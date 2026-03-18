Los 50 mejores laterales derechos de la historia del fútbol - rankeados

A lo largo de la historia del fútbol, el lateral derecho ha pasado de ser una posición casi exclusivamente defensiva a convertirse en una pieza fundamental en el funcionamiento de los equipos. La evolución táctica del juego transformó ese sector del campo en un espacio clave para generar amplitud, iniciar ataques y sostener el equilibrio defensivo.

Desde pioneros que marcaron época en las décadas de 1930 y 1940 hasta futbolistas modernos capaces de influir en todas las fases del juego, numerosos laterales derechos dejaron una huella profunda en sus clubes y selecciones. En esta lista repasamos a 50 de los más destacados, jugadores que sobresalieron por su regularidad, su impacto en grandes torneos y su capacidad para redefinir el rol en distintas generaciones del fútbol mundial.

50. Paulo Ferreira

Portugal V Greece, UEFA Euro 2004 | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Puede que nunca haya sido el lateral más llamativo del fútbol europeo, pero Paulo Ferreira construyó una carrera basada en la fiabilidad absoluta. El portugués fue uno de los soldados más leales de José Mourinho, primero en el Porto que conquistó la Champions League en 2004 y después en el Chelsea que dominó Inglaterra durante la segunda mitad de esa década.



Ferreira destacaba por su disciplina táctica y su capacidad para cumplir exactamente lo que pedía el entrenador. No era un lateral especialmente ofensivo ni espectacular, pero rara vez cometía errores y siempre aparecía en los momentos importantes. En equipos plagados de estrellas, su regularidad lo convirtió en una pieza muy valiosa.

49. César Azpilicueta

Chelsea FC v Newcastle United - Premier League | Darren Walsh/GettyImages

Construyó una carrera basada en la inteligencia táctica, la versatilidad y una ética de trabajo inquebrantable. Aunque en el Chelsea jugó en varias posiciones defensivas, fue en el lateral derecho donde comenzó a consolidarse como uno de los defensores más fiables del fútbol europeo.



Durante más de una década fue una referencia del club londinense, superando los 500 partidos y levantando títulos como la Champions League, la Europa League y la Premier League. Líder silencioso, su capacidad para anticipar jugadas y su compromiso defensivo lo convirtieron en un futbolista muy respetado.

48. Gary Stevens

Soccer - Football League Division One - Arsenal v Everton | Peter Robinson - EMPICS/GettyImages

Gary Stevens fue uno de los laterales más fiables del fútbol inglés durante los años 80. Su carrera estuvo marcada por el éxito con el Everton, donde formó parte de uno de los equipos más fuertes del fútbol europeo en esa década.



Sólido en defensa y con una gran capacidad para incorporarse al ataque, Stevens ayudó al Everton a conquistar la liga inglesa y la Recopa de Europa. También fue internacional con Inglaterra en el Mundial de 1986.

47. José Leandro Andrade

José Leandro Andrade | playoffmagazine

Uno de los primeros grandes futbolistas del fútbol sudamericano. José Leandro Andrade fue una figura clave en el dominio de Uruguay durante la década de 1920.



Ganó dos medallas de oro olímpicas y fue campeón del mundo en 1930. Su elegancia y su calidad técnica lo convirtieron en una figura revolucionaria para su época.

46. Reece James

Arsenal v Chelsea - Premier League | Darren Walsh/GettyImages

Formado en la academia del Chelsea, rápidamente se convirtió en un referente del equipo londinense. Su potencia física y su precisión en los centros lo transformaron en una herramienta ofensiva importante desde el sector derecho.



Fue parte del plantel que ganó la Champions League de 2021 y del Mundial de Clubes 2025, entre otros grande títulos.

45. Antonio Cabrini

Juventus Historical Archive | Juventus FC - Archive/GettyImages

Antonio Cabrini fue uno de los laterales más elegantes del fútbol italiano en los años 70 y 80. Con gran técnica y capacidad ofensiva, aportaba tanto en defensa como en ataque.



Con la Juventus ganó múltiples títulos, incluida la Copa de Europa, y también fue campeón del mundo con Italia en 1982.

