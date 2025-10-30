Los abogados del Real Madrid demandan a la UEFA por la Superliga por más de 4.000 millones de euros
El Real Madrid y A22, la empresa de la Superliga, preparan una demanda de casi 4.500 millones de euro contra la UEFA tras el último fallo a favor de la nueva competición. La batalla legal entre los promotores de la Superliga y la UEFA ha entrado en una nueva fase tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid.
El tribunal confirma que las normas de autorización y sanción impuestas por los organismos del fútbol europeo vulneran la competencia y consolidan un control excluyente del mercado.
El tribunal desestimó todos los recursos presentados por la UEFA, LaLiga y la Federación Española de Fútbol (RFEF), confirmando que estos organismos incurrieron en abuso de posición dominante al intentar bloquear la creación de competiciones alternativas.
Esta resolución abre ahora la puerta a que el Real Madrid y A22 Sports Management reclamen una indemnización que se acercará a los 4.500 millones de euros.
El Real Madrid ha explicado, en un comunicado que "seguirá trabajando por el bien del fútbol global y de los aficionados, al tiempo que pedirá a UEFA los cuantiosos daños y perjuicios sufridos".
Asimismo, el club ha asegurado que "a lo largo de 2025 ha mantenido numerosas conversaciones con UEFA para buscar soluciones, sin alcanzarse ningún compromiso en torno a una gobernanza más transparente, sostenibilidad financiera, protección de la salud de los futbolistas y mejoras en la experiencia de los aficionados, incluyendo modelos de retransmisión gratuitos y accesibles a nivel global como fue el caso en el Mundial de Clubes de FIFA".
Además, tanto la UEFA como LaLiga aseguran que esta sentencia no valida la creación de la Superliga: "Estas normas garantizan que todas las competiciones transfronterizas se evalúen con base en criterios objetivos,transparentes, no discriminatorios y proporcionales".
De los 20 clubes de Europa que formaron parte del plan inicial de la Superliga tan solo quedarían dos dentro del poryecto: el propio Real Madrid y el FC Barcelona.
