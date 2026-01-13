Los 5 posibles destinos de Xabi Alonso tras salir del Real Madrid

La etapa de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid ya es historia. Tras su despido, el técnico tolosarra se toma ahora un tiempo de reflexión, pero su futuro apunta a seguir ligado a la élite del fútbol europeo. Su prestigio como entrenador, pese al desenlace en el Bernabéu, sigue intacto en muchos despachos, y varios grandes clubes observan con atención su situación.

Sin prisa, pero con mercado, Xabi Alonso podría reaparecer en los banquillos en los próximos meses. Estos son cinco destinos posibles que encajan tanto por contexto deportivo como por vínculo personal o necesidad institucional.

1. Liverpool: un regreso con sentido emocional y deportivo

Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup - Third Round - Anfield | Peter Byrne - PA Images/GettyImages

El Liverpool es uno de los destinos que más fuerza cobra. Xabi Alonso dejó una huella profunda como jugador en Anfield, siendo pieza clave del equipo campeón de Europa en 2005. Ese vínculo emocional siempre ha pesado en el imaginario del club y de la afición. Además, el técnico ya fue sondeado por el Liverpool antes de aceptar el reto del Real Madrid, lo que confirma que su nombre estaba bien posicionado en la dirección deportiva. Con Arne Slot contra las cuerdas y cuestionado por resultados y sensaciones, Xabi podría convertirse en el relevo natural si el club decide un cambio en el banquillo. Su perfil encajaría en un Liverpool que busca identidad, liderazgo y una figura reconocible.

2. Bayern Múnich: pasado, conocimiento del club y ADN ganador

FC Bayern München v VfL Wolfsburg - Bundesliga | M. Donato/GettyImages

El Bayern Múnich es otro escenario muy plausible. Xabi Alonso conoce perfectamente el club bávaro, donde jugó entre 2014 y 2017 y vivió desde dentro la exigencia permanente de ganar. El Bayern valora especialmente entrenadores con cultura táctica, disciplina y liderazgo sereno, rasgos que definen al técnico vasco. En un club que atraviesa constantes procesos de reconstrucción y donde el banquillo suele ser inestable, Xabi aparece como una opción sólida para liderar un proyecto a medio plazo, con autoridad y conocimiento del entorno.

3. Manchester City: el heredero si Guardiola se marcha

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

El Manchester City entra en escena como una posibilidad condicionada por un factor clave: la continuidad de Pep Guardiola. Si el técnico catalán decide marcharse este verano, Xabi Alonso sería uno de los grandes candidatos para asumir el reto más complejo del fútbol europeo. Su estilo, su formación y su comprensión del juego lo colocan dentro de la escuela Guardiola, aunque con matices propios. El City podría apostar por él como una transición natural, manteniendo una identidad reconocible sin romper con lo construido. Sería un desafío mayúsculo, pero también una oportunidad única para consolidarse entre la élite absoluta de los entrenadores.

4. PSG: nuevo proyecto tras la salida de Luis Enrique

Paris Saint-Germain v Paris FC - French Cup 2025/2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El Paris Saint-Germain también aparece en el horizonte. Está confirmado que Luis Enrique dejará el club este verano, lo que abre la puerta a un nuevo proyecto en París. El PSG busca un entrenador con autoridad, capacidad de gestión de estrellas y una idea clara de juego. Xabi Alonso podría encajar como una figura de equilibrio: menos confrontacional que otros perfiles, pero con suficiente personalidad para liderar un vestuario complejo.

5. Manchester United: liderar una reconstrucción profunda

TOPSHOT-FBL-ENG-FACUP-MAN UTD-BRIGHTON | PETER POWELL/GettyImages

El Manchester United vive un momento crítico. Tras la destitución de Rubén Amorim, el club ya trabaja en la búsqueda de un técnico que lidere un proyecto serio a partir del verano. Xabi Alonso encaja en ese perfil de constructor de proyectos, capaz de sentar bases tácticas y culturales en un club necesitado de identidad. Old Trafford exige paciencia, liderazgo y visión a largo plazo, y el técnico español podría ser una apuesta ambiciosa para devolver al United a la élite competitiva europea.

