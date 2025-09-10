Los 15 mejores tiradores del EA Sports FC 26 - ratings oficiales

Los remates desde la larga distancia son para muchos una gran opción cada vez que juegan EA Sports FC y la edición 2026 está en el horno. En octubre saldrá la nueva versión del videojuego y ya se revelaron los ratings oficiales de los mejores tiradores del juego.

En un trabajo sigiloso del equipo de la marca por encontrar las características de cada jugador, fueron publicadas las métricas para el 2026. Para hacerlas, se toma en cuenta no solo el rendimiento actual, sino lo hecho por cada futbolista en la pasada campaña.

Hay parámetros interesantes para definir el valor de cada jugador. En el caso de los jugadores con potente pegada, se busca el mejor tiro, que abreviado por el juego se denomina TIR. La precisión se toma en cuenta, pero la potencia es lo más premiado en los conteos.

A continuación, repasamos los 15 mejores rematadores de la versión del 2026 del EA Sports FC.

15. Mohamed Salah (TIR 88)

Mohamed Salah | Mohamed Salah

El futbolista egipcio parece haber tenido un segundo aire en su carrera, tras la gran temporada que firmó con el Liverpool, que le llevó a ganar otra Premier League en su carrera.



Aunque no solo se caracteriza por la potencia de su remate, el veterano tiene otros atributos que lo han colocado entre los mejores jugadores del EA Sports FC 2026. Su tiro está valorado en 88 en la nueva edición.

14. Alessia Russo (TIR 88)

Alessia Russo | Imag

La internacional con Inglaterra tiene un potente remate desde la media y larga distancia, que combina con pases precisos e inteligencia para jugar. Viene de una gran campaña en lo individual con el Arsenal femenino y tiene un lugar en este ranking.



De manera global, Russo está conceptuada con un 89 en el rating, pero en lo que a remate se refiere, tiene un gran 88 de TIR, lo que la coloca entre los mejores.

13. Ewa Pajor (TIR 88)

Ewa Pajor | Darren Yamashita-Imagn Images

Pajor tiene como carta de presentación su remate. De hecho, la delantera centro tiene como virtud la capacidad de resolver situaciones de juego gracias a lo rápido que sale el balón de sus pies.



Es una de las delanteras más completas de Europa y, en espacios reducidos, tiene la capacidad para resolver con tiros increíbles. Su métrica de TIR es de 88.

12. Lautaro Martínez (TIR 88)

Lautaro Martínez | lautaro martínez

Por algo le dicen el “Toro” a Lautaro Martínez. Una de sus grandes virtudes como futbolista es el remate desde la media y larga distancia. Ha hecho goles de gran factura tanto con el Inter de Milán como con la selección de Argentina.



El campeón del mundo, que disputará el próximo año otro Mundial con su selección, tiene un TIR valorado en 88, para ganarse un puesto en el conteo.

11. Serhou Guirassy (TIR 88)

Serhou Guirassy | Serhou Guirassy

El africano es uno de los delanteros más potentes de la actualidad y lo ha demostrado en la Bundesliga con el Borussia Dortmund. Su capacidad para voltearse en el área y rematar lo convierten en una joya para el club alemán.



Aparece como uno de los jugadores que más han mejorado sus métricas de una edición del videojuego a la otra. Su disparo está bien conceptuado con un 88 de TIR.

10. Ousmane Dembélé (TIR 88)

Ousmane Dembélé | Vincent Carchietta-Imagn Images

El principal candidato al Balón de Oro tenía que ganarse un puesto y tiene la posición 10. Es un jugador muy completo, que no solo destaca por su remate. Eso sí, es uno de los pocos futbolistas ambidiestros en el mundo y eso lo convierte en un dolor de cabeza para cualquier defensa.



El extremo del PSG viene de la mejor temporada de su carrera, alcanzando todos los títulos en Francia y la UEFA Champions League en Europa. Tiene 88 de TIR en la edición del juego de 2026.

