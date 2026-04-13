Los convocados del FC Barcelona para enfrentar al Atlético de Madrid en Champions League

Este miércoles, el FC Barcelona afronta una noche decisiva ante al Atlético de Madrid en el Metropolitano, por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League; tras el 0-2 sufrido en la ida, los de Flick están obligados a remontar la serie si quieren avanzar en la competencia y meterse entre los cuatro mejores del continente.

La sorpresa en la convocatoria

Els convocats per viatjar a Madrid! ✈️ pic.twitter.com/zjGTW4hqVX — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) April 13, 2026

La gran novedad en la nómina es la inclusión de Marc Bernal, tras sufrir un esguince de tobillo a comienzos de abril, por LaLiga y también ante el Atlético. Pese a no tener el alta médica, y aunque su recuperación estaba estimada en unos diez días, la idea del cuerpo técnico es evaluarlo en el último entrenamiento previo al partido. Si responde bien, podría estar dentro de las variantes en el banco.

A su vez, el conjunto blaugrana tendrá una base amplia de jugadores para afrontar la definición de la serie:

En el arco, las opciones para el entrenador Hansi Flick incluyen a Szczesny, Kochen y Joan García; la defensa, por su parte, presenta alternativas con nombres como Araujo, Koundé, Cancelo, Gerard Martín, Eric, Cortés, Xavi Espart y Balde; en el mediocampo, la presencia de futbolistas como Pedri, Gavi, Frenkie de Jong, Fermín, Casadó, Tommy y Dani Olmo, además de la duda con Bernal, le da al equipo variantes tanto en la creación de juego como en la recuperación.

Atletico Madrid v FC Barcelona - La Liga | Anadolu/GettyImages

En ataque, el Barcelona apostará a su jerarquía para intentar revertir la serie y Robert Lewandowski será la principal referencia, acompañado por el desequilibrio de Lamine Yamal y la movilidad de Ferran Torres. Además, Marcus Rashford y Roony amplían el abanico ofensivo para un equipo que necesitará ser eficaz.

El Barcelona sabe que el Atlético llega con ventaja y la intención de sostener o ampliar el resultado ante su gente, por lo que dependerá de su capacidad de reacción dar vuelta la historia y lograr un resultado que los clasifique en semifinales y defina buena parte de la temporada azulgrana.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP