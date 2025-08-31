Los 5 mejores fichajes en LaLiga de cara a la temporada 2025 - rankeados

Con Real Madrid y FC Barcelona como candidatos lógicos al título, y un segundo lote de clubes que intentarán dar la sorpresa, la mesa está servida para una nueva y apasionante temporada de LaLiga, donde los Culés buscarán revalidar su corona y los Merengues intentarán consolidarse como el máximo ganador de la historia del fútbol español.

5. Álex Baena

Newcastle United v Atletico Madrid - Pre-Season Friendly | George Wood/GettyImages

El ex Villarreal arribó al Atlético Madrid para portar la 10 y reemplazar nada más y nada menos que a Ángel Correa, un histórico de los últimos años en el Colchonero y campeón del Mundo con la selección argentina.

4. Thiago Almada

Thiago Almada of Atlético de Madrid is seen during the La... | SOPA Images/GettyImages

Otro campeón del mundo para LaLiga: Thiago Almada dejó un Olympique Lyon en llamas por las deudas y arribó al Atlético Madrid para intentar guiar ofensivamente al equipo del Cholo Simeone, que no logró grandes éxitos en la temporada pasada y tuvo una muy floja participación en el Mundial de Clubes, donde quedó afuera en fase de grupos.

3. Franco Mastantuono

Real Madrid CF v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

La máxima joya del fútbol argentino ya es Merengue: el día de su cumpleaños 18°, Franco Mastantuono dejó River Platee y firmó su contrato con el Real Madrid. Su estreno no demoró en llegar, ya que sumó sus primeros minutos frente a Osasuna y fue desde la partida contra el Real Oviedo.

2. Marcus Rashford

FC Barcelona v Como1907 - Joan Gamper Trophy | Alex Caparros/GettyImages

El inglés arribó como una de las grandes figuras a un FC Barcelona que, respecto de la temporada pasada, no tuvo gran recambio en su plantilla. Su combinación con Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski será, sin dudas, de temer para sus rivales.

1. Trent Alexander-Arnold

Real Madrid CF v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

El lateral por derecha formado en el Liverpool arribó en libertad de acción al Real Madrid y firmó un jugoso contrato multianual, acorde a las prestaciones que le puede brindar a Xabi Alonso en el armado de sus equipos para intentar llevar al Merengue a lo más alto.