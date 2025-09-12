Los cinco jugadores clave de las Chivas vs América en la Jornada 8 del Apertura 2025

Llegó el momento para que las Chivas de Guadalajara se saquen la espinita de ser penúltimos de la clasificación en este Apertura 2025 de la Liga MX y es que se verán las caras frente al Club América en esta Jornada 8 en el Clásico Nacional, un partido disparejo a todas luces.

Los rojiblancos llegan con cuatro puntos obtenidos, producto de un triunfo, un empate y cuatro descalabros. Situación que ha comenzado a hacer sonar las alarmas, a tal grado de generar cuestionamientos sobre Gabriel Milito y su continuidad al frente de la institución, misma que el argentino afirma está intacta.

La historia reciente de ambas instituciones nos dicta que la escuadra azulcrema es amplia favorita, pero en encuentros como estos cualquier cosa puede suceder. Ya se enfrentaron en el Clausura 2025 y a pesar de haber sufrido la expulsión de Cade Cowell al minuto 70 del encuentro, pudieron rescatar un cero por cero.

Estos son los cinco jugadores que podrían ayudarle a las Chivas de Guadalajara a alcanzar un triunfo que los levantaría anímicamente en este certamen.

1. Rubén González

America v Chivas - Torneo Apertura 2023 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El 'Oso' posiblemente sea el reemplazo de Luis Romo, quien no hizo el viaje a Estados Unidos para cuidarlo de temas físicos y la realidad es que su actuación no dejó nada que desear, por lo que de seguir guardando al exjugador del Cruz Azul, este canterano rojiblanco podría ver acción en el Clásico.

2. Erick Gutiérrez

Chivas v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Contra el León en la gira por Estados Unidos fue el mejor futbolistas dentro del terreno de juego: participó activamente en los dos goles rojiblancos y además estuvo cerca de marcar otro tanto, así que de ir hacia arriba en su nivel, podría tener mucho aporte en un juego de esta envergadura.

3. Armando González

FBL-MEX-GUADALAJARA-SAN LUIS | ULISES RUIZ/GettyImages

Constantemente está cerca del gol, si logra afinar sus últimos toques de cara al marco y es más contundente, le podría aportar mucho al equipo. Hoy es el delantero titular y pese a su corta edad, suele no achicarse ante los rivales de enfrente.

4. Roberto Alvarado

Chivas v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Regresará del viaja de los partidos amistosos con selección mexicana y tendrá que, junto a 'Guti', echarse el equipo al hombro. Es el partido en el que toda la afición rojiblanca querrá ver la mejor versión del 'Piojo'.

5. Raúl Rangel

Chivas v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Esta es una oportunidad de oro para que el 'Tala' muestre porqué debe ser considerado como uno de los mejores arqueros mexicanos de la actualidad y es que se verá las caras frente a Malagón, quien está en la misma pugna por un puesto en el Tri.

Más noticias sobre la Liga MX