Los candidatos a mejor jugador jóven del Mundial 2026 - rankeados

Los sueños de toda una vida empiezan a tomar forma en este Mundial y, con ello, una nueva camada de talentos se abre paso en la cita más importante del fútbol. Muchos de los futbolistas más talentosos del planeta disputarán este torneo por primera vez en sus carreras, decididos a dejar su marca y volver de Norteamérica como campeones del mundo.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC.

Se espera una competencia intensa por el premio al mejor jugador joven del torneo, que en cada Mundial reconoce al futbolista menor de 21 años más destacado. A pesar de su edad, varios de estos nombres ya tienen recorrido de sobra en la élite y llegan con experiencia de sobra para afrontar la exigencia de un torneo de este calibre.

A continuación, veamos parte del grupo de futbolistas que buscará quedarse con el premio al mejor jugador joven en el Mundial 2026.

10. Aleksandar Pavlovic (Alemania)

Aleksandar Pavlovic, Alemania | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

Alemania, con el retiro de Toni Kroos, perdió a su organizador de juego en la mitad de la cancha, pero el futuro queda en buenas manos con Pavlovic. Producto de la cantera del Bayern Múnich, el volante de 21 años ya se ganó un lugar habitual en el equipo de Vincent Kompany y aspira a acompañar el título de la Bundesliga con el de la Champions League.



Su participación en el primer equipo bávaro elevó sus chances de tener protagonismo con Alemania en el Mundial 2026. Julian Nagelsmann depositó mucha confianza en el mediocampista, al punto de darle nueve apariciones hasta el momento.



Pavlović destaca por su precisión en los pases, por su aporte en la recuperación y por un repertorio que le permite moverse con soltura en diferentes funciones del mediocampo. En el Bayern nunca quedó expuesto en partidos importantes y llega a este Mundial con la confianza necesaria para asumir un rol protagónico.

9. Warren Zaïre-Emery (Francia)

Warren Zaire Emery, Francia | Franco Arland/GettyImages

Que Warren Zaïre-Emery tenga 20 años dice mucho. El francés ya se acerca a los 180 partidos con el PSG y lleva 10 presencias con la selección, cifra que sería mayor si no tuviera tanta competencia interna para meterse en el equipo.



Está firmando su temporada de mayor incidencia en París, sumando minutos tanto en la mitad de la cancha como en el lateral derecho cuando es necesario. Mantuvo un nivel parejo y se ganó su lugar dentro del equipo campeón de Europa.



Queda por ver si será titular en este Mundial, ya que Didier Deschamps dispone de otras opciones como Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga y Adrien Rabiot en el mediocampo. De todas formas, lo hecho hasta ahora respalda su presencia en Les Bleus.

8. Endrick (Brasil)

Endrick, Brasil | Icon Sportswire/GettyImages

La presencia de Endrick en la lista de Brasil para el Mundial no estuvo asegurada a lo largo de la temporada. Su paso por el Real Madrid bajo la conducción de Xabi Alonso estuvo marcado por el ostracismo y su primera Copa del Mundo llegó a estar en duda, hasta que la cesión al Lyon en el mercado de invierno cambió el panorama.



El delantero, que ya acumula 15 partidos con la Canarinha, escaló a su peak en Francia, con siete goles y siete asistencias en medio año. Alguna actuación por debajo de lo esperado no modifica una etapa en la que logró destacarse dentro del equipo.



En Brasil conocen de sobra lo que puede dar y Carlo Ancelotti, que ya lo dirigió, podría potenciarlo en Norteamérica. El tiempo en cancha puede no ser amplio, aunque su impacto puede aparecer igual.

7. Arda Güler (Turquía)

Arda Guler, Turquia | Anadolu/GettyImages

Junto a Kenan Yildiz, Arda Güler integra una selección turca que genera bastante expectativa de cara al Mundial. Por condiciones técnicas y talento, el jugador del Real Madrid podría estar mejor ubicado en este ranking, pero el recorrido que logre su equipo en el torneo influye en sus chances de pelear por el premio al mejor jugador joven FIFA.



En el Merengue se ganó un lugar en el once durante la temporada, con cuatro goles y nueve asistencias que reflejan su calidad. Es muy difícil de frenar cuando entra en ritmo y todo indica que, con el correr del tiempo, va a confirmar lo que ya había mostrado en el Fenerbahçe.



Su producción pasó algo desapercibida esta temporada, aun así superó las 20 participaciones directas en goles y se volvió un socio clave para Vinícius Jr y Kylian Mbappé.

6. Dean Huijsen (España)

Dean Huijsen, España | NurPhoto/GettyImages

Huijsen no tuvo su mejor primera temporada en el Real Madrid, aun así su lugar en la convocatoria de España no corre riesgo. El defensor, con siete partidos en la selección, ya cuenta con la confianza de Luis de la Fuente e incluso puede meterse en la zaga titular durante el torneo.



