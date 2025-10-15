Los 14 futbolistas que jugaron con Leo Messi y Cristiano Ronaldo

Leo Messi y Cristiano Ronaldo son los jugadores más grandes de las dos últimas décadas. Ambos dominaron el fútbol mundial y acumularon gran cantidad de títulos y premios individuales. Una interesante cantidad de futbolistas de élite se dieron el lujo de compartir plantel o selección con estos dos mega cracks, disfrutando de grandísimos momentos y cosechando gran cantidad de títulos para sus respectivos palmarés.

A Leo Messi le hemos visto jugando en el FC Barcelona, el PSG y el Inter Miami, además de la selección argentina. En el caso de Cristiano, el portugués defendió los colores del Sporting de Lisboa, el Manchester United, el Real Madrid, la Juventus, el Al Nassr y la selección de Portugal.

A continuación, veamos los jugadores que coincideron con ambos en alguno de estos clubes o selecciones.

1. Ángel Di María

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Gustavo Pagano/GettyImages

El Fideo fue uno de los máximos laderos de Messi en la selección argentina y compartió plantel con CR7 en el Real Madrid.



Con el 10 conquistó, entre otros títulos, la Copa del Mundo 2022 en Qatar, mientras que con Cristiano levantó la Champions League.

2. Gonzalo Higuaín

FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-JUVENTUS-HEALTH-VIRUS | MIGUEL MEDINA/GettyImages

El Pipita compartió selección con Messi y club dos veces con Cristiano Ronaldo, en el Real Madrid y en la Juventus. Con el Bicho se cansó de ganar, mientras que con la Pulga se quedó con la espina de las tres finales perdidas de manera consecutiva por la Albiceleste.

3. Paulo Dybala

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Richard Heathcote/GettyImages

El cordobés también fue campeón del mundo junto con Messi y fue compañero de Cristiano Ronaldo en la Juventus. En su momento, estuvo en el ojo de la tormenta por decir que "es difícil" jugar con el 10 rosarino.

4. Gabriel Heinze

Manchester United Training | Alex Livesey/GettyImages

El hoy ayudante de campo de Mikel Arteta en el Arsenal compartió selección con Messi en sus inicios y club con Cristiano Ronaldo tanto en el Manchester United como en el Real Madrid.

5. Carlos Tévez

Argentina v Mexico: 2010 FIFA World Cup - Round of Sixteen | Chris McGrath/GettyImages

Messi y el Apache fueron compañeros de ataque en la selección argentina durante varios años y este último compartió una gloriosa etapa en el Manchester United con el portugués, donde ganó la UEFA Champions League 2007/08 venciendo en la final al Chelsea en Moscú.

6. Ezequiel Garay

Real Madrid v Barcelona - La Liga | Denis Doyle/GettyImages

El zaguero es otro de los afortunados que compartió plantel con ambos: fue futbolista de la selección argentina durante años coincidiendo con Messi, y formó parte de la plantilla del Real Madrid junto al Bicho en varias temporadas.

7. Fernando Gago

France v Argentina - International Friendly | Michael Steele/GettyImages

Sus lesiones recurrentes le impidieron brillar, pero supo jugar con los dos más grandes: con Messi alcanzó la final de la Copa del Mundo 2014 con la selección argentina, mientras que el Bicho llegó al Real Madrid en el cierre del ciclo del volante central en la Casa Blanca.

8. Gerard Piqué

Manchester United's Portugese midfielder | ANDREW YATES/GettyImages

Es cierto que fueron rivales más veces que compañeros, pero también aparece en la lista por haber compartido club con CR7 en el Manchester United y con Leo Messi en el FC Barcelona, siendo esta última su etapa más gloriosa.

9. Deco

Real Zaragoza v FC Barcelona | Luis Bagu/GettyImages

Aquí se invierte la situación de los primeros ejemplos de la lista: Deco compartió vestuario con Messi en el FC Barcelona y con CR7 en la selección de Portugal.

10. Nelson Semedo

Portugal v Czechia: Group F - UEFA EURO 2024 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Caso idéntico al de Deco. El lateral compartió plantel con Leo Messi durante su paso por el FC Barcelona (2017-2020) y consiguió la gloria en varias oportunidades junto a Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal.

11. Henrik Larsson

Barcelona players Cameroonian Samuel Eto | LLUIS GENE/GettyImages

Larsson compartió plantel durante dos temporadas con Leo Messi en el FC Barcelona y tan solo una, donde disputó un puñado de partidos, con el Bicho en el Manchester United.

12. Miralem Pjanic

Juventus v FC Barcelona: Group G - UEFA Champions League | Valerio Pennicino/GettyImages

El bosnio pasó de la Juventus, donde jugaba con CR7, al FC Barcelona para compartir plantel con Messi sin escalas en el 2019. Su paso por el club blaugrana estuvo marcado por la pandemia, mientras que en la Vecchia Signora mostró un gran nivel.

13. Keylor Navas

FBL-EUR-C1-NAPOLI-REAL MADRID | FILIPPO MONTEFORTE/GettyImages

El tico ganó todos los títulos existentes con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid formando parte del equipo que conquistó las tres Champions de forma consecutiva (2014-2019) y luego se dio el lujo de jugar con Messi en el PSG (2019-2022). Además, supo tener un paso por Newell's, club de los amores del 10 argentino.

14. Sergio Ramos

Lionel Messi, Sergio Ramos | Soccrates Images/GettyImages

Sergio Ramos desarrolló gran parte de su carrera en el Real Madrid. Allí lo ganó todo junto a Cristiano Ronaldo en los 9 temporadas que el luso jugó de blanco. En 2021, Ramos dejó el Madrid y se unió a las filas del PSG junto a Leo Messi y otro puñado de estrellas.

