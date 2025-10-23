Los 15 mejores futbolistas que surgieron de la cantera de Boca Juniors
Boca Juniors está considerado uno de los clubes más importantes del mundo, aunque actualmente no goce del mejor rendimiento.
Sin embargo, es innegable que es un gran semillero de futbolistas. A continuación, repasamos los15 mejores talentos que surgieron de la cantera Azul y Oro:
15. Equi Fernández
Desde 2012 formó parte de la institución hasta 2023. Tras un exitoso paso por Tigre, se consolidó en Boca como un jugador influyente, que llamó la atención de varios equipos en el viejo continente. En 2024 salió después de que el Al-Qadsiah comprara su ficha.
14. Alan Varela
Varela tuvo una época muy importante con Boca, desde el 2012 hasta el 2023, jugando 111 partidos y ganando cinco títulos con esa camiseta. Se destacó por su solvencia como mediocampista central del club, antes de ser vendido al FC Porto de Portugal.
13. Valentín Barco
Barco sorprendió desde que inició su carrera, que comenzó con un debut profesional a los 16 años y culminó con su transferencia al Brighton de Inglaterra. Fue parte de las divisiones inferiores del equipo y en cada una de las categorías destacó por su elegancia para salir jugando y su solvencia en el plano defensivo.
12. Nahuel Molina
Aunque tuvo dos cortos períodos con el equipo xeneize, es otro de los grandes productos de la cantera. Se ha consolidado ahora tanto con la selección, siendo campeón del mundo, como con el Atlético de Madrid del Cholo Simeone.
11. Diego Latorre
Gambetita Latorre fue descubierto en 1987 por un captador y gracias a su talento no debió pasar por divisiones formativas. Fue un gran N°10 de los años '90.
10. Nicolás Gaitán
Gaitán realizó todas las divisiones formativas en Boca Juniors, debutó en 2008 y rápidamente saltó al Viejo Continente para convertirse en figura del Benfica. Supo ser jugador de la Selección Argentina.
9. Fabricio Coloccini
A pesar que parte de las juveniles las realizó en Argentinos Juniors, Coloccini finalizó su proceso formativo en Boca Juniors y saltó a la Primera en 1999 contra Unión de Santa Fe.
Es prócer en Newcastle y fue zaguero titular en la Selección Argentina de Néstor Pekerman.
8. Wilfredo Caballero
Aunque pocos lo recuerden, Wilfredo Caballero se inició en Boca Juniors antes de convertirse en arquero del Manchester City, Málaga, Chelsea, entre otros clubes.
Jorge Sampaoli lo transformó en el arquero titular de la Selección Argentina para el Mundial de Rusia 2018.
7. Nicolás Burdisso
Comenzó en Newell's hasta que Jorge Griffa pasó a la coordinación de juveniles de Boca Juniors y lo llevó con él. Ya sabemos cómo se desarrolló su carrera: obtuvo títulos con el Xeneize y fue una pieza fundamental tanto en el Inter como en la Roma.
6. Sebastián Battaglia
Es uno de los jugadores con más títulos en el club. Formó parte de una generación dorada, que ganó todos los campeonatos posibles. No tuvo éxito como entrenador de la institución, pero el público lo recuerda con cariño, por esa entrega en el medio del campo.
5. Oscar Ruggeri
El Cabezón, a pesar de no haberse ido bien de Boca Juniors, nunca olvida La Candela en su oratoria. Es un orgullo para el Xeneize poder afirmar que formaron a un Campeón del Mundo y capitán de la Selección Argentina. Top.
4. Fernando Gago
Surgido de la cantera de Boca Juniors, Fernando Gago desde que apareció en la Primera relegando -nada menos- a Raúl Cascini demostró ser un futbolista de otro calibre.
Se afianzó en el Real Madrid, también la rompió en la Roma y Valencia y fue imprescindible en la estructura de la Selección Argentina subcampeona en Brasil 2014.
El Fernando Redondo moderno.
3. Éver Banega
Tal como Nicolás Burdisso, Jorge Griffa lo llevó de Newell's a Casa Amarilla para que acabe su proceso formativo allí y junto con Fernando Gago apareció en la primera de Boca Juniors. Lo aman en el Sevilla.
2. Carlos Tévez
Gracias a Ramón Maddoni, que convenció a la familia de Tévez para llevarlo a Boca, hoy el hincha fue decir que el Apache surgió de su cantera. Figura en el Manchester United, City, Juventus y Selección Argentina. Entre los mejores, sin dudas.
1. Leandro Paredes
En la cantera de Boca Juniors, era considerado el sucesor de Juan Román Riquelme. Hoy, tras una transformación posicional, es el mediocentro titular de la Selección Argentina y del Paris Saint-Germain. En el top de N°5 del Planeta
Periodista caraqueño con pasión por el béisbol y el baloncesto. Aficionado al análisis, narrativas deportivas y al juego limpio dentro y fuera del campo. Deportista por convicción, comprometido con contar historias.Follow PedroLMoreira