44. Dan Petrescu

Dan Petrescu of Romania | Shaun Botterill/GettyImages

Se dio a conocer en el fútbol europeo con el Steaua București antes de consolidarse en Inglaterra. Su etapa más recordada llegó en el Chelsea, donde fue titular durante varias temporadas en los años 90. Desde el lateral derecho aportaba presencia ofensiva y también goles, algo poco habitual para defensores de su época.



Con la selección de Rumania integró una generación muy competitiva que alcanzó los cuartos de final del Mundial de 1994.

43. Gary Neville

Manchester United V Barnsley, Premier League | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Símbolo del Manchester United más exitoso de la era de Alex Ferguson. Competitivo, apasionado y extremadamente comprometido con el equipo.



Formó una sociedad inolvidable con David Beckham por la banda derecha y levantó múltiples títulos de Premier League y Champions League.

42. Branislav Ivanović

FC Schalke 04 v Chelsea - UEFA Champions League | Martin Rose/GettyImages

Pocos laterales derechos combinaron potencia física y capacidad goleadora como Branislav Ivanović. El serbio fue durante muchos años uno de los defensores más temidos de la Premier League gracias a su fuerza, su agresividad en la marca y su capacidad para aparecer en el área rival.



Con el Chelsea ganó prácticamente todo, incluida la Champions League de 2012 y la Europa League de 2013, donde marcó el gol decisivo en la final ante Benfica. Su presencia en el juego aéreo y su mentalidad competitiva lo convirtieron en un defensor extremadamente completo.

41. Luis Eyzaguirre

Luis Eyzaguirre | Panorama Deportivo



Luis “Fifo” Eyzaguirre fue uno de los laterales derechos más destacados del fútbol sudamericano durante la década de 1960 y una de las figuras más recordadas del fútbol chileno. Se consolidó en Universidad de Chile, integrando el histórico equipo conocido como “El Ballet Azul”, que dominó el fútbol local en esos años. Con el club conquistó cinco títulos de la liga chilena y también tuvo participaciones destacadas en la Copa Libertadores.



Su apodo surgió tras ser incluido en 1963 en un combinado mundial organizado por la FIFA para celebrar el centenario del fútbol inglés. Con la selección de Chile fue internacional en numerosas ocasiones y disputó los Mundiales de 1962 y 1966, formando parte de una generación muy competitiva del fútbol chileno.

40. Vladimir Bessonov

Soccer - European Championships - Semi Final - USSR v Italy - Neckarstadion | Peter Robinson - EMPICS/GettyImages

Vladimir Bessonov fue uno de los laterales derechos más destacados del fútbol europeo durante la década de 1980. Desarrolló prácticamente toda su carrera en el Dinamo Kiev, club con el que vivió una etapa muy exitosa al conquistar seis ligas soviéticas, cinco Copas de la URSS y tres Supercopas, además de levantar la Recopa de Europa en 1986.



Conocido por su buena técnica y su capacidad para incorporarse al ataque desde el fondo, también aportó presencia ofensiva, marcando 27 goles en 377 partidos con el conjunto ucraniano. Con la selección de la Unión Soviética fue internacional en 79 ocasiones, participó en los Mundiales de 1982, 1986 y 1990, y logró además la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 1980 y el oro en 1988.

39. Marquinhos Paraná

Ventforet Kofu v Urawa Red Diamodns - Yamazaki Nabisco Cup Group B | Kaz Photography/GettyImages

Versátil y muy regular, desarrolló gran parte de su carrera en el Cruzeiro, donde fue capitán y disputó cientos de partidos oficiales. Aunque también podía jugar como mediocampista, durante muchos años actuó como lateral derecho.



Con el club de Belo Horizonte ganó varios campeonatos estaduales y fue una de las referencias del equipo durante la década del 2000.

38. Wim Suurbier

Dutch Eredivisie"Ajax Amsterdam v RKC Waalwijk" | ANP/GettyImages

Parte fundamental del legendario Ajax del “fútbol total”, Wim Suurbier fue uno de los laterales más ofensivos de su época. Su velocidad y su capacidad para incorporarse constantemente al ataque lo convertían en un arma clave para el sistema de Rinus Michels.



Ganó tres Copas de Europa consecutivas con el Ajax y también fue finalista del Mundial de 1974 con la selección neerlandesa. Su estilo moderno ayudó a redefinir el papel del lateral en el fútbol europeo.

