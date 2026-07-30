Los cinco fichajes que el Chelsea todavía debe resolver en este mercado

El mercado de fichajes del Chelsea continúa siendo uno de los más activos: después de concretar la incorporación de Maxence Lacroix para reforzar la defensa y de sumar a Morgan Rogers como una de sus grandes apuestas ofensivas, el conjunto inglés sigue trabajando en remodelar una plantel que buscará recuperar protagonismo tras una temporada 2025/26 decepcionante.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Bajo la conducción de Xabi Alonso, la prioridad no pasa únicamente por incorporar talento, sino también por dar salida a jugadores que no entran en los planes del entrenador español.

Delighted to have you, @LacroixMaxence. 💙 — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 30, 2026

Estos son cinco fichajes que podrían marcar el resto del mercado de los Blues:

1. Vender a Trevoh Chalobah

Chelsea v Nottingham Forest - Premier League | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

Aunque el rendimiento del inglés fue uno de los más sólidos dentro de una defensa irregular, el club entiende que la llegada de Lacroix reduce su protagonismo. En esa línea, el Como de Italia aparece como el principal candidato para quedarse con el zaguero, proyecto que seduce al futbolista. Si la oferta económica satisface al Chelsea, la operación podría cerrarse en las próximas semanas.

2. Fichar a Alex Scott

Bournemouth v Nottingham Forest - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El mediocampista de Bournemouth protagonizó una excelente temporada y despertó el interés de varios equipos de la Premier League. El Chelsea ya habría realizado una importante oferta que fue rechazada, aunque no descarta volver a la carga. La negativa del futbolista a renovar su contrato mantiene abierta la posibilidad de un traspaso, pese a que el Bournemouth pretende recibir una cifra muy elevada.

3. Vender a Axel Disasi

Chelsea FC v Wolverhampton Wanderers FC - Premier League | Harry Murphy - Danehouse/GettyImages

Después de dos préstamos consecutivos, el francés sigue sin tener asegurado un lugar en el plantel. El conjunto inglés preferiría una venta definitiva, aunque tampoco descarta otra cesión si no llegan ofertas satisfactorias. Equipos de la Serie A siguen atentos a su situación, mientras el central prioriza continuar compitiendo en la máxima categoría.

4. Fichar a Pep Chavarría

Heart of Midlothian v Rayo Vallecano - Pre-Season Friendly | WM Sport Media/GettyImages

El Chelsea mantiene conversaciones desde hace semanas por el futbolista del Rayo Vallecano. Incluso existiría un acuerdo con el lateral, pero las negociaciones siguen estancadas debido a las exigencias económicas del club español, que pretende cobrar el valor completo de su cláusula de rescisión. Alonso considera fundamental sumar competencia en el carril izquierdo.

5. Vender a Benoît Badiashile

Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth Round | James Gill - Danehouse/GettyImages

Pese a haber mostrado condiciones futbolísticas en varios tramos desde su llegada procedente del Mónaco, el francés nunca logró consolidarse como una pieza indiscutida. Con Levi Colwill recuperado y la llegada de nuevos centrales, el Chelsea entiende que su ciclo podría haber terminado. En esa línea, el Newcastle y el Napoli aparecen entre los clubes que siguen de cerca su situación, aunque los Blues únicamente contemplan una transferencia definitiva.

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