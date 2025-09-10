Los clubes que más goles han marcado en finales de Champions League a lo largo de la historia

El Real Madrid es amo y señor del fútbol europeo. La Casa Blanca, con su más título ante el Borussia Dortmund, logró aumentar su cuenta en este listado de equipos con más goles en finales de la UEFA Champions League.

1. Real Madrid (44 goles)

No era de extrañar, que el equipo que más veces ha llegado a la final y más veces ha levantado el trofeo sea también el máximo goleador en las finales. De los 42 goles del Real Madrid, 20 son en Champions League y 24 en Copa de Europa, siendo esta segunda cifra más que el total de ambas competiciones para cualquier otro equipo.

2. AC Milan (22 goles)

Los últimos años del Milan en Europa no han sido los mejores, pero es sin duda el segundo equipo con más historia en la máxima competición europea. Al igual que el Real Madrid, los 'rossoneros' acumulan más goles en Copa de Europa (13) que en Champions (9).

3. Bayern Múnich (15 goles)

Los alemanes son la tercer potencia en competición europea, históricamente hablando, y esto también se ve reflejado en los goles en la finales. De los 15 goles, 9 son en Copa de Europa y 6 en champions League, siendo el último el gol de Kingsley Coman en la Champions de la pandemia ante el PSG.

4. FC Barcelona (13 goles)

En cuarta posición tenemos un empate entre el Barcelona y el Liverpool. Los culés han escrito gran parte de su historia europea en los últimos años, siendo 10 de estos goles en Champions League. ¿El último gol? Neymar en el 2015 para ganar la final a la Juventus.

5. Liverpool (13 goles)

El Liverpool hacía tiempo que no conseguía estar entre los mejores equipos del mundo, hasta que la llegada de Klopp cambió al equipo y se han vuelto a convertir en un equipo temido. Después de la épica final de 2005 entre Liverpool y AC Milan, los ingleses volvían a levantar una Champions en 2019 con goles de Salah y Origi.

Aparte de estos 5 clubes, que son los que más goles han metido en finales europeas contando Copa de Europa y Champions League, cabe destacar a Borussia Dortmund, Juventus y Manchester United. Estos tres equipos no aparecen en la lista de mayores goleadores, pero en la historia de la Champions League aparecen justo por debajo de los mencionados anteriormente con 4 goles.

Equipos Goles Última final jugada Real Madrid 42 París 2022 AC Milan 22 Atenas 2007 Bayern Múnich 15 Oporto 2020 FC Barcelona 13 Berlín 2015 Liverpool 13 París 2022