37. Josimar

Soccer - FIFA World Cup Mexico 1986 - Group D - Brazil v Northern Ireland - Estadio Jalisco, | Peter Robinson - EMPICS/GettyImages

Hay jugadores que necesitan una carrera entera para hacerse un nombre, y otros que quedan grabados en la memoria colectiva por un puñado de momentos inolvidables. Josimar pertenece claramente al segundo grupo. El lateral brasileño saltó a la fama durante el Mundial de 1986, donde sorprendió al mundo con dos goles espectaculares desde larga distancia.



Uno de ellos llegó ante Irlanda del Norte en la fase de grupos, con un potente disparo que se clavó en el ángulo, y el otro frente a Polonia en los octavos de final, tras una gran jugada individual. Aunque su carrera en clubes —principalmente en el Botafogo— no alcanzó la misma dimensión, su irrupción en aquel Mundial lo convirtió en una figura recordada con cariño por los aficionados al fútbol.

36. Manfred Kaltz

Hamburger SV v KFC Uerdingen 05 | Bongarts/GettyImages

Uno de los futbolistas con más partidos en la historia de la Bundesliga. Kaltz fue un símbolo del Hamburgo durante casi dos décadas, con el que se proclamó campeón de Europa en 1983, entre otros títulos.



Sus famosos centros curvados, conocidos como “bananenflanken”, se convirtieron en su marca registrada.

35. Claudio Gentile

Soccer - World Cup Spain 1982 - Group C - Argentina v Italy - Estadio Sarria | Peter Robinson - EMPICS/GettyImages

Un defensor implacable y uno de los marcadores más duros de la historia del fútbol italiano. Claudio Gentile fue famoso por su estilo físico y su capacidad para neutralizar a los mejores atacantes del mundo.



Formó parte de la selección italiana campeona del mundo en 1982 y fue uno de los pilares defensivos de la Juventus durante esa era dorada.

34. Zé Maria

Brazil V Nigeria, Summer Olympic Games Semi Final | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Tras destacar en el Portuguesa dio el salto a Europa para jugar en el Perugia, donde se mantuvo varias temporadas como titular.



Más tarde defendió los colores del Inter de Milán y del Parma. Con la selección de Brasil formó parte del plantel campeón del Mundial de 2002.

33. Marcos Rocha

FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-SANTOS | MAURO PIMENTEL/GettyImages

El brasileño milita actualmente en el Palmeiras. Hasta ahora ha desarrollado toda su trayectoria deportiva en su país, conquistando nueve títulos regionales, seis nacionales y cinco internacionales.



Ha vestido las camisetas de Atlético Mineiro, Uberlândia, CRB, América Mineiro, Ponte Preta y Palmeiras.

32. Armando Picchi

FOOTBALL-AUSTRIA-GENTO-FINAL | -/GettyImages

Uno de los grandes líderes defensivos del fútbol italiano en los años 60. Capitán y símbolo del Inter de Milán de Helenio Herrera, fue el hombre que organizaba la defensa del célebre “Grande Inter”, el equipo que dominó Europa durante aquella década. Aunque comenzó su carrera como lateral, terminó destacándose como líbero, posición desde la cual dirigía cada movimiento del sistema defensivo.



Bajo su liderazgo, el Inter conquistó dos Copas de Europa consecutivas en 1964 y 1965, además de varios títulos de liga. Picchi no era un defensor espectacular en lo físico, pero su lectura del juego y su capacidad para anticipar jugadas lo convertían en una pieza esencial. Su liderazgo dentro del campo lo colocan entre los defensores más influyentes del fútbol italiano.

31. Michel Salgado

Real Madrid v Olympiakos - UEFA Champions League | David R. Anchuelo/GettyImages

Intenso, agresivo y con un carácter competitivo feroz. Michel Salgado fue durante muchos años el dueño del lateral derecho del Real Madrid, especialmente en la primera etapa del equipo galáctico.



Aunque no era el defensor más elegante, su entrega y su agresividad en cada duelo lo convertían en un rival incómodo para cualquier extremo. Ganó dos Champions League con el club blanco y fue parte de una generación que dominó Europa a comienzos de los 2000.

30. Albert Ferrer

FBL-USA-WC1994-GERMANY-SPAIN | EUGENE GARCIA/GettyImages

Surgido de la cantera del Barcelona, fue uno de los laterales del famoso “Dream Team” dirigido por Johan Cruyff. Su etapa en el club catalán incluyó la conquista de varias ligas y la Copa de Europa de 1992.



A fines de los 90 pasó al Chelsea, donde jugó varias temporadas. También fue habitual en la selección de España durante los años noventa.

29. Danilo

Juvenetus v Real Madrid UEFA Champions League Final 3/6/2017 | NurPhoto/GettyImages

A lo largo de su carrera pasó por algunos de los clubes más importantes del fútbol europeo. Tras formarse en el Santos se trasladó al FC Porto, donde llamó la atención por su capacidad ofensiva.



Posteriormente jugó en el Real Madrid, el Manchester City y la Juventus. Con la selección de Brasil participó en los Mundiales 2018 y 2022.

28. Cafuringa

Cafuringa | Terceiro Tiempo

Extremo derecho reconvertido en lateral, fue una de las figuras del Atlético Mineiro en los años setenta. Su velocidad y su capacidad para desbordar por la banda lo convirtieron en un jugador muy difícil de marcar.



También tuvo una etapa importante en el Nacional, donde ganó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 1971.

27. Paul Janes

Paul Janes | Alchetron

Fue uno de los defensores más destacados del fútbol europeo durante la década de 1930 y una figura muy importante en la historia del fútbol alemán. Desarrolló toda su carrera profesional en el Fortuna Düsseldorf, club con el que alcanzó sus mayores logros deportivos y del que terminó convirtiéndose en uno de sus ídolos históricos. Con el equipo conquistó el campeonato alemán en 1933 y también obtuvo títulos a nivel regional en una época en la que el fútbol alemán estaba organizado bajo un sistema distinto al actual.



Se caracterizaba por su fortaleza física, su determinación en la marca y una notable capacidad para leer el juego desde el fondo. En la selección de Alemania formó una sólida dupla defensiva con Reinhold Münzenberg y participó en las Copas del Mundo de 1934 y 1938. Tras el torneo disputado en Italia en 1934 surgió cierta controversia por su ausencia entre los jugadores más destacados del campeonato, una decisión que algunos observadores atribuyeron al contexto político de la época.

26. Jimmy Armfield

Jimmy Armfield Blackpool Player of the Year 1966 | Mirrorpix/GettyImages

Jimmy Armfield fue uno de los laterales derechos más destacados del fútbol europeo durante la década de 1960 y un referente histórico del fútbol inglés. Desarrolló toda su carrera profesional en el Blackpool, club al que estuvo ligado durante más de una década y en el que se convirtió en capitán y figura emblemática. A pesar de su importancia dentro del equipo, nunca logró conquistar un título importante con la institución, algo que no impidió que fuera ampliamente reconocido por su calidad y liderazgo dentro del campo.



Con la selección de Inglaterra fue considerado el lateral derecho más destacado de su generación. Se distinguía por su velocidad, su capacidad técnica poco común para un defensor y su habilidad para aprovechar los espacios por la banda, aportando amplitud al juego ofensivo. En 1966 estuvo muy cerca de ganar el premio al Mejor Jugador Inglés del Año, en una votación que finalmente quedó en manos de Bobby Charlton. Además, la UEFA lo distinguió en dos ocasiones como el mejor lateral derecho de Europa en 1962 y 1964. Aunque formó parte del plantel inglés que disputó el Mundial de 1966, una lesión lo dejó fuera del torneo y la capitanía del equipo pasó a manos de Bobby Moore.

25. Eric Gerets

1986 FIFA World Cup: Argentina - Belgium 2:0 | picture alliance/GettyImages

Fue uno de los laterales derechos más destacados del fútbol europeo entre finales de los años 70 y finales de los 80, además de convertirse en una de las grandes figuras de la historia del fútbol belga. Conocido como “El León de Rekem”, destacó por su carácter competitivo, su fortaleza en la marca y su constante proyección ofensiva desde la banda. Inició su carrera en el Standard de Lieja, donde vivió una etapa muy exitosa conquistando dos ligas belgas, una Copa de Bélgica y una Supercopa, consolidándose rápidamente como uno de los mejores defensores del país.



Posteriormente dio el salto al PSV Eindhoven, donde alcanzó la cima de su trayectoria. Allí fue una pieza fundamental de una de las generaciones más exitosas del club neerlandés, con la que ganó seis títulos de Eredivisie, tres Copas de los Países Bajos y, sobre todo, la Copa de Europa de 1988, el mayor logro internacional en la historia del PSV. Con la selección de Bélgica también integró una generación muy competitiva, logrando el subcampeonato en la Eurocopa de 1980 y alcanzando las semifinales del Mundial de 1986, uno de los mejores resultados del combinado belga en Copas del Mundo.

24. Kyle Walker

FC Internazionale v Manchester City FC - UEFA Champions League Final 2022/23 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

La velocidad ha sido siempre el mayor atributo de Kyle Walker. Pocos laterales en la historia han sido capaces de cubrir tantos metros con tanta potencia.



En el Manchester City de Pep Guardiola se convirtió en un jugador fundamental para el dominio del club en Inglaterra y Europa.

23. Mauro Tassotti

AS Photo Archive | Alessandro Sabattini/GettyImages

Pilar fundamental del Milan de Arrigo Sacchi. Tassotti fue un lateral inteligente, disciplinado y extremadamente fiable. SU debut profesional lo hizo en 1978 en las filas de la SS Lazio.



Ganó tres Copas de Europa con el conjunto rossonero con el que disputó 428 partidos y formó parte de una de las mejores defensas en la historia del fútbol.

22. Danny McGrain

Scottish Soccer - Glasgow Cup - Final - Celtic v Rangers - Hampden Park | Peter Robinson - EMPICS/GettyImages

Uno de los laterales derechos más destacados del fútbol británico durante la década de 1970. Desarrolló casi toda su carrera en el Celtic, club con el que se convirtió en una figura histórica tras conquistar nueve títulos de la liga escocesa, además de cinco Copas de Escocia y dos Copas de la Liga.



Reconocido por su solidez defensiva, su técnica y su capacidad para incorporarse al ataque, fue considerado en su mejor momento como uno de los laterales más completos de su generación. Sin embargo, diversas lesiones y el diagnóstico de diabetes influyeron en el desarrollo de su carrera. Con la selección de Escocia participó en los Mundiales de 1974 y 1982.

21. Sergio Ramos

Real Madrid's new Spanish signing Sergio | PHILIPPE DESMAZES/GettyImages

Si bien compitió como central en la mayor parte de su carrera, Sergio Ramos comenzó siendo lateral en el Seviilla, donde debutó en Primera División con apenas 17 años. Su proyección ofensiva, su intensidad para ir al cruce y su personalidad dentro del campo llamaron rápidamente la atención de los grandes clubes. En 2005 fue fichado por el Real Madrid, equipo en el que acabó convirtiéndose en uno de los futbolistas más importantes de la historia del club.



En el conjunto blanco superó los 650 partidos oficiales y ganó múltiples títulos, entre ellos cuatro Champions League y cinco ligas españolas, además de ejercer durante años como capitán. Aunque con el paso del tiempo se asentó como defensor central, durante varias temporadas fue el lateral derecho titular. Con la selección de España también formó parte del ciclo más exitoso de su historia, levantando la Eurocopa 2008, el Mundial de 2010 y la Euro 2012.

20. Phil Neal

Soccer - Milk Cup - Final - Liverpool v Everton | Peter Robinson - EMPICS/GettyImages

Tras iniciar su carrera en el Northampton Town, dio el salto al Liverpool en 1974, donde se mantuvo durante más de una década como titular habitual y pieza importante de uno de los equipos más dominantes del fútbol inglés.



Durante su etapa en Anfield acumuló un impresionante palmarés: ocho ligas inglesas, cuatro Copas de Europa, una Copa UEFA, una Supercopa de Europa, cuatro Copas de la Liga y cinco Charity Shield. Destacaba por su inteligencia táctica, su precisión en la distribución del balón y su eficacia desde el punto penal, como demostró en la final de la Copa de Europa de 1977, donde marcó uno de los goles del triunfo del Liverpool. Con la selección de Inglaterra disputó 50 partidos internacionales.

