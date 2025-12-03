Los cambios más importantes del VAR para el Mundial 2026

La tecnología arbitral volverá a estar en el centro del debate durante el Mundial 2026, siempre con la palabra VAR como referencia, para bien o mal.

Es que según adelantó The Times, la FIFA y los organismos encargados de dictar las reglas del fútbol trabajan en una ampliación significativa de las atribuciones del video arbitraje, a fin de minimizar fallos determinantes en el magno torneo a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá durante el próximo verano.

Aunque el VAR nació con la intención de corregir únicamente errores “claros y manifiestos”, su influencia ha crecido de forma constante y, en ocasiones, polémica. De hecho, las principales ligas europeas han protagonizado episodios recientes que han reavivado las críticas, como la muy discutida anulación del gol de Virgil van Dijk, defensa del Liverpool, frente al Manchester City en un juego de Premier League en noviembre, acentuando la discusión sobre los tiempos de revisión y la inconsistencia en los criterios.

La idea del VAR es seguir ayudando a los árbitros de campo | Alex Grimm/GettyImages

¿Cuáles serían los cambios más significativos del VAR en la Copa del Mundo?

Pese al escrutinio, los responsables del arbitraje internacional ultiman un paquete de nuevas competencias que serán probadas en el Mundial; mismas que incluyen acciones ya contempladas, del calibre de goles, penaltis, expulsiones directas y confusión de identidad, además de novedades como la posibilidad de revisión de segundas tarjetas amarillas y saques de esquina concedidos de manera errónea. Esta iniciativa busca reducir pifias que puedan definir la suerte de una selección en el mayor certamen del planeta.

Entretanto, se prevé que las mencionadas propuestas sean presentadas formalmente para la reunión anual de la International Football Association Board (IFAB) en enero, paso previo a una posible aprobación definitiva, la cual entraría en vigor a partir del 1 de junio, 10 días antes del comienzo de la Copa del Mundo (11 de junio en suelo norteamericano.

Otras medidas que ya se están experimentando

Paralelamente, la FIFA está utilizando la Copa Árabe para experimentar con otras medidas como el comportamiento de los jugadores, teniendo entre las novedades más llamativas la obligación de abandonar el campo durante dos minutos a quienes reciban asistencia médica, a excepción de los casos en los que el rival es amonestado o expulsado por la falta cometida.

En la Premier League se han suscitado polémicas recientes | James Gill - Danehouse/GettyImages

El objetivo apunta a disuadir fingimientos y pérdidas de tiempo, una práctica recurrente, desde siempre, en el popular deporte, al margen de la categoría.

Estos ensayos llegan tras otros episodios recientes muy comentados, como la exageración del ecuatoriano Moisés Caicedo en el encuentro del Chelsea contra el Arsenal del pasado domingo, o la supuesta simulación del portero del City, Gianluigi Donnarumma, en un partido intenso ante el Leeds United.

Restará por saber si los hipotéticos cambios mejorarán la imagen del video arbitraje en un Mundial que tendrá más juegos que nunca (104), y que pasará a disputarse entre 48 países, a diferencia de los 32 en la anterior edición, en Qatar.

