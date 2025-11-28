El Club América se encamina a una reestructuración importante. Pase lo que pase en el cierre del torneo, la directiva azulcrema ya trabaja en una limpia de plantel que no dependerá de los resultados deportivos, sino del rendimiento individual de varios futbolistas que no han estado a la altura del club.

La intención es clara: recortar piezas que no han cumplido con las exigencias del equipo más mediático del país. En ese listado inicial aparecen cinco nombres cuyos futuros están en evaluación estricta por parte de la dirigencia y el cuerpo técnico.

🚨💥Gente… pase lo que pase vs Rayados, estos jugadores están en la mira de salir o con ultimátum🫨



- América, con la limpia del plantel para el mercado de invierno, con 5 jugadores, buscando a la par, liberar plaza de extranjero:



1️⃣Javairô Dilrosun (No es registrado, y… pic.twitter.com/eKMyjX3CiZ — Diego ‘Flaco’ Sandoval (@flacosandoval_) November 27, 2025

Dentro del grupo destacan tres jugadores con posibilidades reales de venta: Kevin Álvarez, Víctor Dávila e Igor Lichnovsky. Los tres no han logrado consolidarse como piezas de peso en el once titular, y sus desempeños han quedado por debajo de lo esperado por la institución.

El caso de Lichnovsky es especial. Aunque tuvo un inicio prometedor, su irregularidad y bajón de nivel tras su lesión lo colocan como uno de los principales candidatos a salir del club. Una transferencia a Sudamérica no se descarta, e incluso ya existen sondeos por parte de equipos chilenos.

Por otro lado, dos situaciones son aún más drásticas: Javiairô Dilrosun y Néstor Araujo podrían abandonar el club mediante recesión de contrato. El extremo neerlandés lleva meses sin registrar actividad, mientras que el central mexicano no ha podido recuperarse plenamente ni competir por un lugar en la defensa.

Hasta ahora, no existe una postura oficial de los futbolistas involucrados. Sin embargo, en Coapa anticipan que las salidas no serán sencillas, pues América ofrece condiciones que pocos clubes en el continente pueden igualar en materia salarial, infraestructura y estabilidad.

Aun así, la directiva considera indispensable liberar plazas y reconfigurar la plantilla para mantener el nivel competitivo rumbo al próximo torneo. El objetivo es armar un plantel más acorde al modelo futbolístico del técnico y con jugadores dispuestos a competir al máximo por un lugar.