9. Khadija Shaw (89)

Khadija Shaw | Jerome Miron-Imagn Images

La jamaiquina no destaca por su velocidad, pero si por su potencia. El Manchester City femenino disfruta cada fin de semana de uno de los remates más veloces del mundo y es una de sus cartas de presentación como futbolista.



La jugadora que tiene un ranking general de 89, tiene en la versión 2026 de videojuego un 89 de TIR.

8. Alexia Putellas (TIR 89)

Alexia Putellas | IMAGO / AFLOSPORT

La mediocampista del FC Barcelona es una de las jugadoras más destacadas de la actualidad y entre sus fuertes tiene el remate de larga distancia. Cuando llega en segunda línea y consigue espacio para rematar, es un peligro para las defensas contrarias.



La jugadora española tiene un ranking general de 91, con un disparo de 89, entre sus principales atributos.

7. Robert Lewandowski (TIR 89)

Robert Lewandowski | IMAGO / AFLOSPORT

El delantero polaco del FC Barcelona viene de una campaña accidentada por las lesiones, aunque sigue siendo un delantero élite del fútbol mundial. Sigue teniendo un rol determinante en el cuadro catalán y en el juego tiene grandes métricas.



El veterano delantero tiene un rating general de 88, con un 89 de TIR. Además, para los usuarios es interesante elegirlo, por la potencia que tiene en el juego aéreo.

6. Alexander Isak (TIR 89)

Alexander Isak | IMAGO

El sueco se ha integrado bien al Liverpool, después de su exitoso paso por el Newcastle. Si eligen utilizar al equipo inglés, tendrán dos grandes rematadores, con la combinación que hace con Mo Salah.



Es uno de los delanteros de moda en Inglaterra y suele estar en el once inicial de su selección en cada partido internacional. Cuenta con un TIR de 89.

5. Thibaut Courtois (TIR 89)

Thibaut Courtois | Imago

Si quieren un guardameta con una gran salida aérea con sus saques de puerta, tienen que elegir al Real Madrid por Thibaut Courtois, considerado uno de los mejores arqueros del mundo.



El veterano no solo ofrece solvencia dentro de los tres palos, sino que es un gran pasado y, muchas veces, propicia contragolpes de su equipo. Está valorado con un 89 de TIR.

4. Jan Oblak (TIR 90)

Jan Oblak | IMAGO

El guardameta del Atlético de Madrid tiene el tiro más potente entre los arqueros. Suele ser el primer pasador de su equipo, cuando hablamos de pases largos. Además, tiene grandes reflejos para defender los tres postes.



Aunque las lesiones han marginado su carrera en los últimos años, sigue siendo un arquero élite. Cuenta con un 90 de TIR.

3. Kylian Mbappé (TIR 90)

Kylian Mbappé | Amanda Perobelli-Reuters via Imagn Images

Para muchos el mejor jugador del mundo, el francés ha llegado en gran forma al Real Madrid, a pesar de no tener triunfos colectivos en su primera campaña con el cuadro merengue. A la velocidad que tiene y a la precisión para definir, se le suma un gran remate de media y larga distancia.



La calidad que tiene el ex jugador del PSG lo colocan con un 91 en el ranking general y un 90 de TIR.

2. Erling Haaland (TIR 91)

Erling Haaland | IMAGO / Colorsport

El delantero del Manchester City tiene todos los atributos para ser considerado el mejor '9' de la actualidad. Va bien por arriba, se mueve de manera exitosa de espaldas al arco y su remate es de los más potentes.



Aunque se le cuestiona por no aparecer en finales, sus números lo respaldan y sus métricas del videojuego también. Tiene un 91 de TIR.

1. Harry Kane (TIR 91)

Harry Kane | IMAGO

El cambio de aires que vivió Kane al cambiar la Premier League y el Tottenham por la Bundesliga y el Bayern Múnich parece haber sido una gran jugada, ya que viene de ganar su primer título como futbolista profesional.



Es uno de los jugadores que más han mejorado sus métricas de una edición a otra del videojuego. Cuenta con el remate más potente con un 92 de TIR.