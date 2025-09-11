Los 20 mejores futbolistas de la Premier League en el EA Sports FC 26

EA Sports reveló a los 20 jugadores mejor calificados de la Premier League en el próximo FC 26, que estará encabezado por los referentes del Liverpool FC y Manchester City, Mohamed Salah y Rodri, respectivamente.

Como era de esperarse, el astro de los Reds representa lo mejor de lo mejor de la máxima categoría inglesa tras liderar al conjunto del Anfield a un título más de la Premier League.

Por lo tanto, a continuación, te mostramos a los 20 jugadores mejor valorados del campeonato británico.

Los 20 jugadores mejor valorados de la Premier League en EA Sports FC 26



Mohamed Salah — Liverpool, 91

Rodri — Manchester City, 90

Virgilio van Dijk — Liverpool, 90

Erling Haaland — Manchester City, 90

Gianluigi Donnarumma — Manchester City, 89

Alisson — Liverpool, 89

Florian Wirtz — Liverpool, 89

Alexander Isak — Liverpool, 88

Gabriel — Arsenal , 88

Bukayo Saka — Arsenal, 88

Cole Palmer — Chelsea , 87 años

Moisés Caicedo — Chelsea, 87

Declan Rice — Arsenal, 87

Bruno Fernandes — Manchester United , 87

William Saliba — Arsenal, 87

Alexis Mac Allister — Liverpool, 87

Martín Ødegaard — Arsenal, 87

David Raya — Arsenal, 87

Viktor Gyökeres — Arsenal, 87 años

Rubén Dias — Manchester City, 87

¿Qué equipo de la Premier League tiene más caminantes en FC 26 Ultimate Team?

El Liverpool y Arsenal tienen la misma cantidad de caminantes en FC 26. Walkout o caminante en español es un término de Ultimate Team que significa que un jugador tiene una calificación de 86 o más, como lo indica un elemento del jugador que sale durante una animación de paquete.

Tanto los Reds como los Gunners tienen siete caminantes, entre ellas las de los fichajes de verano de Wirtz e Isak, entre otros. El Arsenal cuenta con nombres como Saliba, Saka, Rice y Gyökeres. El Manchester City se queda a las puertas de empatar con los dos clubes que terminaron por encima de ellos en la liga, con seis bajas, incluyendo al nuevo portero Donnarumma.

Bruno Fernandes, a pesar de una temporada para el olvido en el Manchester United, su calificación seguirá siendo la misma del FC 25 y 26.

Mohamed Salah cumple una doble función este año, no solo como el jugador mejor valorado de la Premier League, sino también como el jugador mejor valorado de todo Ultimate Team junto con la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé.