Los 15 futbolistas con mejor media de físico en el EA Sports FC 26 - ratings oficiales

El pasado 26 de septiembre salió a la venta la nueva versión del EA Sports FC 26 para todas las plataformas. Algunos usuarios tuvieron un acceso anticipado para quienes adquirieron la Ultimate Edition y ya comienzan a armar sus mejores plantillas.

El juego está disponible para las plataformas de PlayStation 5 y 4, Xbox X|S, Xbox One, Nintendo Switch y Microsoft Windows. En cuanto a los ratings oficiales, que ya habían sido publicados hace algunas semanas, los futbolistas con mejor media de físico sorprenden para esta edición.

Han cambiado mucho con respecto a la edición 2025 y se premia a los jugadores con presencia defensiva, buen juego aéreo, fuerza, ritmo y capacidad de choque con los adversarios.

En el videojuego, la fuerza física es medida bajo la denominación "PHY", que significa "Most Physical Players", en inglés. Es un recurso que muchos usuarios de la plataforma buscan, para tener un balance adecuado entre ataque y defensa en sus equipos.

A continuación, vale la pena repasar a los 15 futbolistas con mejor media en físico de la nueva edición del EA Sports FC 26.

15. Calvin Bassey (PHY 87)

Calvin Bassey destaca en la Premier League con el Fulham | Ryan Pierse/GettyImages

Los defensas centrales suelen estar en la mayoría de los conteos en los que se premia la fuerza física. Bassey, jugador del Fulham y la selección de Nigeria, está ubicado en el puesto 15 entre los mejores en este apartado de la plataforma. Tiene un buen ritmo como central, destaca por su físico y es muy seguro en el juego aéreo. Su buen desempeño en la Premier League hace que aparezca entre los más potentes defensores y se ha ganado su puesto en el ranking gracias a su solvencia en la zaga.

14. Davinson Sánchez (PHY 88)

Davinson Sánchez tiene 29 años de edad | Alex Grimm/GettyImages

Si hay una selección con jugadores potentes en lo físico, ese es el combinado de Colombia. Uno de sus centrales, Davinson Sánchez, aparece entre los mejores en físico. El jugador de 29 años de edad vive una buena campaña con el Galatasaray S. K. de Turquía. Muchos podían pensar que después de su rendimiento en la Premier League, su carrera iba en declive, pero sigue siendo un defensor seguro, con buen juego aéreo y precisión en los pases para salir en la transición de defensa al ataque.

13. Sergej Milinković-Savić (PHY 88)

Sergej Milinković-Savić destacó en el pasado Mundial de Clubes | Image Photo Agency/GettyImages

Fue uno de los mejores del Al-Hilal de Arabia Saudita en la pasada temporada y es bien premiado con su físico en la nueva edición del videojuego. Para ser un mediocampista, cuenta con un gran físico, gracias a su altura, fuerza y llegada al área rival. En el uno contra uno es muy sólido y hace jugar a sus compañeros. En la selección de Serbia es uno de los habituales en el once titular.

12. Racheal Kundananji (PHY 88)

Racheal Kundananji tiene un gran ritmo | Al Chang/ISI Photos/GettyImages

Es una de las futbolistas más fuertes de la actualidad y se nota que pasa horas en el gimnasio. Esa potencia física le ha ayudado a ganarse un puesto en la selección de Zambia en el Bay FC. Juega como extrema izquierdo y una de sus virtudes es la resistencia física para colaborar tanto en defensa como en ataque. Tiene buen ritmo, lo que la convierte en una jugadora completa. Es una gran opción para los usuarios del EA Sports FC 26.

11. Tim Kleindienst (PHY 88)

Tim Kleindienst ha mejorado mucho con respecto a la temporada pasada | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

Kleindienst es de los jugadores que más ha evolucionado de una temporada a la otra y eso se nota al revisar sus métricas de la edición 26 del juego. El delantero del Borussia Mönchengladbach ha tenido una evolución interesante en la Bundesliga y se caracteriza por ayudar a presionar a los zagueros del equipo contrario y también por pelear todos los balones aéreos que llegan al área. Es un futbolista muy completo, que podría emigrar a otro equipo pronto.

10. Vincent Janssen (PHY 88)

Vincent Janssen destaca por su fuerza en el juego aéreo | BSR Agency/GettyImages

El holandés del Royal Amberes FC es un jugador que no tiene una gran valoración global con apenas 77, pero su físico sí está por encima del promedio, con 88. Es un futbolista que todavía tiene espacio de mejora y que seguramente se convertirá en el fichaje de un gran equipo en el futuro, pero por ahora destaca por su fuerza en el choque, su remate y aprovecha muy bien los espacios como delantero.

