fue una de las revelaciones de Croacia en Francia 1998. Su fichaje estuvo rodeado de particularidades administrativas y, pese a las expectativas, apenas permaneció una temporada antes de continuar su carrera en otro destino.

6. Ronaldo Nazário (2002)

Real Madrid v Real Betis | Mark Leech/Offside/GettyImages

Después de liderar a Brasil hacia el título mundial con ocho goles, Ronaldo se convirtió en uno de los fichajes más mediáticos de la era Florentino Pérez. Marcó 104 goles con la camiseta blanca y fue pieza clave en la conquista de dos ligas.

7. Fabio Cannavaro (2006)

Juventus v Real Madrid - UEFA Champions League Group H | Etsuo Hara/GettyImages

Tras levantar la Copa del Mundo con Italia y ganar posteriormente el Balón de Oro, Cannavaro aterrizó en Madrid procedente de la Juventus. Su experiencia resultó fundamental para devolver al equipo a la senda del éxito, logrando dos campeonatos ligueros.

8. Mesut Özil (2010)

Real Zaragoza v Real Madrid - La Liga | Angel Martinez/GettyImages

El alemán fue una de las sensaciones del Mundial 2010 gracias a su visión de juego y capacidad creativa. El Real Madrid se adelantó a varios grandes europeos y consiguió un fichaje que terminaría siendo decisivo en una de las mejores etapas ofensivas del club.

9. Sami Khedira (2010)

FBL-EUR-C1-REAL MADRID-LYON | JAVIER SORIANO/GettyImages

Menos mediático que Özil, pero igual de importante, Khedira destacó por su despliegue físico y capacidad táctica. Permaneció varios años en el club y formó parte del equipo que conquistó la tan ansiada Décima UEFA Champions League.

10. James Rodríguez (2014)

Real Madrid v Real Sociedad - Copa del Rey: Quarter Final | DeFodi Images/GettyImages

Sus seis goles en Brasil 2014, incluido uno de los mejores tantos de la historia de los Mundiales, impulsaron su llegada al Santiago Bernabéu. Aunque alternó grandes actuaciones con períodos irregulares, dejó momentos de enorme calidad y goles memorables.

11. Thibaut Courtois (2018)

Belgium v England: 3rd Place Playoff - 2018 FIFA World Cup Russia | Catherine Ivill/GettyImages

Las extraordinarias actuaciones del arquero belga en Rusia 2018 convencieron definitivamente al Real Madrid. Desde su llegada se consolidó como uno de los mejores porteros del mundo, conquistó múltiples títulos y fue decisivo en la final de la Champions League de 2022.

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