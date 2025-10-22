Los clubes del extranjero que sondean el posible fichaje de Armando González

Las Chivas están firmando su mejor torneo dentro de la Liga MX en mucho tiempo. Hoy mismo el cuadro de Verde Valle está en zona de repesca, sin embargo, no se descarta que el equipo se pueda colar directo a la liguilla, pues el calendario y la diferencia de puntaje, lucen viables para ello.

El gran mérito de las Chivas gira en torno a la labor colectiva que realizan dentro del campo. Sin embargo, no se puede negar que hay piezas que brillan con luz propia. Uno de ellos es Armando González, goleador del rebaño y que debido a su rendimiento se ha hecho de mercado fuera de la Liga MX.

Récord reporta que la agencia brasileña que lleva el manejo del mexicano, ha recibido sondeos de parte de clubes en Rusia y Medio Oriente. Sin ningún tipo de oferta sobre la mesa del jugador, mucho menos de Chivas, ambos destinos millonarios abren la puerta a moverse por el centro delantero en el corto plazo.

En Chivas saben que más temprano que tarde, pueden perder a González. Sin embargo, el deseo del club es el de colocar al mexicano en una liga de mucho mayor nivel de competencia del que representan Rusia y el fútbol asiático.

Gabriel Milito, técnico de las Chivas, días atrás afirmó que recomendaba tener paciencia y calmar el ansia en torno al futuro de Armando González. Para el argentino, el marcar siete goles en un torneo no debería valer un boleto a Europa.

Quiero es que seamos cuidadosos, El hecho de haber hecho siete goles no significa que tiene que ser un jugador de selección, haber hecho siete goles no significa que tiene que irse a jugar a Europa el semestre que viene, hay que hacer mucho más méritos para merecer, bajo mi punto de vista, ese ese salto distintivo. Gabriel Milito

