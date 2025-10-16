Hace muy pocas semanas, Ousmane Dembélé se llevó el premio a Balón de Oro, pero la cuenta regresiva para el Balón de Oro 2026 ya comenzó.

Los mejores jugadores del mundo compiten por el honor individual más prestigioso del fútbol mundial. Desde leyendas veteranas como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi hasta estrellas emergentes como Lamine Yamal y Jude Bellingham, la competición de este año combina experiencia, juventud y explosividad.

El rendimiento, los trofeos y los momentos mágicos decidirán quién levantará el Balón de Oro el próximo año. Aquí tienes un vistazo a los 6 mejores aspirantes actuales

Candidatos al Balón de Oro, según las apuestas

6. Vinicius Jr.

Real Madrid CF v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El delantero nacido en Brasil ya es una superestrella, más allá de un bajón futbolístico que pueda estar atravesando. Supo ser quien aterrorice a las defensas con velocidad y estilo. Su sociedad con Mbappé en el Real Madrid puede redefinir el ataque del Madrid y mantenerlo en la contienda por el Balón de Oro.

5. Erling Haaland

Norway v Israel - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El noruego sigue dominando con su increíble ritmo goleador. Vuelve a ser temible dentro del área, como típico 'killer' que es, tanto en Noruega como en el Manchester City. Un jugador físico y con un instinto asesino, y progresivamente se transforma en uno de los favoritos al Balón de Oro.



4. Ousmane Dembélé

Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025 | Giuseppe Bellini/GettyImages

El último ganador del Balón de Oro recuperó su mejor forma en el PSG, claro está. Su ritmo, imprevisibilidad y una mejor toma de decisiones lo han convertido en uno de los atacantes más peligrosos de Europa.

3. Harry Kane

Eintracht Frankfurt v FC Bayern München - Bundesliga | Alexander Hassenstein/GettyImages

Luego de obtener con el Bayern Múnich el primer título de su carrer, eso no lo ha frenado, sino que lo lleva a querer mucho más. Está batiendo récords en la Bundesliga y es uno de los rematadores más precisos del fútbol mundial.





2. Lamine Yamal

FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | David Ramos/GettyImages

Con tan solo 18 años, quiere ser uno de los mejores de la historia del fútbol. Su serenidad y confianza a tan temprana edad asombraron a todos, y ya se encuentra entre los mejores extremos del mundo, liderando nada más y nada menos que al FC Barcelona.

1. Kylian Mbappé

France v Azerbaijan - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Franco Arland/GettyImages

En el Real Madrid volvió a la cima. Su velocidad explosiva, liderazgo e impacto en el Merengue lo consolidan como el mejor del mundo. El Balón de Oro 2026 podría finalmente ser suyo.