9. Erling Haaland (PHY 88)

Erling Haaland anda en un buen momento de cara al gol | Matt McNulty/GettyImages

No podía faltar el delantero noruego del Manchester City, Erling Haaland, quien puede ser considerado como el delantero más físico de la actualidad. Quizás se esperaba que estuviera más alto en el ranking, pero la valoración de 88 sigue siendo interesante. Es titular indiscutible tanto en su selección como en el equipo que dirige Pep Guardiola. Su juego se caracteriza por una potencia explosiva, velocidad y gran remate. Es uno de los atacantes más completos de la actualidad.

8. Ahmet Gürleyen (PHY 88)

Ahmet Gürleyen destaca por su juego aéreo | Gabriele Maltinti/GettyImages

El alemán es otro de esos casos extraños del videojuego, ya que apenas tiene una valoración general de 68, pero tiene un físico de 88. No es un jugador completo, pero a nivel de fuerza, juego aéreo y solidez defensiva es uno de los más destacados. Juega en el FC Hansa Rostock y a pesar de no ser tan conocido, puede sorprender en esta temporada y ganarse la posibilidad de salir a otro conjunto.

7. Tomáš Chorý (PHY 88)

Tomáš Chorý es uno de los jugadores más altos del mundo | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El delantero de la República Checa y del Slavia Praha es un buen rematador, con la paciencia que debe tener un atacante para definir y pelea todos los balones aéreos que le colocan. Ha mejorado notablemente sus métricas con respecto la edición 25 del videojuego. Su presencia también es imponente y por eso se ganó un lugar en este conteo.

6. Millie Bright (PHY 89)

Millie Bright es la capitana del Chelsea femenino | Jack Thomas/GettyImages

La defensora británica es una de las joyas de la zaga del Chelsea y lo ha demostrado tanto en la Premier League como en las competiciones internacionales. Tiene 89 de físico, tiene una gran presencia y solvencia en la zaga y suele ganar en los duelos aéreos. Es una promesa de la selección de Inglaterra y está bien conceptuada en esta edición del juego.

5. Alexandra Popp (PHY 89)

Alexandra Popp es una de las jugadoras más altas del mundo | Soccrates Images/GettyImages

La potencia es la mayor virtud de Alexandra Popp en un terreno de juego. Tiene mucha fuerza, es buena en los duelos uno contra uno y su definición es élite en el fútbol femenino mundial. Pertenece al VFL Wolfsburg de la Bundesliga y se ha ganado una valoración física de 89. Es otra de esas jugadoras que ha evolucionado con respecto a la edición anterior de la zaga de videojuegos.

4. Gabriela García (PHY89)

Gabriela García es internacional con la selección de Venezuela | Diego Souto/GettyImages

García comenzó su carrera como delantera, marcando goles con la selección femenina de Venezuela, pero ahora, con el Atlético de Madrid, juega en el medio campo y ha sido un resurgir en su carrera. Tiene 82 de valoración general y 89 de físico. Es muy alta, suele ganar los duelos aéreos y tiene una gran salida para habilitar a sus compañeras.

3. Barış Alper Yılmaz (PHY 90)

Barış Alper Yılmaz destaca en cada jornada con el Galatasaray | Seskim Photo/MB Media/GettyImages

El extremo del Galatasaray y la selección de Turquía es premiado en esta edición del videojuego con un 90 de físico. Lo demuestra en cada jornada con su club o selección, gracias a esa potencia, buen ritmo, capacidad de choque contra los contrarios. Es una sorpresa que un extremo esté en el puesto 3 de este apartado, pero es lo que lo hace diferente y un gran jugador. Podría salir a un club más grande en el mercado de invierno.

2. Joelinton (PHY 91)

Joelinton tiene una gran presencia física | James Gill - Danehouse/GettyImages

El brasileño del Newcastle United se caracteriza por darle equilibrio como mediocentro a su club. Por arriba siempre suele ganar los duelos, aguanta bien con su cuerpo y tiene equiibrio para salir jugando. Ha evolucionado en su juego y es de esos jugadores que trabajan en su físico para ser mejores.

1. Viktor Gyökeres (PHY 91)

Viktor Gyökeres viene de una gran campaña con el Sporting de Portugal | George Wood/GettyImages

El jugador con mejor físico de todo el EA Sports FC 26 es Viktor Gyökeres, delantero del Arsenal y de la selección de Suecia. Después de su histórica temporada con el Sporting de Lisboa, siendo el jugador con más goles en Europa, sus métricas iban a mejorar considerablemente en esta edición del juego. Tiene una gran potencia, buen remate y velocidad. Suele dominar en los duelos físicos con los centrales.