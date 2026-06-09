Los clubes que tienen en la mira al defensa estrella de los Tigres, Joaquim Pereira

Joaquim Pereira se ha convertido en uno de los nombres más valiosos del mercado de la Liga MX rumbo al verano. El defensor brasileño firmó una temporada sobresaliente con Tigres y su rendimiento no ha pasado de noche en su país natal, donde ya existe más de un club siguiendo de cerca su situación para los próximos meses.

El zaguero se consolidó como una de las piezas más importantes dentro del esquema de Guido Pizarro. Su capacidad para liderar la defensa central, imponerse en los duelos individuales y aportar salida limpia desde atrás le permitió ganar protagonismo en un equipo que busca mantenerse entre los principales candidatos a ganar todo lo posible.

¡JOAQUIM PEREIRA DESPIERTA INTERÉS EN BRASIL! 🇧🇷🐯



Desde Brasil reportan que Fluminense e Internacional de Porto Alegre siguen de cerca al defensa de Tigres, Joaquim Pereira, tras su gran temporada con los felinos.



Sin embargo, al interior del club tienen clara su postura: no… pic.twitter.com/3mFR8U7CIY — RG La Deportiva (@rg690) June 8, 2026

Desde Brasil han surgido reportes que colocan a Internacional de Porto Alegre y Fluminense como los clubes en la carrera por su posible fichaje. Ambas institciones consideran que el defensor reúne las condiciones necesarias para reforzar proyectos que buscan regresar a un rol estelar dentro del Brasileirao domina en años recientes por Palmeiras y Flamengo.

Ahora mismo el interés se mantiene en la etapa de seguimiento. No existen ofertas formales sobre la mesa ni del jugador, ni del club. Sin embargo, dentro de Tigres son conscientes de que el poder económico de varios clubes brasileños puede convertir cualquier sondeo inicial en una negociación seria.

Tigres UANL v Seattle Sounders - CONCACAF Champions Cup 2026 | Azael Rodriguez/GettyImages

La dirigencia felina entiende que el mercado de Brasil ha crecido a nivel de capital de forma exponencial en años recientes. Equipos brasileños han demostrado estar dispuestos a realizar inversiones masivas por jugadores que cumplan con lo que desean a nivel deportivo y ese podría ser el caso de Joaquim.

Sin embargo, la postura de Tigres es clara: extender al máximo el hilo de la continuidad de Joaquim. El zaguero es un estelar dentro de los planes de Guido y perderle no está en los planes a corto plazo. Siendo así y por complejo que pueda sonar, la meta es competir de lleno con los brasileños.