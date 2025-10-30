Los abogados del Real Madrid demandan a la UEFA por la Superliga por más de 4.000 millones de euros

El Real Madrid y A22, la empresa de la Superliga, preparan una demanda de casi 4.500 millones de euro contra la UEFA tras el último fallo a favor de la nueva competición. La batalla legal entre los promotores de la Superliga y la UEFA ha entrado en una nueva fase tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid.

El tribunal confirma que las normas de autorización y sanción impuestas por los organismos del fútbol europeo vulneran la competencia y consolidan un control excluyente del mercado.

El tribunal desestimó todos los recursos presentados por la UEFA, LaLiga y la Federación Española de Fútbol (RFEF), confirmando que estos organismos incurrieron en abuso de posición dominante al intentar bloquear la creación de competiciones alternativas.

Aleksander Ceferin, president of UEFA, looks on during the... | Nicolò Campo/GettyImages

Esta resolución abre ahora la puerta a que el Real Madrid y A22 Sports Management reclamen una indemnización que se acercará a los 4.500 millones de euros.

El Real Madrid ha explicado, en un comunicado que "seguirá trabajando por el bien del fútbol global y de los aficionados, al tiempo que pedirá a UEFA los cuantiosos daños y perjuicios sufridos".

Asimismo, el club ha asegurado que "a lo largo de 2025 ha mantenido numerosas conversaciones con UEFA para buscar soluciones, sin alcanzarse ningún compromiso en torno a una gobernanza más transparente, sostenibilidad financiera, protección de la salud de los futbolistas y mejoras en la experiencia de los aficionados, incluyendo modelos de retransmisión gratuitos y accesibles a nivel global como fue el caso en el Mundial de Clubes de FIFA".

Además, tanto la UEFA como LaLiga aseguran que esta sentencia no valida la creación de la Superliga: "Estas normas garantizan que todas las competiciones transfronterizas se evalúen con base en criterios objetivos,transparentes, no discriminatorios y proporcionales".

De los 20 clubes de Europa que formaron parte del plan inicial de la Superliga tan solo quedarían dos dentro del poryecto: el propio Real Madrid y el FC Barcelona.

