Los 15 mejores clubes del 2025 – rankeados

El fútbol no se mide únicamente en títulos, pero estos, cuando se analizan en su debido contexto, siguen erigiéndose el termómetro más fiable para evaluar la grandeza de un club en un año natural o determinado tiempo.

Es que el 2025 dejó historias memorables en todos los continentes, con equipos que dominaron ligas, copas y torneos internacionales, mientras que otros, contra pronóstico, desafiaron la lógica del poder económico.

A punto de finalizar, el calendario en cuestión confirmó que el balompié luce más diverso que nunca. Es cierto que Europa continúa marcando el pulso, pero Sudamérica, Asia, África y Concacaf levantaron la voz, tal y de la manera que se destacará a continuación:

15. Al-Ittihad (Arabia Saudita)

Al-Ittihad de Arabia Saudita | Khalid Alhaj/MB Media/GettyImages

El campeón reciente que aún pesa. Es cierto que marcha séptimo en la actual clasificación dela Saudi Pro League; no obstante, el conjunto capitaneado en el césped por Karim Benzema y N'golo Kanté fue absoluto dominador del fútbol de aquel país en la 2024/2025 al llevarse el doblete de liga y copa.

14. Galatasaray (Turquía)

Galatasaray de Turquía | Seskim Photo/MB Media/GettyImages

La enorme inversión del popular cuadro de Estambul volvió a quedar de manifiesto en el césped, meses atrás, cuando se llevó su tercer título corrido de Superliga turca. Asimismo, el Galata le saca tres puntos de ventaja a uno de sus eternos rivales citadinos, Fenerbahçe, en la cima de la tabla 2025/2026.

13. Sporting Clube de Portugal

Sporting Clube de Portugal | DeFodi Images/GettyImages

Aunque su némesis lisboeta, Benfica, le privó de ganar tanto la Supercopa como la Copa de la Liga, los Leones se llevaron el doblete principal en Portugal durante el ejercicio anterior, gracias a conquistar la Primeira Liga y la Taça (Copa). En el presente, los entrenados por Rui Borges marchan segundos, a cinco unidades del Porto.

12. Toluca (México)

Toluca de México | CARL DE SOUZA/GettyImages

Los Diablos Rojos no se conformaron con ganar el Torneo Clausura 2025; se llevaron la LII edición del Campeón de Campeones de la Liga MX al superar al popular América, quien se había llevado el Apertura 2024. En consecuencia, Toluca sumó su quinta estrella general en el fútbol azteca, mientras que la guinda al pastel arribó hace semanas cuando también resultó monarca del Apertura, completando el Triplete local.

11. Napoli (Italia)

Napoli de Italia | NurPhoto/GettyImages

Los partenopeos aprovecharon la sobrecarga de partidos de un entonces favorito Inter de Milán, que coqueteó con el Triplete pero se quedó sin nada, a fin de conquistar en mayo el cuarto scudetto de su historia (los primeras dos fueron con Maradona en rol de estrella), y el segundo en las últimas tres temporadas. Ya en esta 2025/2025 la escuadra napolitana marcha tercera en el Calcio, a tres puntos del propio equipo nerazzurri.

10. Auckland City (Nueva Zelanda)

Auckland City de Nueva Zelanda | MOHAMED TAGELDIN/GettyImages

El conjunto más dominante de Nueva Zelanda volvió a coronarse en la Champions de Oceanía, logrando su cuarto entorchado consecutivo, lo que le permitió participar en la Copa Intercontinental en septiembre, al tiempo que ya había dicho presente en el innovador Mundial de Clubes FIFA, el primero con 32 participantes.

9. Cruz Azul (México)

Cruz Azul de México | YURI CORTEZ/GettyImages

La Máquina Cementera ratificó su tradición y mística ganadora en Concacaf, dado que sumó la séptima Concachampions de su historia, cortesía de una escandalosa goleada en la final sobre Vancouver Whitecaps 5x0. Entretanto, los de la Noria cayeron en semifinales del reciente Torneo Apertura mexicano.

8. Tottenham Hotspur (Inglaterra)

Tottenham Hotspur de Inglaterra | Alex Pantling - UEFA/GettyImages

Pese a una mediocre Premier League en la edición pasada, los Spurs sorprendieron al planeta fútbol al conquistar la Europa League, derrotando al Manchester United en la final. Fue el tercer el título de ese calibre para la entidad del norte de Londres, y el primero bajo el nuevo formato, y nombre, de la competición. Lastima que meses después de semejante laurel, en agosto, Thomas Frank se quedara a las puertas de guiar a sus pupilos a arrebatarle la Supercopa UEFA al todo poderoso PSG.

7. Pyramids FC (Egipto)

Pyramids de Egipto | Yasser Bakhsh - FIFA/GettyImages

La oncena egipcia logró un hito sin precedentes en primavera, debido a estrenar su palmarés campeonil en la Champions League africana, rompiendo la hegemonía de gigantes del continente, y del calibre de Al-Ahly y Esperance Tunis.

6. Al-Ahli (Arabia Saudita)

Al-Ahli de Arabia Saudita | NurPhoto/GettyImages

De la mano de los Bobby Firmino (ya se marchó del club), Riyad Mahrez, Franck Kessié y Édouard Mendy, la millonaria institución de Yeda se coronó en la Liga de Campeones Élite de Asia 2024/2025, consolidando la creciente influencia del fútbol en aquel país en tiempos recientes. Eso sí, los pupilos del alemán Matthias Jaissle no han podido justificar el poderío de su plantilla a nivel local.

5. Liverpool (Inglaterra)

Liverpool de Inglaterra | Harriet Massey/GettyImages

Los míticos Reds quedaron fuera de los focos europeos, a raíz de su decepcionante eliminación en octavos de final de UCL; sin embargo, se transformaron en amos y señores de la Premier League, el torneo doméstico más exigente del mundo. Aunque no ha reflejado dicho dominio en la primera mitad del nuevo curso, la consistencia y autoridad con la que el equipo de Anfield Road levantó el máximo trofeo en Inglaterra durante el primer semestre del 2025, justifican plenamente su lugar en el top 5 de este ranking.

4. FC Barcelona (España)

FC Barcelona de España | NurPhoto/GettyImages

El tramo inicial del actual año calendario debía ser uno en el que el Real Madrid, con Kylian Mbappé en sus filas, protagonizara grandes escenas a base de títulos; sólo que apareció una máquina ofensiva azulgrana, y aceitada por su gestor, Hansi Flick, para darle a la Ciudad Condal el primer Triplete local (liga, Copa del Rey y Supercopa de España) en la historia de un club español; además, venciendo a los blancos en las finales coperas y metiéndose en semis de Champions League por primera vez en seis años. Por si fuera poco, el Barça lidera LaLiga 2025/2026, y las sensaciones que transmite empiezan a parecerse a las del anterior ejercicio.

3. Chelsea (Inglaterra)

Chelsea de Inglaterra | HENRY NICHOLLS/GettyImages

Los londinense gestaron quizás la mayor sorpresa del 2025, ya que tras ganar la UEFA Conference League, consiguieron el oro en el primer Mundial de Clubes FIFA con 32 equipos, goleando nada menos que al ultra favorito PSG en el partido cumbre. El citado cetro universal, gracias a su impacto simbólico y comercial, coloca a los Blues en el podio del calendario, al margen de sus irregularidades actuaciones domésticas.

2. Flamengo (Brasil)

Flamengo de Brasil | LUIS ACOSTA/GettyImages

El popular Mengão tocó el cielo con las manos en la Copa Conmebol Libertadores y en el Brasileirao, mientras que recientemente llevó al PSG a los penales en el duelo decisivo de la Copa Intercontinental. De ese modo, el Fla confirmó que sigue siendo un gigante continental y global, exibiendo máxima competitividad física y deportiva, aunado a una inusual regularidad en planteles sudamericanos.

1. PSG (Francia)

Paris Saint-Germain de Francia | Mohamed Farag - FIFA/GettyImages



La oncena parisina fue, claramente, la mejor del 2025, y para prueba un botón: se convirtió en apenas la tercera en la historia del balompié en acreditarse el Sextete en un mismo año natural, emulando al Barcelona de 2009 y el Bayern Múnich de 2020, luego de coronarse en la anhelada Champions League, igual que en Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa gala, UEFA Supercup y Copa Intercontinental. Incluso, los hombres de Luis Enrique Martínez habrían conseguido una hazaña única (siete entorchados) de no haberse cruzado con el Chelsea en la final del Mundialito.