El FC Barcelona ha ido invirtiendo de a poco para conformar una plantilla efectiva y competitiva. La decisión de conseguir los servicios de Joan García en el arco le ha dado la seguridad al club de contar con un guardameta joven por muchos años.

Pero Deco, el director deportivo de la entidad, debe tomar otras decisiones a futuro para asegurar la evolución de un equipo conformado para ganar la Champions. El frente de ataque está bajo la lupa de los críticos y la afición ruega porque llegue un 9 natural.

Robert Lewandowski ya tiene 37 años de edad y le dará paso al nuevo delantero que consiga Deco en el mercado. Hay opciones interesantes que se acoplan con el estilo de juego que ha propuesto Hansi Flick desde su llegada al club.

Ferrán Torres ha estado muy bien en este inicio de campaña, marcando goles y ganándose un puesto en el once titular del entrenador alemán. Pero no es un '9' nato y quieren un jugador con más características de delantero.

A continuación, repasamos 10 delanteros que encajarían muy bien en el Barça. aunque algunos de ellos tienen muy complicada la salida de sus clubes.

1. Julián Álvarez

Álvarez vive un gran presente con el Atlético de Madrid | Angel Martinez/GettyImages

Suena poco probable, pero el presente de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid hace que en Barcelona sueñen con los servicios del argentino. Vive un momento dulce de cara al gol y es considerado en la actualidad como uno de los tres mejores delanteros del mundo. Tiene contrato hasta junio de 2030 y tiene una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, un reto complicado para Deco.

2. Erling Haaland

Erling Haaland tiene contrato en Manchester hasta 2034 | Alex Pantling/GettyImages

Su pasada temporda no fue la mejor en cuanto a registros se refiere, pero ha iniciado la actual campaña con el pie derecho y con muchos goles. Es el referente en ataque del Manchester City, aunque parece complicado que negocien su salida. Tiene un acuerdo de 10 años que lo vincula al club hasta 2034. Es un reto importante para la gerencia del Barça.

3. Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic tendría todo listo para salir de la Juventus | Aitor Alcalde/GettyImages

Vlahović llegó a la Juventus desde la Fiorentina en enero de 2022 y termina su vinculación con el cuadro italiano en la campaña 2025-2026. No ha sido el delantero que esperaban y quizás se puede ajustar mucho más al estilo del Barça, que es más de fútbol de asosiación que el de la Juve. Gana en su actual contrato 12 millones de euros al año, lo que representa un gran gasto para el equipo de Turín.

4. Serhou Guirassy

Serhou Guirassy es la nueva joya del Borussia Dortmund | Soccrates Images/GettyImages

Guirassy tiene contrato con el Borussia Dortmund hasta 2028, tras un fichaje de 18 millones de euros en julio de 2024. Es la nueva joya del club alemán, que es uno de los mayores exportadores de talento de Europa. Su velocidad, buena definición de cabeza y remate de media y larga distancia lo convierten en una opción ideal para el Barça.



5. Harry Kane

Harry Kane sigue con su presente goleador en Alemania | Alexander Hassenstein/GettyImages

Kane es un tipo de retos y es un delantero sediento de títulos. Ir al Barça representaría para el jugador inglés la posibilidad de luchar por la Champions, ese trofeo que tanto ha soñado con tener en sus vitrinas. Tiene contrato con el Bayern Múnich hasta 2027, con una cláusula de recisión de 100 millones de euros.

6. Lautaro Martínez

Lautaro Martínez sigue sonando para el FC Barcelona | Luca Amedeo Bizzarri/GettyImages

No es la primera vez que el delantero argentino ha sido vinculado con el Barça. Desde hace un buen tiempo parece que sus días están contados en el Inter de Milán y quiere un nuevo reto en su carrera. El campeón del mundo tiene contrato con el equipo italiano hasta 2029, pero una oferta de Deco y el Barça podrían cambiar su rumbo.

7. Moise Kean

Moise Kean gana 13 millones de euros al año | Image Photo Agency/GettyImages

El contrato de Kean con la Fiorentina lo vincula al equipo de Florencia hasta la temporada de 2029, con un salario de 13 millones de euros por año. Es una cifra muy alta para el club, por lo que será fácil para el Barça negociar su salida. No parece la opción ideal, pero su poder en el juego aéreo y su velocidad lo convierten en una alternativa si se le cierra el camino con otros fichajes al equipo de Deco.

8. Benjamin Sesko

Benjamin Sesko tiene contrato hasta 2030 con el United | Gareth Copley/GettyImages

El delantero vive un gran momento con el Manchester United, aunque al equipo de Rubén Amorim no le están saliendo las cosas como a su delantero. El ex jugador del Leipzig tiene contrato hasta 2030, pero con la situación actual del United, no debe ser complicado negociar su salida para que convierta sus goles en el nuevo Camp Nou de Barcelona.

9. Etta Eyong

Etta Eyong vive un buen momento con el Levante | Aitor Alcalde Colomer/GettyImages

El jugador del Levante vive un gran momento y es la opción más económica que manejaría el Barça para reforzar el frente de ataque. Tiene contrato hasta 2029, aunque el Villarreal tiene la opción de renegociar su acuerdo. Una llamada de Deco seguramente emocionaría al delantero y en cuestión de minutos se transformaría en el nuevo delantero del FC Barcelona.