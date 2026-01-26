Los cambios de Álvaro Arbeloa luego del frustrado paso de Xabi Alonso por el Real Madrid

Álvaro Arbeloa asumió posiblemente el trabajo más difícil del fútbol con la presión no solo de volver a encarrilar al Real Madrid, sino también de rectificar los errores de la efímera era de Xabi Alonso.

El exentrenador del Bayer Leverkusen solo cumplió siete meses de su contrato de tres años con los Blancos. Alonso perdió su trabajo menos de 24 horas después de que el Real Madrid sufriera una derrota por 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España y Arbeloa asumió su puesto.

El resultado podría haber sellado el destino del técnico español, pero decisiones tácticas desconcertantes, una pelea pública con Vinicius Junior y una incapacidad para infundir una verdadera identidad a su equipo convirtieron a uno de los entrenadores jóvenes más emocionantes del deporte en poco más que un titular en los periódicos españoles.

Hasta qué punto es realmente Alonso el responsable del mal estado del Real Madrid un tema de debate, pero lo que no es así es la enorme tarea que le quedó a su sucesor Arbeloa, que ahora heredó un vestuario hastiado y bajo la presión de ganar títulos sin ninguna dirección clara sobre cómo hacerlo.

Arbeloa falla su primera prueba

Sin experiencia previa entrenando un equipo de primera división, Arbeloa se hizo cargo del club más grande del mundo y tuvo un comienzo humillante tan solo dos días después. El Real Madrid sufrió una sorprendente derrota por 3-2 ante el Albacete de segunda división, poniendo fin a su participación en la Copa del Rey en octavos de final.

No importaba que muchos de sus mejores jugadores estuvieran en Madrid para el choque; si Arbeloa no podía liderar un once formado por Vinicius Junior, Federico Valverde, Arda Güler y Gonzalo García a la victoria contra un club de La Liga 2, entonces el futuro del Real Madrid estaba en verdadero peligro.

Sin embargo, a pesar de lo ocurrido en el campo, el nuevo entrenador impresionó en su rueda de prensa posterior al partido, asumiendo toda la culpa de la derrota y negándose a poner en la mira a sus jugadores de bajo rendimiento. El exentrenador del Real Madrid Castilla se mostró como Carlo Ancelotti al micrófono, apoyando a su equipo con plena confianza, y su mayor elogio fue para Vinicius Jr.

“Estaba dispuesto a ayudar al equipo y a cargar con la responsabilidad, a correr sin esconderse”, dijo Arbeloa. “Ese es el Vini Jr. que quiero ver: quién se atreve, quién asume la responsabilidad y quién es desequilibrado.

Tendrá días brillantes y otros no tanto, pero he visto que es comprometido y que es un capitán. Estoy convencido de que nos va a regalar grandes noches y que si el Real Madrid quiere ganar títulos, necesitamos su mejor versión.

Arbeloa declara su fidelidad al número 7 del Real Madrid

Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Antonio Villalba/GettyImages

Menos de cuatro semanas antes de los comentarios de Arbeloa, Alonso se encontraba en una situación similar. Le preguntaron por los problemas de Vinicius Jr. en el campo, lo que provocó silbidos de la afición blanca. El exinternacional español simplemente dijo que la afición tenía "derecho a expresar su opinión".

No era ningún secreto que Alonso y Vinicius Jr. tenían una relación fracturada. El internacional brasileño salió furioso del campo y se fue por el túnel cuando fue sustituido en el primer Clásico de la temporada, omitió a Alonso en su disculpa pública por el incidente y guardó silencio, a diferencia de sus compañeros, cuando el club cortó vínculos con el español.

De hecho, algunos informes incluso afirmaron que Vinicius Jr. detuvo sus negociaciones contractuales con el Real Madrid debido a su mala reputación con Alonso, quien solo mantuvo al extremo en el campo durante 90 minutos en nueve partidos durante su tiempo en la línea de banda.

Tener una de las caras del club en constante intercambio con el técnico fue improductivo para todas las partes involucradas, y Arbeloa se aseguró de cultivar una relación positiva con el número 7 desde el comienzo de su mandato, calificando a Vinicius Jr. de "uno de los jugadores más emocionantes del mundo" en su primera rueda de prensa.

El apoyo entusiasta de Arbeloa ya ha hecho que el extremo brasileño recupere su forma. Vinicius Jr. creó tres goles contra el Mónaco y marcó uno espectacular en la goleada del club por 6-1 contra el equipo de la Ligue 1. Con una sonrisa radiante, el jugador de 25 años corrió a la banda para abrazar a su nuevo entrenador tras marcar.

Arbeloa tira por la ventana las rotaciones de Alonso

Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Jean Catuffe/GettyImages

Otro problema recurrente de la era Alonso en el Real Madrid fueron sus tácticas. El exjugador del Liverpool nunca tuvo miedo de experimentar con formaciones y rotar a sus jugadores, en su propio detrimento.

Entre darle el visto bueno a Vinicius Jr en la banda derecha contra el Paris Saint-Germain y luego dejar al delantero en la banca para el primer choque de Liga de Campeones del equipo hasta desplegar a Fran García en el mediocampo izquierdo contra el Elche, Alonso hizo olas innecesarias y en gran medida infructuosas en el Bernabéu.

El exentrenador incluso llegó a apostar por una defensa de cinco en la final de la Supercopa de España. Sin duda un sistema que probablemente nunca iba a tener éxito dado que dos de los defensores eran centrocampistas naturales, enfrentándose a jugadores como Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha.

Arbeloa, sin embargo, se ha propuesto distanciarse de las tácticas de Alonso y, en cambio, dejar que sus estrellas clave jueguen con libertad, siguiendo una vez más el ejemplo de Ancelotti. "Queremos ver un Madrid más allá de las ideas tácticas, los sistemas futbolísticos y la organización", pregonó Arbeloa.

El mejor ejemplo de cómo podría lucir el equipo bajo su liderazgo se dio contra el Mónaco. Mbappé, Vinicius Jr., Jude Bellingham y Franco Mastantuono marcaron, Güler y Valverde dieron tres asistencias y Aurélien Tchouaméni solo falló dos pases en 90 minutos.

Habrá rivales más duros en el futuro, pero Arbeloa ya está demostrando que menos táctica y más libertad le dan luz verde a su equipo para jugar sin restricciones y como una unidad cohesionada.

El Real Madrid va forjando poco a poco una nueva identidad

Otro problema evidente al que se enfrentó el Real Madrid con Alonso fue su identidad. El equipo carecía de ambición y cohesión, y a menudo parecía que simplemente se limitaba a actuar mecánicamente incluso en los partidos más importantes.

Incluso cuando ganaban partidos, no cumplían con los estándares ni las expectativas del escudo. No había chispa en el campo, ni pasión en la actitud ni en el juego de los blancos, tanto que la afición local abucheó a sus propios jugadores en repetidas ocasiones.

Incluso con Arbeloa al mando, el equipo fue silbado con intensidad en los primeros 45 minutos contra el Levante el fin de semana pasado. Sin embargo, una brillante segunda mitad mostró destellos de una nueva identidad en formación, una que el exentrenador del Real Madrid Castilla está inculcando por encima de todo.

“[El carácter y la mentalidad] nunca pueden faltar y representan la esencia del Real Madrid. Esa mentalidad, esa ambición, ese deseo, esa pasión, todo unido, unión. Esos valores son nuestros. Son lo que nos debe representar y lo que nunca debemos abandonar. Después vendrán todas las ideas futbolísticas”, expresó el entrenador.

Sin duda, el equipo aún está en desarrollo, y Arbeloa no puede solucionar mágicamente algunos de los problemas más sistémicos que aquejan al Real Madrid de inmediato. Pero el español ya parece encajar mejor con lo que el club exige.

