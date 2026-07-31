Los 5 posibles candidatos para reemplazar a Gianni Infantino ante su posible salida de la FIFA

Gianni Infantino camina sobre el limbo. El presidente de la FIFA quiso dar un paso millonario vendido parte de la Copa del Mundo y sólo terminó exhibido ante el fútbol mundial. Tan delicado es el escenario en su contra, que más de un hombre de peso en el planeta está a la caza de su puesto.

A continuación, se presentan cinco nombre que bien podrían tomar el sitio de Infantino en FIFA en el corto plazo.

1. Nasser Al-Khelaifi

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Eva Marie Uzcategui - FIFA/GettyImages

Hoy mismo es uno de los dirigentes más influyentes del fútbol mundial. Además de presidir el PSG, lidera la Asociación Europea de Clubes (ECA) y forma parte del Comité Ejecutivo de la UEFA, lo que le ha permitido construir una enorme red de relaciones entre clubes, ligas y federaciones. De hecho, se entiende que a nivel interno del fútbol europeo, el poderoso jeque es el promovido para ir por la plaza de Gianni.

2. Victor Montagliani

FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENG | ROBERTO SCHMIDT/GettyImages

Tal vez se trata del personaje que junto a Nasser tiene más fuerza en este momento. Preside Concacaf desde 2016 y forma parte del Consejo de la FIFA, por lo que conoce el funcionamiento político de la organización desde dentro. Ha impulsado la expansión comercial de la confederación y mantiene buenas relaciones con numerosas federaciones de América y el Caribe.

3. Aleksander Čeferin

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026 | James Gill - Danehouse/GettyImages

Hablamos del dirigente más poderoso del fútbol europeo y uno de los pocos con suficiente peso para competir políticamente contra cualquier bloque internacional. Ha demostrado capacidad para enfrentar proyectos de gran impacto, como la Superliga, y posee el respaldo de muchas de las federaciones económicamente más fuertes del mundo. Está por detrás de los dos anteriores debido a su enfoque pleno en UEFA.

4. Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa

Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026 | Marcio Machado - FIFA/GettyImages

Este poderoso jeque lleva más de una década al frente de la Confederación Asiática de Fútbol y ya disputó la presidencia de la FIFA en 2016, una batalla que no pudo ganar. Conserva una amplia red de apoyos en Asia y Oriente Medio, regiones con un enorme crecimiento económico e influencia creciente dentro del fútbol internacional.

5. Patrice Motsepe

Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Hablamos del hombre fuerte al frente del fútbol de África. A momento el crecimiento del fútbol en su continente en los últimos años. Está en el fondo de la lista porque tienen un antecedente reciente muy en su contra, la última Copa Africana de Naciones.