Los clubes europeos con mayores salarios distribuída en su plantilla

El prestigioso medio francés L'Equipe publicó con lo que gastan los grandes clubes de Europa en sueldos y lógicamente, el gráfico se viralizó.

Lo que se publicó es el salario promedio por jugador más alto al más bajo. Una lista donde los llamados clubes 'Estado', el primero aparece en la tercera posición, siendo el Manchester City el que cierra el podio con un poco menos de 7.5M por jugador.

Quienes lideran y están por encima del equipo de Pep Guardiola son el FC Barcelona y el Real Madrid. Los blancos, son líderes gracias a un promedio de 11.2M por jugador, pagando hasta un 60% por encima del resto de los equipos europeos.

Se destaca que, en su gran mayoría, los sueldos del Barcelona son de la gestión Bartomeu y no de Joan Laporta, que desde asumió atraviesa grandes problemas para inscribir jugadores.

Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

El top 10 lo cierran Arsenal, Liverpool, Manchester United, Chelsea y Tottenham, y si agregamos al ya mencionado Manchester City, evidencia el gigantesco poderío inglés del fútbol inglés, en su economía y la competencia.

Llama la atención la ausencia de clubes italianos, lo que pone de relieve un "abismo" liderado por el Real Madrid.

El Real Madrid lidera con 11.2M, lo sigue el Barcelona con 7.9M. Por su parte, el Manchester City cierra el podio privilegiado en 7.43M, el Bayern Münich queda en 7.38M y el París Saint Germain en 7 millones de euros.

Hay dos casos muy particulares: los dirigidos por Hansi Flick experimentaron una baja desde los 8,5 millones, reflejo de los continuos ajustes fiscales que necesitan para su plantilla.

Además, el Manchester City ocupa el tercer lugar con 7,43 millones de euros, registrando un aumento de más de 1 millón respecto al año anterior.