De cara a su primer gran torneo con La Roja, su estilo debería encajar sin mayores complicaciones en el plano internacional. Las expectativas que recaen sobre él son altas, y también sobre una selección que llega como campeona de Europa.



Huijsen encaja en el perfil clásico del jugador español. Tiene muy buen manejo de la pelota y una naturalidad para jugar que lo ubica entre los jóvenes con mayor talento del torneo.

5. Estevao (Brasil)

Estevao, Brasil | Jean Catuffe/GettyImages

Estevao se integró a la selección con una facilidad que llama la atención. Cinco goles en sus primeros 11 partidos con Brasil alcanzan para dimensionar el impacto que generó desde el día uno. El Mundial es la oportunidad para empezar a dibujar su propio camino.



El jugador del Chelsea llega con una molestia en los isquiotibiales que lo dejó fuera por lo que queda de la temporada de la Premier y lo mantiene en duda para el Mundial. De todas maneras, si logra ponerse a punto, sin lugar a dudas tendrá lugar en la lista y minutos con la Verdeamarela.



La preparación no fue la ideal, aun así cuenta con el talento y los recursos para imponerse. Puede meterse entre los titulares del equipo de Ancelotti y, cada vez que tenga participación, tiene condiciones para despegar.

4. Pau Cubarsí (España)

Pau Cubarsi, España | NurPhoto/GettyImages

Los mediocampistas y delanteros son los que tienden a llevarse la atención, y ningún defensor gana este premio desde 1982, pero este 2026 Cubarsí tiene argumentos para romper esa tendencia. Formado en La Masia, ya se asentó en la defensa del Barcelona y apunta a cumplir un rol similar en la selección.



Su temple y su madurez se sostuvieron desde sus primeros pasos, a la vez que su inteligencia para defender y su calidad para dar pases lo ubican entre los zagueros mejor preparados que llegan al torneo.



España está entre los principales candidatos al título y el catalán tendrá un rol importante en ese recorrido. Junto a Huijsen, puede ser uno de los nombres que más destaquen en este debut mundialista.

3. Joao Neves (Portugal)

Joao Neves, Portugal | Soccrates Images/GettyImages

El plantel del PSG está lleno de figuras y Joao Neves no siempre recibe el reconocimiento que merece. El mediocampista portugués armó una sociedad muy sólida con Vitinha, su compatriota, dentro del equipo francés, vínculo que puede potenciarse también en la selección.



Neves ofrece un despliegue mayor que su compañero, con un juego muy completo que lo distingue dentro de su posición. A sus 21 años, tiene mucha versatilidad para ser opción en varios lugares mediocampo y Roberto Martínez lo tiene muy en cuenta, de hecho, ya suma 23 presencias en la selección.



Portugal llega al torneo destacándose por tener uno de los mediocampos más potentes, con Vitinha y Bruno Fernandes en ese sector, y Neves que se mantiene a la altura de las circunstancias.

2. Désiré Doué (Francia)

Desire Doue, Francia | Eurasia Sport Images/GettyImages

Doué convive bien con la presión. El extremo francés se presentó ante el gran público con dos goles en la final de la Champions pasada, en la goleada 5-0 de PSG sobre el Inter de Milán.



En esta temporada no tuvo el mismo peso en la generación de juego que en 2025, aunque mantuvo su aporte en goles. Dentro de un ataque con muchas variantes de primer nivel, el jóven de 20 años tiene recursos de sobra para definir un partido por su cuenta.



La lesión de Hugo Ekitiké abre un lugar en la delantera francesa y es justamente su versatilidad la que suma y le da mas posibilidades de estar dentro de la convocatoria. Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé se llevan más credito, pero Doué tiene con qué competirles dentro del equipo.

1. Lamine Yamal (España)

Lamine Yamal, España | DeFodi Images/GettyImages

No parece haber discusión sobre quién es el principal candidato a quedarse con el premio al mejor jugador joven del Mundial. Lamine Yamal, que ya lo ganó en la Euro 2024, también puede aspirar a ser el jugador más valioso del torneo. A sus 18 años, ya es una de las principales figuras del Barcelona y de la selección española.



Al igual que sucede con Estevao, una molestia en los isquiotibiales lo deja afuera del cierre de la temporada con su club, lo que corta su continuidad, aunque todo indica que llegará en condiciones para el Mundial. No necesita demasiado tiempo para volver a su mejor versión después de una lesión.



Si España logra el título, gran parte pasará por lo que pueda hacer Yamal, claro está, rodeado de un plantel que destaca por donde se lo mire. Todo apunta a que será el primero de varios Mundiales en los que de que hablar.

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