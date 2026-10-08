Los 5 jugadores de la selección de España campeona en 2010 que siguen en actividad

El anuncio del retiro de Pedro Rodríguez el miércoles redujo la lista de futbolistas de la selección de España campeona del Mundial 2010 que siguen en actividad. A 16 años de la final en Sudáfrica, la mayoría de los 23 integrantes del plantel dirigido por Vicente del Bosque colgaron los botines, pero quedan algunos que todavía no dieron por terminada su carrera.

El exjugador del Barcelona, Chelsea, Roma y Lazio se despidió a los 39 años. "Me voy orgulloso por haber vivido mi sueño y por todas las personas que estuvieron a mi lado para hacerlo realidad. Gracias fútbol por hacerme tan feliz", escribió en sus redes sociales.

Su despedida coincidió con el sorpresivo regreso de David Silva, quien había anunciado su retiro en 2023 y decidió volver a jugar a los 40 años.

Los campeones de España en el Mundial 2010 que siguen en actividad

Sergio Ramos

Sergio Ramos, Monterrey | Jam Media/GettyImages

El defensor está sin club desde diciembre de 2025, cuando terminó su vínculo con el Rayados de Monterrey. Desde entonces, su continuidad es motivo de especulaciones, aunque el exjugador del Real Madrid no comunicó oficialmente su retiro.

Durante el verano estuvo cerca de comprar una mayoría accionaria del Sevilla, operación que finalmente no prosperó. A su vez, fue mencionado como posible incorporación del Getafe, sin llegar a un acuerdo.

Juan Mata

Juan Mata, Melbourne Victory | Josh Chadwick/GettyImages

El mediocampista de 38 años cerró su etapa en el Melbourne Victory de Australia, club al que llegó después de jugar en el Western Sydney Wanderers. Durante su última temporada marcó cinco goles y dio 13 asistencias. Ahora es agente libre y su futuro no está definido.

En el Mundial 2010 jugó 20 minutos contra Honduras durante la fase de grupos y, a lo largo de su carrera, pasó por el Valencia, el Chelsea y el Manchester United.

Raúl Albiol

Raul Albiol, Pisa | Marco Canoniero/GettyImages

Albiol terminó su contrato con el Pisa en junio. En la última temporada no consiguió evitar el descenso de los italianos y desde julio está sin equipo.

Albiol tiene la intención de prolongar su carrera al menos un año más, pero la falta de propuestas atractivas lo podría llevar a considerar otras alternativas. Por ahora, no comunicó oficialmente su retiro.

Javi Martínez

Javi Martinez, Qatar SC | NurPhoto/GettyImages

El volante terminó su vínculo con el Al-Bidda de la segunda división de Qatar en el verano. Antes había defendido la camiseta del Qatar SC durante cuatro temporadas, después de nueve años en el Bayern Múnich.

Si bien no confirmó su retiro, en septiembre fue presentado como embajador de los bávaros y, de manera extradeportiva, participa junto a su hermano Álvaro en una promotora inmobiliaria que opera en la Costa Blanca.

David Silva

David Silva | Eurasia Sport Images/GettyImages

Silva estaba retirado en 2023 y ahora decidió regresar al fútbol profesional con el Supreme Sha Tin de Hong Kong.

Su incorporación se conoció el mismo día de la despedida de Pedro y, de esta manera, vuelve a vincularse al deporte, con la particularidad de ser el único de esta lista de jugadores en actividad que tiene club confirmado.