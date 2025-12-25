Los 7 jugadores que deberían irse del Liverpool al final de temporada

El Liverpool de Arne Slot tiene varias interrogantes que resolver en 2026, sobre todo con varios jugadores que acaban contrato el año que viene y no parecen tener conversaciones adelantadas para renovar con el cuadro de Anfield.

Hasta ahora, la temporada de los Reds ha sido una montaña rusa, motivo por el cual la gerencia buscará mover la plantilla y generar cambios importantes para la temporada siguiente.

Salir de Luis Díaz e invertir 145 millones de euros por Alexander Isak no parece haber sido un negocio rentable para el Liverpool. Mientras el colombiano es decisivo y clave para el Bayern Múnich, el sueco no termina de encajar en el esquema de Slot.

El 2026 supondrá un gran reto para el equipo, no solo para su cuerpo técnico sino también para su gerencia. En Sports Illustrated Fútbol repasamos los 7 jugadores que deberían salir del Liverpool en el 2026.

1. Ibrahima Konaté

Ibrahima Konaté | Liverpool FC/GettyImages

La gerencia del Liverpool está dispuesta a negociar a Ibrahima Konaté en el 2026, incluso en enero. El defensor central ha llamado la atención de varios grandes clubes de Europa, entre ellos el Real Madrid, equipo que quiere reforzar su zaga de inmediato. El espigado central tiene contrato hasta junio de 2026 y todavía no hay luz verde para una renovación. A pesar de ser un gran defensor, todo parece indicar que sus días como jugador del Liverpool están contados.

2. Andrew Robertson

Andrew Robertson | BSR Agency/GettyImages

Aunque es una leyenda del club, se habla de que Andrew Robertson podría salir del equipo en junio, motivado a que su contrato acaba y que no ha tenido una buena temporada. Ha sido uno de los mejores laterales izquierdos en la historia de la divisa, pero ya parece estar dispuesto a darle paso a otras figuras jóvenes. El húngaro Milos Kerkez parece tener el camino despejado para quedarse con el lugar de Robertson.

3. Mohamed Salah

Mohamed Salah | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

El egipcio está en su última temporada con el Liverpool, a menos que ocurra algo inesperado. No tiene la confianza de Slot, quien lo ha relegado al banquillo y, en algunas ocasiones, no ha sido ni convocado. Parece haber un divorcio total entre el extremo y el cuerpo técnico y eso desencadenará la salida de una leyenda para el club. Aunque tiene contrato hasta 2027, ambas partes pueden negociar una salida. Se habla de que el jugador podría estar negociando con clubes de Arabia Saudita.

4. Trey Nyoni

Trey Nyoni | Marc Atkins/GettyImages

Aunque tiene contrato hasta 2030, después de renovarlo hace algunos meses, el mediocampista debe buscar un equipo en el que tenga más oportunidades de demostrar el talento que lo ha llevado a vestir todas las categorías menores de Inglaterra. El Liverpool apuesta a él a futuro, pero ahora mismo lo más lógico es cederlo, que agarre experiencia en otro equipo y que luego vuelva un poco más consolidado.

5. Alisson Becker

Alisson Becker | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Las finanzas del Liverpool están algo comprometidas y salir del contrato de Alisson Becker podría ser una opción para hacer caja. La economía del equipo se comprometió en el pasado verano, siendo el club que más gastó en toda la Premier League. El veterano guardameta ya parece haber cumplido en Anfield, con una carrera soñada con los Reds. Ha dicho en varias oportunidades que quiere cumplir el contrato, pero es una decisión del club.

6. Federico Chiesa

Federico Chiesa | Adam Davy - PA Images/GettyImages

El italiano no ha tenido la continuidad que esperaba en Inglaterra y se habla de un posible regreso a la Serie A. Aunque ha sido efectivo viniendo desde el banco, su talento pide más minutos y en el Liverpool no se los han dado. Tiene contrato hasta 2028, pero podría haber un mutuo acuerdo para su salida. Además, genera interés de los grandes de Italia.

7. Joe Gomez

Joe Gomez | SOPA Images/GettyImages

Gomez ha sido un jugador muy sacrificado en su estancia en el Liverpool, defendiendo los colores del equipo con honor y compromiso. Ha jugado en varias posiciones, pero las lesiones han afectado notablemente su desempeño, sobre todo en las últimas dos campañas. Su vinculo con el equipo inglés termina en 2027, pero hay algunos clubes de Europa que les gustaría negociar los servicios del central de 28 años de edad.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026