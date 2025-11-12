Los 15 mejores delanteros de LaLiga en la actualidad- rankeados

LaLiga española sigue ofreciendo un arsenal ofensivo de primer nivel, cortesía de varios de los mejores delanteros del planeta.

En efecto, la Primera División del balompié ibérico cuenta con algunos "killers" elitistas, junto a extremos de máxima categoría mundial y versátiles jugadores en faceta de ataque.

De ese modo, la ocasión es idónea en pro de destacar a los mejores delanteros que actualmente hacen vida en LaLiga: desde auténticas leyendas vivas; pasando por candidatos al Balón de Oro; hasta arietes en franca evolución.

15. Karl Etta Eyong | Levante

Karl Etta Eyong | Aitor Alcalde/GettyImages

El canterano del Cádiz y aún ficha del Villarreal es una de las sensaciones de la 2025/2026, gracias a sus 6 goles, siendo cuarto en la clasificación doméstica, al margen de actuar para un Levante que se encuentra en puestos de descenso. Asimismo, el camerunés tiene 22 años y ya está en la agenda del Real Madrid y el FC Barcelona.

14. Marcus Rashford | FC Barcelona

Marcus Rashford | Alex Caparros/GettyImages

Tres meses le han bastado a quien todavía pertenece al Manchester United para convertirse en el segundo futbolista, dentro de los que actúan en España, con mayor contribución directa en dianas (gol + asistencia) entre todas las competiciones, cortesía de 15: seis tantos y nueve pases de anotación. Igualmente, el espigado atacante aporta un muy buen uno contra uno por izquierda, y del que carecía el Barcelona en el curso pasado.

13. Antoine Griezmann | Atlético de Madrid

Antoine Griezmann | Soccrates Images/GettyImages

Ya dejó de ser la gran estrella del Atlético motivado a su edad (34 años), y al arribo de Julián Álvarez al Metropolitano, hace dos veranos; sin embargo, su bagaje como colchonero le avala y su presente, en rol de revulsivo, también, dado que acumula cinco anotaciones en la 2025/2026, luego de registrar 17 en la anterior campaña. En definitiva, es imposible excluir a Grizi de este listado.

12. Ante Budimir | Osasuna

Ante Budimir | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Pese a su bajo perfil, el ariete croata está entre los cinco máximos goleadores de LaLiga en las últimos cuatro zafras, incluyendo 21 en la 2024/2025 y 17 en el torneo previo. Budimir dignifica al típico artillero de club modesto pero que rinde a un nivel alto, destacando en plan de rematador, con notable juego aéreo y una llamativa inteligencia para posicionarse siempre cerca del esférico y del portero rival.

11. Borja Iglesias | Celta de Vigo

Borja Iglesias | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

El Panda parece estar en una segunda juventud, al punto que ha regresado, tras mucho tiempo de ausencia, a la selección española, básicamente a raíz de sus 11 conquistas en la pasada edición de la competición doméstica, y las cinco, en 12 careos, de la actual. De igual manera, pocos delanteros exhiben la facilidad para trabajar de espalda, fijando a los centrales, como el ex Espanyol y Betis, entre otras escuadras.

10. Ferran Torres | FC Barcelona

Ferran Torres | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

Es cierto que continúa siendo criticado, pero El Tiburón ostenta guarismos como pocos "suplentes" desde la 2024/2025, de la mano de 26 dianas; de las cuales, cinco son en la presente Liga, donde ocupa la sexta casilla. El surgido en las inferiores del Valencia significa un arma importante para Hansi Flick en distinto roles, junto a su capacidad para colaborar en la presión alta e intensidad; argumentos que ya no otorga, por ejemplo, Robert Lewandowski.

9. Alexander Sørloth | Atlético de Madrid

Alexander Sørloth | Mateo Villalba/GettyImages

Otro que tampoco es un fijo en el XI de su equipo, en su caso, el Atleti, es el gigante noruego, quien sin embargo, es el tercer mayor goleador de la Primera División española desde la 2023/2024 (45). Son contados los puntas que sacan ventaja de su enorme físico en distintos registros, como el remate, el juego de espaldas, el aéreo; incluso yendo al espacio, y la eficacia a la hora de facturar. Pues Sørloth es de esos.

