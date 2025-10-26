Después de una seguidilla de cinco partidos sin perder en El Clásico contra el Real Madrid entre LaLiga, Supercopa y amistosos, el Futbol Club Barcelona sucumbió dos goles por uno en este primer encuentro de la temporada 2025/26 en medio de un partido donde jugadores que habitualmente responden, en esta ocasión no lo hicieron.

Si bien el encuentro estuvo cargado de polémicas arbitrales, también la realidad marca que hombres como Lamine Yamal o Pedri, no pudieron hacer mucho para ayudar a su equipo a revertir este resultado, contrario a lo que hizo Wojciech Szczęsny para salvar su marco en muchas ocasiones.

Aprobados

Wojciech Szczęsny

El arquero polaco fue el hombre del partido pese al resultado adverso y es que de no haber tenido las atajadas que hizo, el marcador hubiera sido todavía más abultado.

De hecho, durante los 90 minutos de juego, tuvo nueve atajadas de peligro y evitó por lo menos dos tantos claros de la escuadra merengue, eso sumado a que le atajó un penal a Kylian Mbappé al minuto 52.

Marcus Rashford

El extremo inglés también dio un buen partido y comienza a proclamarse como uno de los mejores jugadores de la actualidad en la escuadra blaugrana. Hoy le tocó dar una asistencia y además ser el futbolista con el mayor número de oportunidades creadas de cara al marco.

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Reprobados

Lamine Yamal

El juvenil español no apareció en el partido, si bien al final le sirvió una pelota a Jules Koundé que pudo significar el empate a dos tantos, mucho más que eso no sucedió esta tarde en el Santiago Bernabéu.

Pedri

El español fue otro jugador que hoy brilló por su ausencia y si bien completó el 93% de sus pases, ninguno fue en zona de peligro como suele hacerlo.

Sumado a esto, el árbitro central decidió expulsarlo después de recibir una doble amarilla tras una falta sobre Aurélien Tchouaméni en el minuto 10 del agregado.