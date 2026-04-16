Los 5 jugadores que han cumplido un ciclo en el Real Madrid

El Real Madrid está terminando una temporada de pesadilla, y salvo un milagro inesperado cerrará su campaña 2025/26 sin levantar ningún trofeo. En la UEFA Champions League quedó eliminado en cuartos de final a manos del Bayern Múnich, mientras que en LaLiga está a nueve puntos de la cima y la remontada parece utópica. La Copa del Rey fue también fue esquiva, con una eliminación a manos del Albacete que todavía cala hondo.

La renovación de la plantilla del Merengue se realizará en el mercado de fichajes de verano y el foco estará puesto, además de en las numerosas llegadas, en las salidas.

A continuación, cinco jugadores que cumplieron un ciclo en el Real Madrid.

1. Dani Carvajal

Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Se trata de un histórico que ha perdido muchísimo terreno en el último tiempo y no tiene una oferta de renovación arriba de la mesa. En estos meses protagonizó situaciones un tanto desagradables, como cruces con el entrenador y el preparador físico, además de una entrada fuerte sobre un canterano en una práctica que levantó polémica.



Se marcha de la Casa Blanca con seis UEFA Champions League bajo el brazo y un sinfín de momentos para recordar, que lo posicionan como uno de los históricos del club.

2. Ferland Mendy

FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

El francés ha sido más protagonista por sus lesiones musculares recurrentes que por rendimientos buenos. Es cierto que ha ganado unos cuantos títulos en la Casa Blanca, pero eso no quiere decir que haya dejado una marca indeleble en el corazón de los aficionados.



Actualmente, Álvaro Carreras y Fran García están por encima suyo en cuestiones físicas y futbolísticas.

3. David Alaba

Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | David Ramos - UEFA/GettyImages

Es uno de los mejores pagos del plantel y uno de los que menos juega, con problemas físicos frecuentes. Su salida del Real Madrid mientras juega el Mundial 2026 con Austria es un secreto a voces, y habrá que ver qué club está dispuesto a recibirlo si no baja sus pretensiones económicas.



En la temporada 2025/26 jugó ocho de los 31 partidos posibles de LaLiga, tres de los 14 de UEFA Champions League y uno de los dos de Copa del Rey. Poco y nada.

4. Dani Ceballos

Real Madrid Training Session | Maria Jimenez/GettyImages

Perdió terreno y tiene para demostrar en otro club, ya que la puerta del Real Madrid parece haberse cerrado definitivamente para él. En la temporada actual solamente disputó aproximadamente la mitad de los encuentros del Merengue, casi todos viniendo desde el banco de suplentes.

5. Eduardo Camavinga

FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | DeFodi Images/GettyImages

El internacional francés es pretendido por el París Saint-Germain y la gente del Real Madrid está que trina con su expulsión en un momento clave del partido de vuelta de los cuartos de final frente al Bayern Múnich por la UEFA Champions League.



Una salida parece ser la mejor opción para un futbolista joven y talentoso, que tiene una relación desgastada con la afición.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP