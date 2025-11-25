Los 7 equipos que han ganado más ligas de forma consecutiva

El Bayern Múnich es sin duda alguna el equipo que más ha dominado su liga en Europa. De los últimos 13 campeonatos, ha ganado 12, siendo el equipo que más trofeos domésticos ha levantado con 11 de manera consecutiva, desde la temporada 2012-2013 hasta la 2022-2023.

El Bayern Leverkusen de la temporada 2023/24 acabó con la seguidilla de títulos en la Bundesliga, aunque en la temporada pasada, en la 2024/25, los dirigidos por Vincent Kompany volvieron a levantar el trofeo.

Veamos quiénes son los equipos que se han proclamado campeones de su liga en más ocasiones de manera ininterrumpida, según los datos ofrecidos por MisterChip en su cuenta de Twitter.

7. Juventus de Turín (8)

TOPSHOT-FBL-ITA-SERIEA-JUVENUS-SCUDETTO-CEREMONY | AFP/GettyImages

La Juventus de Turín logró 8 Scudettos consecutivos, desde la temporada 2011/12 hasta la 2019/20, aumentando su palmarés en la Serie A, con un récord de ocho títulos en una de las competiciones más importantes del fútbol europeo. Ese dominio ya no lo tienen en su campeonato, con equipos como el Inter de Milán y el Nápoles en un mejor estado de forma.

6. Celtic de Glasgow (9)

Sporting CP v Celtic - Pre-Season Friendly | Gualter Fatia/GettyImages

El Celtic de Glasgow es uno de los dos equipos más importantes y laureados de Escocia junto con el Glasgow Rangers. El Celtic es el segundo equipo que ha conquistado más veces la Premier League de Escocia, en 51 ocasiones. Desde la campaña 2011-2012 hasta la 2019-2010 lograron 11 títulos consecutivos, parados por el cetro logrado por el Gasgow Rangers en la campaña 2020/21. En la actualidad tienen una racha de cuatro campeonatos.

5. Bayern Múnich (11)

FC Schalke 04 v Bayern Munchen - German Bundesliga | BSR Agency/GettyImages

El Bayern Múnich se ha proclamó campeón de la Bundesliga 2022/23 en la última jornada de la Bundesliga. Desde la temporada 2012/13 el conjunto bávaro ejerció un dominio aplastante sobre el resto de equipos y ninguno fue capaz de superarlo, hasta el Bayern Leverkusen de la temporada 2023-2024. Pocos equipos han podido hacerle frente al gigante alemán en las últimas dos décadas.

4. Lincoln Red Imps Football Club (14)

Lincoln Red Imps Football Club | MARCOS MORENO/GettyImages

El Lincoln Red Imps Football Club es un equipo que milita en la liga de Gibraltar y es uno de los más importantes del país y el más laureado. Se ha proclamado campeón de la Primera División en 23 ocasiones, la primera fue en 1985 y la ultima en 2019. Entre el año 2003 y 2016 conquistó sus 14 títulos consecutivos igualando el record del Skonto.

3. Ludogorets (14)

UEFA Champions League - Play-Offs Second LegAFC Ajax Amsterdam v PFC Ludogorets Razgrad | ANP/GettyImages

El Ludogorets ya empieza a ser un equipo habitual en las rondas previas y en la fase de grupos de la Champions League. Este equipo búlgaro fue refundado en el año 2001, en 2011 ascendió a la máxima categoría y al año siguiente conquistó el doblete. El Ludogorets lleva desde el año 2012 proclamándose campeón de liga de forma ininterrumpida, en total en 14 ocasiones.

2. Skonto Riga FK (14)

Skonto Riga FK | Dmitry Korotayev/GettyImages

Con 14 títulos también está el Skonto Riga de Letonia que fue el primer equipo europeo en alcanzar esa cantidad de títulos de manera consecutiva entre 1991 y 2004. En total ha conquistado Virsliga (Primera División de Letonia) en 15 ocasiones, siendo la última en 2010.

1. Tafea FC (15)

El Tafea FC posee el record mundial de ligas conquistadas de manera consecutiva con un total de 15, logradas entre 1994 y 2009. Este equipo de Vanuatu fue fundado precisamente en 1994 milita en la TVL Premier League. Este año también se ha proclamado campeón, por lo que en su palmarés figuran 16 título de liga. Actualmente tienen 12 campeonatos de manera consecutiva.

