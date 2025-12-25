Los 7 jugadores que deberían irse del FC Barcelona a final de temporada

El FC Barcelona se prepara para un 2026 interesante, año en el que buscarán mantener la punta de LaLiga y conseguir llegar lejos en la UEFA Champions League. Sin embargo, será un calendario de reconstrucción para el club, ya que varios jugadores podrían salir en junio.

Hansi Flick no tiene una plantilla muy amplia, por lo que necesita de todos sus jugadores para terminar bien la temporada y sumar títulos a las vitrinas del club. El técnico alemán renovó contrato y tiene trabajo en el Barça hasta 2027.

Hay varios jugadores que acaban contrato y no hay adelantos en las negociaciones para renovar. En Sports Illustrated Fútbol repasamos 7 jugadores que podrían salir del Barcelona en el 2026.

1. Robert Lewandowski

Robert Lewandowski | Europa Press Sports/GettyImages

El polaco acaba contrato y no hay adelantos sobre su renovación. Hay reportes que indican que podría reducir su alto salario para quedarse una temporada más, pero las lesiones que ha sufrido en tiempos recientes hacen pensar que lo mejor es pasar la página con el veterano. El delantero podría unirse al Inter Miami de Lionel Messi y su entorno ve con buenos ojos esa mudanza a la MLS. Las primeras semanas de 2026 serán claves para conocer su futuro. El buen momento de Ferrán Torres podría provocar su salida en junio.

2. Andreas Christensen

Andreas Christensen | Angel Martinez/GettyImages

El defensor pudo haber jugado su último partido con el Barça en la Copa del Rey ante el Guadalajara, ya que sufrió una lesión en la rodilla izquierda que le tendrá fuera de los terrenos de juego por cuatro meses. El danés de 29 años de edad termina contrato en junio y ante su historial de lesiones, no es probable que el Barça le renueve. Aunque ha sido un jugador muy productivo para el conjunto catalán, ya parece haber pasado su hora en el club.

3. Ronald Araújo

Ronald Araújo | Robin Jones/GettyImages

Los problemas con su salud mental, su rendimiento en partidos importantes y su alejamiento del club en los últimos meses hacen pensar que Ronald Araújo debe salir del Barcelona el año que viene. El uruguayo renovó hasta 2031 con el equipo catalán, pero ambas partes pueden negociar una salida. Quizás ir a un equipo de menos peso le haga bien al defensor central.

4. Marc-André ter Stegen

Marc-André ter Stegen | Alex Caparros/GettyImages

El Barcelona necesita salir de grandes sueldos y uno de ellos es el de Marc-André ter Stegen, quien volvió a jugar en el pasado compromiso por Copa del Rey ante el Guadalajara. El guardameta tiene contrato hasta 2028, pero las lesiones han marginado su carrera en los últimos años. Con Joan García en plan estelar, el veterano arquero podría seguir su carrera en otras latitudes. Aunque es una leyenda para el Barcelona, el guardameta debe buscar otros rumbos.

5. Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny | Europa Press Sports/GettyImages

Wojciech Szczęsny tiene contrato con el Barcelona hasta 2027, pero todo parece indicar que esta será su última campaña, sobre todo por lo que mostró mientras Joan García estuvo lesionado. Fue clave en la temporada pasada en el título de LaLiga, pero el veterano ya parece estar de salida. El cuadro catalán debe concentrarse en buscar un arquero suplente para Joan García.

6. Ansu Fati

Ansu Fati | Francesco Scaccianoce/GettyImages

Aunque está cedido en el AS Mónaco, el delantero regresará en junio, cuando se cumpla el tiempo del acuerdo con el cuadro francés. Vive un buen momento, con 10 partidos y 5 goles. Esto parece el panorama perfecto para negociar su salida, ya que ha sido un jugador que ha perdido el ritmo competitivo y que tiene años sin demostrar que puede jugar en un equipo grande como el Barça. Las lesiones son una pesadilla para el atacante y lo mejor es salir de él.

7. Marcus Rashford

Marcus Rashford | Europa Press Sports/GettyImages

Aunque ha tenido buenas actuaciones, sobre todo en este último trayecto de 2025, no parece que el Barcelona vaya a ejercer la opción de compra por el extremo inglés del Manchester United, cuyo valor ronda los 30 millones de euros. A los 28 años de edad sigue siendo un jugador veloz, desequilibrante, pero el Barça podría estar buscando otras opciones quizás más económicas en el mercado. Todo parece indicar que regresará a Manchester a mediados del 2026.