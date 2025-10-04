Los 5 posibles destinos de Sebastián Córdova en caso de que no renueve con el equipo de Tigres UANL

Sebastián Córdova vivió una etapa de ensueño con el equipo de Tigres, en la liguilla del torneo de Clausura 2023. Luego de una temporada regular demencial, en la cual la escuadra auriazul tuvo tres entrenadores diferentes (Diego Cocca, ‘Chima’ Ruíz y Robert Dante Siboldi), Tigres entró a la fiesta grande por la vía del play-in, tras derrotar al Puebla por un apretado marcador de 1-0. Córdova marcó el tanto de la victoria.

En cuartos de final, el ex jugador del América se despachó con goles frente al Toluca, lo mismo en semifinales, ante Rayados. Ya en la gran final contra las Chivas, Sebastián se fue en blanco en el duelo de ida, mas en la vuelta colaboró con el tanto del empate, el cual resultaría fundamental para la obtención del campeonato.

Después de esto, no obstante, Sebastián Córdova no ha logrado recuperar su nivel, y fuentes en Monterrey aseguran que no renovará más su contrato con el equipo de Tigres, el cual vence en diciembre.

En caso de que Córdova decida no renovar con la escuadra de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, estos serían los equipos que podrían estar interesados en ficharlo.

Monterrey v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Poco antes de que cerrará el mercado de fichajes, medios en la sultana del norte aseguraron haber visto a Sebastián Córdova comiendo con un dirigente de Rayados de Monterrey en un restaurante en San Pedro Garza García, Nuevo León. Si bien es cierto que al final todo pareció quedar ahí, lo cómodo que está Sebastián en la ciudad, sumado a que la Pandilla necesita fortalecer su banca, podrían ser factores importantes para que Córdova decida fichar con su actual acérrimo rival.

4. Seattle Sounders

Seattle Sounders FC v Vancouver Whitecaps FC | Alika Jenner/GettyImages

La MLS parece ser una liga ideal para un jugador como Sebastián Córdova. Las propuestas tácticas de los clubes se adaptan muy bien con sus condiciones futbolísticas, además de que la ciudad ofrece una estupenda calidad de vida. Los días de Obed Vargas como jugador del Seattle Sounders podrían estar contados. No sería descabellado pensar que intentaran relevarlo con un jugador como Córdova, aún y cuando sus características dentro de la cancha son un tanto distintas.

Necaxa v Pachuca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

En 2018 tuvo un paso fugaz con los Hidrorayos del Necaxa, e hizo las cosas lo suficientemente bien como para llamar la atención del Club América y solicitar su regreso. Ante la salida de José Paradela, el Necaxa podría estar interesado en fichar a Sebastián Córdova, quien, a sus veintiocho años de edad, está tasado en tres millones de dólares, según Transfermrkt.

Chivas v Necaxa - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Las Chivas Rayadas del Guadalajara son otro equipo que también tienen tiempo buscando al ex jugador del América. De hecho, antes de fichar por Tigres, se decía que Córdova estaba muy cerca de firmar con el Rebaño Sagrado. Al final, la operación no se concretó, pero esto no quiere decir que la puerta se haya cerrado por completo.

Leon v Tigres UANL - Torneo Clausura 2024 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

La mejor etapa de Sebastián Córdova como futbolista profesional, la vivió siendo dirigido por el estratega uruguayo: Robert Dante Siboldi. Fue pieza clave en la obtención del último título de liga ganado por Tigres UANL, no sería nada raro que planearan reencontrarse. El único impedimento sería el costo del jugador, ya que Mazatlán no se caracteriza precisamente por ser un club que invierta grandes cantidades de dinero.