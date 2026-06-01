Los 3 laterales derechos que analiza el Real Madrid para reforzar su plantilla

El Real Madrid ya se encuentra buscando refuerzos de cara a la temporada 2026/2027. Después de dos años sin ganar títulos, la institución merengue necesita regresar a los primeros planos. En este contexto, será muy importante la manera en la que fiche la directiva en este próximo mercado de verano.

El club lo tiene claro: una de las posiciones clave para reforzar para la próxima campaña es la lateral derecha. Tras la salida de Dani Carvajal y el rendimiento irregular de Trent Alexander-Arnold, el Real Madrid ya sondea tres opciones.

De acuerdo con un reporte del periodista Fabrizio Romano, el cuadro blanco está interesado en sumar a su plantilla a Denzel Dumfries, del Inter de Milán, o Pedro Porro, del Tottehnham. En caso de que estas opciones no se concretaran, también siguen de cerca a Iván Fresneda, del Sporting CP.

🚨⚪️ Real Madrid plan to sign a right back this summer with Denzel Dumfries and Pedro Porro among options being considered.



Iván Fresneda has also been scouted recently. pic.twitter.com/5A4k9SFRtp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026

Los laterales que el Real Madrid tiene en la agenda

Denzel Dumfries

¿Dumfries podría ser el nuevo lateral del Real Madrid? | NurPhoto/GettyImages

Denzel Dumfries es uno de los laterales más cotizados del mercado. El defensa neerlandés de 30 años tiene contrato con el Inter hasta mediados de 2028 y tiene un valor aproximado de 25 millones de euros, según el portal Transfermarkt, aunque los Nerazzurri seguramente pedirán una suma más alta para dejarlo ir.

La directiva merengue deberá hacer un esfuerzo importante para fichar a Dumfries, debido a que el futbolista también es seguido por otros gigantes de Europa, como el FC Barcelona.

Pedro Porro

Pedro Porro es otra opción para el cuadro merengue | Vince Mignott/MB Media/GettyImages

Pedro Porro es otro de los nombres que le gustan a la directiva del Real Madrid. A pesar de que el Tottenham tuvo una temporada de pesadilla en la Premier League, Porro, en lo individual, tuvo un gran rendimiento y fue llamado por Luis de la Fuente para representar a la selección española en el Mundial 2026.

El lateral de 26 años tiene contrato con los Spurs hasta mediados de 2028, pero la directiva estaría dispuesta a dejar salir a algunas de sus figuras en el mercado de verano para fortalecer su plantilla con el dinero recibido de esas ventas. Según el portal Transfermarkt, su valor de mercado aproximado es de 40 millones de euros.

Iván Fresneda

Iván Fresneda es otra opción para el Madrid | DeFodi Images/GettyImages

Fresneda es otra de las opciones que el Real Madrid valora fichar este verano. Este lateral tiene apenas 21 años y ha dejado buenas sensaciones en su paso por el Sporting CP. Además, tiene pasado en el equipo merengue, tras pasar por sus fuerzas básicas.

Tiene un valor aproximado de mercado de 15 millones de euros, según Transfermarkt, lo cual lo haría un fichaje muy accesible para el cuadro blanco. No obstante, es el jugador menos consolidado de los tres que se encuentran en la agenda.