8. Antony | Betis

Antony | Image Photo Agency/GettyImages

El antiguo componente del Ajax y Manchester United es un extremo top para los estándares del balompié de la madre patria, y nuevo ídolo bético, sin la presencia del lesionado Isco Alarcón. Su desequilibrio y cualidades ofensivas lo hacen destacar, además de reunir seis anotaciones y dos asistencias en sus 11 encuentros a modo global en la contienda.

7. Raphinha | FC Barcelona

Raphinha | MIGUEL RIOPA/GettyImages

Si repite su prestación de la 2024/2025 (34 goles y 23 asistencias); misma que le valió finalizar quinto en la carrera del Balón de Oro, el ex Leeds United puede incluso saltar al top 5 de este ranking; no obstante, su inicio, marcado por una dolorosa lesión de pierna, le ha relegado a sólo seis compromisos entre todas las competiciones, en los que ha vacunado en tres ocasiones. Claro que, al margen del tema individual, el Barça necesita contar de nuevo con el brasileño, uno de los jugadores ofensivos que mejor realiza la presión alta en dicho club.

6. Mikel Oyarzábal | Real Sociedad

Mikel Oyarzábal | Mateo Villalba Sanchez/GettyImages

El versátil atacante no deja de ser el farol y líder indiscutible de la Real Sociedad, tal y como lo ratifican sus seis conquistas en este ejercicio liguero; sexto en el renglón, después de sumar 18 en el total de la temporada pasada. Por otro lado, el autor de la legendaria diana con la que España se llevó la Euro 2024 luce cada vez se consolidado en rol de "9" titular con miras al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

5. Vinícius Júnior | Real Madrid

Vinícius Júnior | Quality Sport Images/GettyImages

Aunque se mantiene lejos de la versión que casi le da el Balón de Oro en 2024, el usualmente indescifrable extremo carioca no deja de colaborar con una cifra de anotaciones (ocho) y asistencias (cuatro) a las que casi nadie puede llegar, sin contar con las 20 y 10 de la irregular campaña anterior. Por si fuera poco, Vini ha demostrado en partidos del calibre del último Clásico que en la maniobra individual, partiendo por izquierda, es complicado frenarle.

4. Robert Lewandowski | FC Barcelona

Robert Lewandowski | MIGUEL RIOPA/GettyImages

A pesar de sus 37 años, el ya histórico polaco viene de un curso de 43 dianas uniformado de azulgrana; mientras que en el actual, que empezó con problemas físicos, ya se sitúa en el top 3 de artilleros de LaLiga, con siete. Es tan evidente y lógico como cierto que carece de la agilidad y potencia de antaño, pero aún así, sólo Kylian Mbappé garantiza terminar la contienda por encima de Lewy en el rubro de goleo.

3. Julian Álvarez | Atlético de Madrid

Julián Álvarez | Diego Souto/GettyImages

La Araña la rompió en su primera pasantía con la entidad colchonera (29 tantos), a la vez que en ésta, su segunda, viene ratificando ser la nueva estrella de Simeone, terminando de enviar a Griezmann al banquillo, debido a vacunar en nueve oportunidades; siete de ellas en LaLiga, igualado con Lewandowski, y agregando dos pases de anotación.

2. Lamine Yamal | FC Barcelona

Lamine Yamal | Quality Sport Images/GettyImages

Pese a gozar de apenas 18 años y todavía no destacar a la hora de perforar redes (lleva 24 desde agosto de 2024), el vigente Balón de Plata de France Football es probablemente el mejor jugador de la actualidad en el uno contra uno, junto al factor objetivo de ser uno de los principales asistidores del mundo a partir de la última justa, cuando comandó el mediático torneo español en la categoría en cuestión. De hecho, sus 17 pases de anotación desde entonces (25 entre todas las competiciones en el período) no han sido alcanzadas por nadie.

1. Kylian Mbappé | Real Madrid

Kylian Mbappé | Angel Martinez/GettyImages

El Pichichi de la 2024/2025 (31) y hoy máximo realizador de LaLiga (13) es, con cierta diferencia, el mejor atacante entre los que hacen vida en la península ibérica, además de exhibir su siempre inagotable cantidad de recursos, basado en el talento, la técnica y el cambio de ritmo. Incluso, quien piense que el canterano del Mónaco es el futbolista número 1 a nivel mundial, quizás no esté errado.