Los candidatos al Balón de Oro 2026, según las apuestas
Hace muy pocas semanas, Ousmane Dembélé se llevó el premio a Balón de Oro, pero la cuenta regresiva para el Balón de Oro 2026 ya comenzó.
Los mejores jugadores del mundo compiten por el honor individual más prestigioso del fútbol mundial. Desde leyendas veteranas como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi hasta estrellas emergentes como Lamine Yamal y Jude Bellingham, la competición de este año combina experiencia, juventud y explosividad.
El rendimiento, los trofeos y los momentos mágicos decidirán quién levantará el Balón de Oro el próximo año. Aquí tienes un vistazo a los 6 mejores aspirantes actuales
Candidatos al Balón de Oro, según las apuestas
6. Vinicius Jr.
El delantero nacido en Brasil ya es una superestrella, más allá de un bajón futbolístico que pueda estar atravesando. Supo ser quien aterrorice a las defensas con velocidad y estilo. Su sociedad con Mbappé en el Real Madrid puede redefinir el ataque del Madrid y mantenerlo en la contienda por el Balón de Oro.
5. Erling Haaland
El noruego sigue dominando con su increíble ritmo goleador. Vuelve a ser temible dentro del área, como típico 'killer' que es, tanto en Noruega como en el Manchester City. Un jugador físico y con un instinto asesino, y progresivamente se transforma en uno de los favoritos al Balón de Oro.
4. Ousmane Dembélé
El último ganador del Balón de Oro recuperó su mejor forma en el PSG, claro está. Su ritmo, imprevisibilidad y una mejor toma de decisiones lo han convertido en uno de los atacantes más peligrosos de Europa.
3. Harry Kane
Luego de obtener con el Bayern Múnich el primer título de su carrer, eso no lo ha frenado, sino que lo lleva a querer mucho más. Está batiendo récords en la Bundesliga y es uno de los rematadores más precisos del fútbol mundial.
2. Lamine Yamal
Con tan solo 18 años, quiere ser uno de los mejores de la historia del fútbol. Su serenidad y confianza a tan temprana edad asombraron a todos, y ya se encuentra entre los mejores extremos del mundo, liderando nada más y nada menos que al FC Barcelona.
1. Kylian Mbappé
En el Real Madrid volvió a la cima. Su velocidad explosiva, liderazgo e impacto en el Merengue lo consolidan como el mejor del mundo. El Balón de Oro 2026 podría finalmente ser suyo.
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.