19. Stephan Lichtsteiner

VfL Borussia Monchengladbach v Juventus FC - UEFA Champions League | Sascha Steinbach/GettyImages

Se formó en el fútbol suizo y dio el salto a una de las ligas más competitivas de Europa cuando fichó por el Lazio, donde rápidamente se ganó un lugar como lateral derecho titular gracias a su intensidad para recorrer toda la banda. En 2011 pasó a la Juventus, club en el que vivió el mejor momento de su carrera y se convirtió en una pieza habitual del equipo que dominó el fútbol italiano durante gran parte de la década.



Con el conjunto de Turín ganó siete títulos consecutivos de la Serie A entre 2012 y 2018, además de varias Copas Italia, participando también en dos finales de la UEFA Champions League. En la selección de Suiza fue capitán durante muchos años y superó el centenar de partidos internacionales, disputando varios Mundiales y Eurocopas como uno de los referentes defensivos del equipo.

18. Manuel Amoros

EUROPEAN CHAMPIONSHIPS Soccer | Neal Simpson - EMPICS/GettyImages

Durante los años 80, el fútbol francés contó con una generación extraordinaria de futbolistas, y Manuel Amoros fue uno de los defensores más destacados de aquella época. Formado en el Mónaco, rápidamente se consolidó como uno de los laterales más completos del campeonato francés gracias a su potencia física y su capacidad para recorrer toda la banda.



Su etapa más exitosa llegó en el Olympique de Marseille, con el que conquistó la Champions League 1992‑93. Con la selección de Francia también vivió momentos históricos, especialmente al ganar la Eurocopa 1984 y al alcanzar las semifinales del Mundial de 1986.

17. Christian Panucci

AS Photo Archive | Alessandro Sabattini/GettyImages

Debutó en la Serie A con el Genoa y muy pronto fue fichado por el AC Milan, donde ganó la Champions League de 1994 bajo la dirección de Fabio Capello. Más tarde tuvo una extensa carrera internacional que incluyó pasos por el Real Madrid —con el que ganó la Champions League de 1998—, el Inter de Milán y la AS Roma.



Con la selección de Italia disputó la Eurocopa 1996 y el Mundial de 2002, además de integrar el plantel que alcanzó la final de la Eurocopa 2000. A lo largo de su carrera alternó entre el lateral derecho y el centro de la defensa.

16. Hugo Ibarra

Soccer - Toyota Cup - Real Madrid v Boca Juniors | Neal Simpson - EMPICS/GettyImages

El mejor lateral que ha tenido Boca Juniors en toda su historia. Apodado “El Negro”, se destacó por su potencia física, su capacidad para proyectarse por la banda derecha y su fuerte personalidad dentro del campo. Durante sus distintas etapas en el club fue parte de una era dorada en la que Boca conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales.



También tuvo una destacada carrera en Europa, alcanzando final de Champions League con el Mónaco.

15. Jorginho

WORLD CUP Soccer | Tony Marshall - EMPICS/GettyImages

El nombre de Jorginho forma parte de la rica tradición de laterales derechos brasileños que marcaron época. Formado en el fútbol de su país, se destacó por su elegancia con el balón y su capacidad para equilibrar defensa y ataque. Su gran consagración llegó con la selección de Brasil en el Mundial de 1994, donde fue titular en el equipo que recuperó el título mundial tras 24 años.



A nivel de clubes desarrolló una carrera sólida tanto en Brasil como en Europa. Jugó en equipos como el Bayer Leverkusen y el Bayern Munich, donde pudo demostrar su inteligencia táctica y su capacidad para proyectarse en ataque.

14. Maicon

FC Internazionale Milano v AS Roma - Tim Cup | Giuseppe Bellini/GettyImages

Durante varios años, Maicon fue considerado el mejor lateral derecho del mundo. El brasileño combinaba potencia física, técnica y un disparo temible desde larga distancia.



Su mejor versión se vio en el Inter de Milán de José Mourinho que conquistó el triplete en 2010. Aquella temporada fue imparable por la banda derecha, participando tanto en defensa como en ataque con una autoridad pocas veces vista en su posición.

13. Trent Alexander-Arnold

Newcastle United FC v Liverpool FC - Premier League | John Powell/GettyImages

Uno de los laterales más revolucionarios del fútbol moderno. Alexander-Arnold redefinió la posición gracias a su extraordinaria capacidad para generar juego. Dejó su huella en Liverpool y hoy intenta hacer su camino en el Real Madrid.



