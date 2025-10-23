Los 15 mejores futbolistas que surgieron de la cantera de Boca Juniors

Boca Juniors está considerado uno de los clubes más importantes del mundo, aunque actualmente no goce del mejor rendimiento.



Sin embargo, es innegable que es un gran semillero de futbolistas. A continuación, repasamos los15 mejores talentos que surgieron de la cantera Azul y Oro:

15. Equi Fernández

Bayer 04 Leverkusen v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | BSR Agency/GettyImages

Desde 2012 formó parte de la institución hasta 2023. Tras un exitoso paso por Tigre, se consolidó en Boca como un jugador influyente, que llamó la atención de varios equipos en el viejo continente. En 2024 salió después de que el Al-Qadsiah comprara su ficha.

14. Alan Varela

FC Porto v SL Benfica - Primeira Liga | Diogo Cardoso/GettyImages

Varela tuvo una época muy importante con Boca, desde el 2012 hasta el 2023, jugando 111 partidos y ganando cinco títulos con esa camiseta. Se destacó por su solvencia como mediocampista central del club, antes de ser vendido al FC Porto de Portugal.

13. Valentín Barco

Boca Juniors v Palmeiras: Semi-final - Copa CONMEBOL Libertadores 2023 | Daniel Jayo/GettyImages

Barco sorprendió desde que inició su carrera, que comenzó con un debut profesional a los 16 años y culminó con su transferencia al Brighton de Inglaterra. Fue parte de las divisiones inferiores del equipo y en cada una de las categorías destacó por su elegancia para salir jugando y su solvencia en el plano defensivo.

12. Nahuel Molina

RC Celta de Vigo v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Aunque tuvo dos cortos períodos con el equipo xeneize, es otro de los grandes productos de la cantera. Se ha consolidado ahora tanto con la selección, siendo campeón del mundo, como con el Atlético de Madrid del Cholo Simeone.

11. Diego Latorre

Gol de Diego Latorre a Boca en Mar del Plata. Ganó Racing 2-1. 6 de febrero de 1999 pic.twitter.com/MMw9SSMh1W — Racing Club Retro (@RacingClubRetro) February 6, 2022

Gambetita Latorre fue descubierto en 1987 por un captador y gracias a su talento no debió pasar por divisiones formativas. Fue un gran N°10 de los años '90.

10. Nicolás Gaitán

Boca Juniors' footballer Nicolas Gaitan | AFP/GettyImages

Gaitán realizó todas las divisiones formativas en Boca Juniors, debutó en 2008 y rápidamente saltó al Viejo Continente para convertirse en figura del Benfica. Supo ser jugador de la Selección Argentina.



9. Fabricio Coloccini

Newcastle United v West Bromwich Albion - Premier League | Mark Runnacles/GettyImages

A pesar que parte de las juveniles las realizó en Argentinos Juniors, Coloccini finalizó su proceso formativo en Boca Juniors y saltó a la Primera en 1999 contra Unión de Santa Fe.



Es prócer en Newcastle y fue zaguero titular en la Selección Argentina de Néstor Pekerman.

8. Wilfredo Caballero

FBL-FRIENDLY-ARG-HAI | JUAN MABROMATA/GettyImages

Aunque pocos lo recuerden, Wilfredo Caballero se inició en Boca Juniors antes de convertirse en arquero del Manchester City, Málaga, Chelsea, entre otros clubes.



Jorge Sampaoli lo transformó en el arquero titular de la Selección Argentina para el Mundial de Rusia 2018.

7. Nicolás Burdisso

Nicolas Burdisso (L), Pablo Ledesma (C) | ALI BURAFI/GettyImages

Comenzó en Newell's hasta que Jorge Griffa pasó a la coordinación de juveniles de Boca Juniors y lo llevó con él. Ya sabemos cómo se desarrolló su carrera: obtuvo títulos con el Xeneize y fue una pieza fundamental tanto en el Inter como en la Roma.

6. Sebastián Battaglia

SOC-LIBERTADORES-NACIONAL-BOCA | MARTIN BERNETTI/GettyImages

Es uno de los jugadores con más títulos en el club. Formó parte de una generación dorada, que ganó todos los campeonatos posibles. No tuvo éxito como entrenador de la institución, pero el público lo recuerda con cariño, por esa entrega en el medio del campo.

5. Oscar Ruggeri

Argentina V Bulgaria, FIFA World Cup Finals Group D | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

El Cabezón, a pesar de no haberse ido bien de Boca Juniors, nunca olvida La Candela en su oratoria. Es un orgullo para el Xeneize poder afirmar que formaron a un Campeón del Mundo y capitán de la Selección Argentina. Top.

4. Fernando Gago

Boca Juniors v Racing Club - Torneo Inicial 2013 | Gabriel Rossi/GettyImages

Surgido de la cantera de Boca Juniors, Fernando Gago desde que apareció en la Primera relegando -nada menos- a Raúl Cascini demostró ser un futbolista de otro calibre.



Se afianzó en el Real Madrid, también la rompió en la Roma y Valencia y fue imprescindible en la estructura de la Selección Argentina subcampeona en Brasil 2014.



El Fernando Redondo moderno.

3. Éver Banega

Wolverhampton Wanderers v Sevilla - UEFA Europa League Quarter Final | James Williamson - AMA/GettyImages

Tal como Nicolás Burdisso, Jorge Griffa lo llevó de Newell's a Casa Amarilla para que acabe su proceso formativo allí y junto con Fernando Gago apareció en la primera de Boca Juniors. Lo aman en el Sevilla.

2. Carlos Tévez

Carlos Tevez of Boca Juniors of Argentin | VANDERLEI ALMEIDA/GettyImages

Gracias a Ramón Maddoni, que convenció a la familia de Tévez para llevarlo a Boca, hoy el hincha fue decir que el Apache surgió de su cantera. Figura en el Manchester United, City, Juventus y Selección Argentina. Entre los mejores, sin dudas.

1. Leandro Paredes

Boca Juniors v Belgrano - Torneo Clausura Betano 2025 | Marcelo Endelli/GettyImages

En la cantera de Boca Juniors, era considerado el sucesor de Juan Román Riquelme. Hoy, tras una transformación posicional, es el mediocentro titular de la Selección Argentina y del Paris Saint-Germain. En el top de N°5 del Planeta