Los 15 futbolistas más rápidos del EA Sports FC 26 - ratings oficiales

La mayoría de los usuarios de EA Sports FC coincide en que la velocidad es clave en sus estilos de juego, ya que pueden sacar diferencias si tienen en su equipo a los más rápidos del videojuego.

La edición de 2026 saldrá a la venta a principios de octubre para PS5, PS4, Nintento Switch y Xbox. Ya han sido revelados los ratings de los jugadores, las nuevas métricas y hay mucha expectativa por la velocidad que mostrarán los jugadores.

Tanto en el Ultimate Team como en el Modo Carrera, la velocidad y la explosividad de los jugadores son las características más buscadas. El Real Madrid, por Kylian Mbappé, será nuevamente el equipo favorito de los usuarios que quieran marcar diferencias con el ritmo.

EA ha revelado los 15 jugadores más rápidos de la edición 2026 del videojuego y vale la pena repasar a cada uno de estos jugadores.

15. Caroline Graham Hansen (89 RIT)

La atacante del FC Barcelona figura como una de las jugadoras más rápidas del juego, con 89 de ritmo. Es la líder ofensiva del Barça femenino, con una visión de juego interesante para habilitar a sus compañeras y también tiene gol.



Ha sido de las jugadoras que más han evolucionado de una edición del juego a la otra y se espera que muchos usuarios la utilicen en el Modo Carrera. Todo está listo para ver a la mejor versión de la delantera.

14. Gianluigi Donnarumma (90 RIT)

Donnarumma | IMAGO/ Icon Sportswire

Aunque quizás no es una característica que muchos busquen en los arqueros, la velocidad de Donnarumma es clave para salvar al PSG y a la selección de Italia en contragolpes de los otros equipos.



Ha sido de los jugadores que más ha evolucionado de una edición del juego a la otra, gracias a la gran campaña que vivió en Francia con el equipo dirigido por Luis Enrique, con el que ganó la Champions League.

13. Viktor Gyökeres (90 RIT)

Viktor Gyökeres | Imago

El sueco viene de ser el jugador que más convirtió goles en Europa en la temporada pasada, aunque por la baja valoración de la liga de Portugal no pudo conseguir la Bota de Oro, que al final se llevó Kylian Mbappé.



El delantero, ex Sporting de Lisboa y ahora del Arsenal, viene de un muy buen arranque de temporada y en el juego será de los más veloces, con 90 de ritmo. Es un jugador que es rápido, va bien por arriba y tiene remate de media y larga distancia.

12. Lauren Hemp (91 RIT)

Lauren Hemp | Sipa USA-Imagn Images

La atacante del Manchester City sorprende con un 91 de ritmo, siendo una de las jugadoras más rápidas y mejor conceptuadas del videojuego. Los analistas hacen diversos estudios para determinar las métricas y la jugadora inglesa salió muy bien parada.



En la Premier League femenina ha destacado por ser una jugadora que le gusta mucho el uno contra uno, así que los usuarios que quieran disfrutar de estas virtudes tendrán que elegir al elenco ciudadano.

11. Raphinha (91 RIT)

Raphinha | IMAGO / Ricardo Larreina Amador

El extremo brasileño no podía faltar en este conteo, sobre todo después de la mejor temporada de su carrera, ganando LaLiga y la Copa del Rey con el FC Barcelona. Si hablamos de jugadores veloces, el zurdo tiene que estar en la lista.



El internacional con Brasil se ganó un puesto entre los más rápidos del juego con un 91 de ritmo. Elegir al Barça o a la selección de su país generará un juego interesante por los costados, con mucha rapidez y verticalidad.

10. Ousmane Dembélé (91 RIT)

Ousmane Dembélé | Ousmane Dembélé

El francés se mantiene como uno de los más dominantes en cuanto a regate y velocidad se refiere en el juego. Pero ahora ha mejorado sus métricas, gracias a la campaña de ensueño que vivió con el PSG de Luis Enrique, ganando todo en el plano local y también con la primera UEFA Champions League para el club.



El internacional con Francia vive el mejor momento de su carrera y eso le ha regalado tener 91 de ritmo, para ser de los más veloces del juego.