Sus asistencias y su precisión en el pase lo convirtieron en un auténtico creador desde la banda derecha, algo muy poco habitual para un defensor.

12. Giuseppe Bergomi

Soccer-Manchester United v Inter Milan | Neal Simpson - EMPICS/GettyImages

Pocos futbolistas pueden presumir de una relación tan profunda con un club como la que tuvo Giuseppe Bergomi con el Inter de Milán. Debutó siendo adolescente y terminó disputando más de 750 partidos con la camiseta nerazzurra, convirtiéndose en uno de los símbolos más duraderos del club. Su estilo de juego era fuerte, decidido y extremadamente competitivo.



Con la selección de Italia alcanzó la gloria muy joven al ganar el Mundial de 1982 con apenas 18 años. Durante más de dos décadas fue un defensor fiable tanto para su club como para su país, consolidándose como uno de los laterales más respetados del fútbol italiano.

11. Leandro

Leandro

Leandro fue uno de los grandes laterales del fútbol brasileño en los años 80. Elegante con el balón y muy inteligente en defensa, fue una pieza clave del Flamengo más exitoso de la historia.



Con el club carioca ganó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 1981. Aunque las lesiones limitaron su carrera internacional, su talento lo convirtió en uno de los laterales más admirados de su generación.

10. Gianluca Zambrotta

Germany V Italy, FIFA World Cup Finals 2006 Semi Final | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

Un ejemplo de consistencia y versatilidad. Aunque comenzó como extremo, terminó convirtiéndose en uno de los laterales más completos del fútbol europeo. Su mejor etapa llegó en la Juventus, donde fue una pieza fundamental durante los años en que el club dominaba la Serie A.



Capaz de jugar tanto por la derecha como por la izquierda, Zambrotta combinaba potencia, inteligencia táctica y una notable calidad técnica. Con la selección de Italia alcanzó la cima absoluta al ganar el Mundial de 2006, torneo en el que integró el equipo ideal gracias a sus actuaciones constantes por la banda. En el final de su carrera también vistió las camisetas del Barcelona y del AC Milán.

9. Berti Vogts

football, Bundesliga, 1976/1977, Borussia Moenchengladbach, team presentation, portrait Berti Vogts | ullstein bild/GettyImages

“Der Terrier” fue uno de los defensores más incansables del fútbol europeo en los años 70. Pasó toda su carrera profesional en el Borussia Mönchengladbach, club con el que disputó más de 400 partidos y ganó cinco títulos de la Bundesliga en la etapa más gloriosa de la institución.



Con la selección de Alemania Occidental también dejó una huella profunda. Fue campeón de la Eurocopa 1972 y del Mundial de 1974, integrando una de las defensas más sólidas de la historia del fútbol alemán. Tenaz, disciplinado y extremadamente competitivo, encarnaba a la perfección el espíritu del fútbol germano de aquella época.

8. Dani Carvajal

Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24 | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

Sinónimo de fiabilidad en el lateral derecho del Real Madrid durante más de una década. Formado en la cantera del club, regresó al primer equipo tras una breve etapa en el Bayer Leverkusen y rápidamente se adueñó de la posición gracias a su intensidad, su disciplina táctica y su carácter competitivo.



A lo largo de los años fue parte fundamental de una de las etapas más exitosas en la historia del club blanco, conquistando múltiples Champions League y títulos de liga. Con la selección de España también alcanzó la gloria, siendo uno de los referentes en la conquista de la Euro 2024.

7. Lilian Thuram

Soccer - 1998 World Cup - Semi-Final - France vs Croatia | Jerome Prevost/GettyImages

Debutó en el fútbol francés con el AS Monaco antes de consolidarse en Italia, primero en el Parma y más tarde en la Juventus. Defensor potente y difícil de superar en el uno contra uno, ocupó durante años el lateral derecho, aunque también podía desempeñarse como zaguero central. Su paso por el Parma coincidió con uno de los períodos más exitosos del club, incluyendo la conquista de la Copa de la UEFA en 1999.



Con la selección de Francia tuvo un papel decisivo en los mayores éxitos de su historia. Fue titular en el equipo que ganó el Mundial de 1998 y marcó los dos goles en la semifinal frente a Croacia, los únicos que anotó con la camiseta nacional. Dos años después también formó parte del plantel que conquistó la Eurocopa 2000, completando una etapa brillante con la selección francesa.

