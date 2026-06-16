Los 9 futbolistas que sigue el Manchester United en el Mundial 2026

Luego de asegurar su regreso a la UEFA Champions League y con el objetivo de volver a competir por los grandes títulos de Europa, el Manchester United trabaja en la planificación de un plantel más profundo y competitivo para la temporada 2026/27.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

En ese contexto, el Mundial 2026 aparece como una oportunidad ideal para seguir de cerca a varios futbolistas que están en la órbita del club y del entrenador Michael Carrick.

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A continuación, los nueves nombres que sigue el Manchester United en la Copa del Mundo:

1. Elliot Anderson

England v Costa Rica - International Friendly | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

El volante del Nottingham Forest viene de completar la mejor temporada de su carrera y despertó el interés de varios clubes grandes de la Premier League. Su despliegue, intensidad y capacidad para adaptarse a distintos roles en la mitad de la cancha lo convierten en una alternativa muy atractiva para el United.

2. Aurélien Tchouaméni

France v Northern Ireland - International Friendly | Franco Arland/GettyImages

El francés es una de las opciones más ambiciosas del conjunto inglés; combina calidad técnica, presenia física y experiencia en partidos de máxima exigencia, un factor escencial en el plano internacional para el United. Aunque su salida del Real Madrid no parece sencilla, sigue siendo un nombre de interés en Old Trafford.

3. Tyler Adams

USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

El capitán de la selección de Estados Unidos es visto como una opción para fortalecer la rotación del equipo. Su versatilidad y capacidad para cumplir funciones defensivas podrían resultar valiosas en una temporada cargada de compromisos en Europa.

4. Rafael Leão

Portugal v Chile - International Friendly | Carlos Rodrigues/GettyImages

El extremo portugués es uno de los futbolistas más determinantes cuando encuentra espacios; su velocidad, potencia y capacidad goleadora lo mantienen entre los jugadores más codiciados del mercado internacional.

5. Yan Diomande

Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026 | Ezra Shaw - FIFA/GettyImages

Después de una campaña explosiva con el RB Leipzig, el marfileño llamó la atención de varios clubes importantes. Su crecimiento fue una de las grandes sorpresas de la temporada y el Mundial representa una oportunidad para confirmar su potencial.

6. Bazoumana Touré

Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026 | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

A sus 20 años, el delantero continúa ganando protagonismo en el fútbol alemán. Su capacidad para encarar, generar situaciones de peligro y desequilibrar en el uno contra uno lo transformó en una de las promesas más interesantes de su generación.

Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

7. Nathaniel Brown

Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026 | Alexander Hassenstein/GettyImages

El defensor alemán tuvo una destacada evolución en el Eintracht Frankfurt y comenzó a moverse en el radar de varios clubes poderosos. Su juventud y condiciones ofensivas encajan con el perfil que busca el Manchester United para reforzar ese sector.

8. El Hadji Malick Diouf

SOCCER: MAY 31 Allstate Continental Clasico USA vs Senegal | Icon Sportswire/GettyImages

Titular habitual con la selección de Senegal, el lateral combina recorrido, fortaleza física y margen de crecimiento; con apenas 21 años es considerado uno de los proyectos más interesantes entre los defensores africanos.

9. Zion Suzuki

SOCCER: JUN 14 FIFA World Cup 26 Group F - Netherlands v Japan | Icon Sportswire/GettyImages

El arquero japonés ya había sido pretendido por el United años atrás. Desde entonces acumuló experiencia en Europa y mostró una evolución constante que lo devolvió a la órbita del club inglés como posible alternativa para el arco.