9. Sophia Smith (92 RIT)

Sophia Smith | Jenna Watson / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

Otra jugadora que sorprende en el ranking, pero su última campaña fue tan buena que mejoró notablemente sus estadísticas y eso fue bien valorado en EA. La atacante del Portland Thorns es una referente del fútbol femenino y destaca no solo por su velocidad, sino también por su visión de juego y definición de cara al arco,



Es una de las cartas más deseadas de la NWSL en el juego y cuenta con 92 de ritmo. Si quieren una jugadora veloz, ya saben donde buscar.

8. Victor Osimhen (92 RIT)

Victor Osimhen. | IMAGO

Victor Osimhen es de los delanteros promesas de Europa y en el Galatasaray tienen un gran proyecto con el nigeriano. La velocidad es uno de sus fuertes, pero también la potencia es un atributo interesante que muestra este jugador cada fin de semana.



Está bien respaldado en cuanto a métricas y sorprende el 92 de ritmo que le colocaron para la edición de 2026.

7. Achraf Hakimi (92 RIT)

Achraf Hakimi | Imag

El lateral derecho del PSG ha sido de los jugadores que más han mejorado sus estadísticas en el juego. De hecho, para la edición de 2026, está conceptuado entre los mejores 26 futbolistas.



Con un 92 de ritmo, si los usuarios quieren un lateral derecho con buen juego de ataque y velocidad pura, no deben dejar pasar el PSG o la selección de Marruecos.

6. Kadidiatou Diani (92 RIT)

Kadidiatou Diani | John David Mercer-Imagn Images

La atacante francesa, reconocida por su calidad y visión de juego, también es una de las más rápidas del juego, con una valoración de 92 en cuanto al ritmo se refiere. Sólida cuando se une a sus compañeras y desequilibrante en ataque, es una muy buena opción para la edición de 2026.



Viene de una gran campaña con el Lyon en la Ligue 1 femenina y seguirá siendo la alternativa ideal de los que busquen verticalidad en ataque.

5. Nico Williams (93 RIT)

Nico williams | nico williams

El atacante español, estrella del Athletic Club, es uno de los jugadores más en forma de la actualidad y eso lo reconoce el videojuego, al colocarle 93 de ritmo. Fue clave para que España consiguiera la última Eurocopa y aunque fue pretendido por varios clubes grandes, prefirió quedarse en Bilbao.



Jugar con España y tener por las bandas a Williams y a Lamine Yamal debe ser una gran experiencia para los usuarios que busquen velocidad por los costados.

4. Melchie Dumornay (93 RIT)

Melchie Dumornay es una de las grandes revelaciones del fútbol femenino y así lo reconoce EA, al colocarle 93 de ritmo. La haitiana viene de una gran campaña, con muchos goles y velocidad en su desempeño.



Tiene una valoración global de 86, lo que muestra la proyección que ha tenido, convirtiéndose en poco tiempo en una de las mejores jugadoras del mundo.

3. Nuno Mendes (95 RIT)

Nuno Mendes | IMAGO

Nuno Mendes es en la actualidad el mejor lateral izquierdo del fútbol. Lo demostró en la pasada final de la UEFA Nations League, siendo clave para que Portugal derrotara a España. También su actuación con el PSG en la temporada fue soberbia y es uno de los jugadores con más avances de una campaña a otra en EA.



Tiene 95 de ritmo y es un sólido defensor. También tiene gol, así que si quieren a un jugador todoterreno, en Portugal y en el PSG lo tienen con Mendes.

2. Vinícius Jr. (95 RIT)

Vinicius Jr. | Imago

Estaba claro que Vinícius Jr. iba a repetir entre los futbolistas más rápidos del juego. Aunque no viene de una gran campaña en lo individual, el atacante del Real Madrid destaca por ese juego veloz y vertical. En el uno contra uno, es de los mejores futbolistas del mundo.



El internacional con Brasil tiene esta vez 95 de ritmo y 91 de regate. El “joga bonito” está garantizado si tienen al atacante en su equipo.

1. Kylian Mbappé (97 RIT)

Kylian Mbappé | IMAGO / Nicolo Campo

Una vez más, Mbappé sigue como el más veloz del juego, con la métrica de 97 de ritmo, la más alta del juego de video. Viene de una gran campaña en lo individual con el cuadro merengue en la pasada campaña, aunque no pudo celebrar títulos colectivos.



Para muchos, el francés es el mejor jugador del mundo de la actualidad y apareció de segundo en la lista de EA entre los mejores jugadores del juego, solo superado por Mo Salah, del Liverpool.