6. Philipp Lahm

TOPSHOT-FBL-WC-2014-MATCH64-GER-ARG | FABRICE COFFRINI/GettyImages

Formado en la cantera del Bayern Múnich, se adueñó del lateral derecho gracias a su inteligencia para interpretar el juego y una técnica poco habitual en defensores. Con el equipo bávaro ganó múltiples Bundesligas y fue el capitán que levantó la Champions League en 2013, en la final disputada en Wembley.



Con la selección de Alemania también fue un futbolista clave durante muchos años. Tras disputar varios grandes torneos internacionales, alcanzó el punto más alto de su carrera en el Mundial de 2014, donde fue capitán del equipo que se consagró campeón en Brasil.

5. Djalma Santos

Soccer - England V Rest of the World (FIFA) - Wembley | PA Images/GettyImages

Durante muchos años fue el dueño del lateral derecho de la selección de Brasil, con la que disputó cuatro Copas del Mundo consecutivas. Formó parte del equipo que ganó el Mundial de 1958 y también del que volvió a consagrarse en el Mundial de 1962. Su forma de jugar era sobria y eficaz, con gran seguridad defensiva y una técnica poco habitual para los defensores de su época.



A nivel de clubes dejó su huella principalmente en el Palmeiras, donde disputó cientos de partidos y ganó títulos importantes del fútbol paulista y brasileño.

4. Javier Zanetti

CUP-FR98-ARG-ENG-JUBI-ZANETTI | DANIEL GARCIA/GettyImages

La regularidad hecha futbolista. Javier Zanetti disputó más de 850 partidos con el Inter de Milán, convirtiéndose en el capitán más emblemático de la historia del club. A eso se le suman 2 Mundiales (que podrían haber sido 4 de no ser por Pekerman y Maradona en la selección argentina).



Su resistencia física, su disciplina táctica y su liderazgo lo transformaron en un referente durante casi dos décadas en la élite.

3. Dani Alves

Champions League final - "Barcelona v Juventus" | VI-Images/GettyImages

Durante más de una década fue una de las figuras del Barcelona que dominó el fútbol europeo. Su sociedad por la banda derecha con Lionel Messi se convirtió en una de las mejores de la historia. En el club catalán ganó múltiples títulos de liga y tres Champions League.



Antes de esa etapa había dado el salto a Europa con el Sevilla, donde comenzó a mostrar su proyección ofensiva. Más tarde también pasó por equipos como el Juventus y el Paris Saint-Germain. Con la selección de Brasil fue parte de distintos ciclos y levantó títulos como la Copa América, completando una trayectoria que lo ubica entre los laterales más influyentes de su generación.

2. Carlos Alberto

Soccer - FIFA World Cup Mexico 1970 - Final - Brazil v Italy - Estadio Azteca, Mexico City | Peter Robinson - EMPICS/GettyImages

Capitán de la selección de Brasil que conquistó el Mundial de 1970, fue uno de los laterales derechos más elegantes que ha dado el fútbol. Su nombre quedó inmortalizado por el cuarto gol de aquella final ante Italia, una definición memorable que culminó una de las jugadas colectivas más famosas en la historia de los Mundiales.



A nivel de clubes brilló principalmente en el Santos, donde fue compañero de Pelé y una pieza clave en uno de los equipos más recordados del fútbol sudamericano.

1. Cafú

WC2002-GER-BRA-CAFU CUP-KISS | ANTONIO SCORZA/GettyImages

Fue uno de los laterales derechos más completos y constantes que ha dado el fútbol. Dueño de una resistencia física extraordinaria y una vocación ofensiva permanente, recorrió la banda derecha durante más de una década en la selección de Brasil, con la que disputó cuatro Copas del Mundo consecutivas. Levantó el trofeo en el Mundial de 1994 y volvió a hacerlo en el Mundial de 2002, este último como capitán, consolidando una carrera internacional que lo ubica entre los grandes de la historia.



En Europa también dejó una huella profunda. Tras brillar en el São Paulo, fue figura en la AS Roma y luego en el AC Milan, donde ganó la Champions League en 2007. Regularidad, liderazgo y una energía inagotable lo convirtieron para muchos en el mejor lateral derecho de todos los tiempos.

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