Los asombrosos números de Kylian Mbappé que mejoran los de Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé continúa causando impacto en el fútbol mundial y sus números comienzan a compararse de manera directa con los de Cristiano Ronaldo, el goleador más implacable de todos los tiempos. Incluso, el ex Mónaco y PSG supera en apartados ofensivos clave al dueño de cinco Balones de Oro y leyenda absoluta del Real Madrid, del que es su máximo anotador vitalicio (451 dianas).

Es que el delantero francés vive un año natural de altísima nota realizadora, que lo coloca muy cerca de registros que parecían inalcanzables, y del propio CR7 en su "prime".

El día de hoy, en el duelo disputado entre el Real Madrid y el Sevilla, Kylian Mbappé marcó su gol número 59 en el 2025, empatando la marca lograda por Cristiano Ronaldo en 2013, como el máximo anotador en un año natural con la camiseta merengue.

🚨⭐️ OFFICIAL: Kylian Mbappé equals Cristiano Ronaldo’s record with 59 goals in one calendar year at Real Madrid.



🚨⭐️ OFFICIAL: Kylian Mbappé equals Cristiano Ronaldo's record with 59 goals in one calendar year at Real Madrid.

Legendary. 🇫🇷

Precisamente, en apenas temporada y media como ficha del conjunto merengue, Kiki ya suma 73 tantos entre todas las competiciones, cifra que lo coloca en la posición 31 del ranking histórico de goleadores del Real Madrid y que refleja su enorme capacidad a la hora de perforar las redes.

Asimismo, la producción vitalicia de Mbappé está a la altura de la de Cristiano Ronaldo a la misma edad. En efecto el nacido en París acumula 418 goles y 178 asistencias en 559 partidos oficiales a sus 27 años, dígitos superiores a los del luso en ese momento: 272 dianas y 105 pases de anotación en 531 encuentros.

Semejantes datos refuerzan la idea de que Kylian no sólo parece destinado a liderar al Real Madrid en el presente; también a construir una carrera comparable, o al nivel, en algunos aspectos, de Cristiano Ronaldo. En definitiva, el campeón del mundo con Francia en 2018, con apenas 19 primaveras, viene manteniendo una progresión sostenida que no deja de sorprender a propios y extraños.

