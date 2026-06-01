Los cuatro posibles destinos de Arne Slot tras su salida del Liverpool

Hace apenas un año, Arne Slot era considerado uno de los entrenadores del momento. En su primera temporada al frente del Liverpool, en la campaña 2024/25, consiguió devolver al club a lo más alto de la Premier League y alimentó la ilusión de una nueva era de éxitos y estandartes. Sin embargo, la campaña 2025-26 terminó muy lejos de las expectativas.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Arne Slot has written an open letter to supporters after his departure as head coach 💬 — Liverpool FC (@LFC) June 1, 2026

Los resultados no acompañaron, el vínculo con parte del plantel se deterioró y el respaldo de los hinchas se fue debilitando hasta desembocar en su salida. Más allá de un desenlace decepcionante con los Reds, Slot conserva un perfil muy valorado dentro del mercado europeo y varios equipos podrían intentar contratarlo de cara a la próxima temporada.

Su capacidad para potenciar futbolistas jóvenes y construir equipos competitivos con una identidad definida lo mantiene como una de las opciones más interesantes entre los entrenadores disponibles. A sus 47 años, todavía tiene margen para encabezar proyectos ambiciosos tanto en clubes históricos como en instituciones que buscan dar un salto de calidad.

1. AC Milan

AC Milan v Cagliari Calcio - Serie A | Marco Luzzani/GettyImages

El conjunto italiano cerró una temporada decepcionante y decidió iniciar una profunda renovación tras quedarse fuera de la próxima UEFA Champions League 2026/27.



La dirigencia rossonera pretende apostar por una idea más moderna y dinámica, algo que encaja con el perfil de Slot. Su capacidad para desarrollar equipos competitivos y con una identidad clara podría convertirlo en una pieza clave para devolver al club a los primeros planos del fútbol europeo.

2. Bayer Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen v Hamburger SV - Bundesliga | Lars Baron/GettyImages

Tras el ciclo exitoso que marcó el club en los últimos años, la institución alemana continúa buscando estabilidad en la conducción del banco.



Aunque representa un escalón diferente respecto al Liverpool, el proyecto deportivo sigue siendo atractivo. Slot encontraría una base de jugadores con talento, una estructura consolidada y la posibilidad de volver a competir por puestos de privilegio tanto en Alemania como en el ámbito internacional.

3. Ajax

Ajax v FC Utrecht - Dutch Eredivisie | Soccrates Images/GettyImages

El exitoso paso de Slot por el Feyenoord, donde rompió la hegemonía del club de Ámsterdam y conquistó la Eredivisie, lo convirtió en una de las figuras más respetadas del fútbol neerlandés.



Sin embargo, una llegada al Ajax no estaría exenta de polémica. El histórico enfrentamiento entre ambas instituciones podría generar resistencia en Rotterdam, aunque el desafío deportivo de reconstruir a uno de los gigantes del país sería difícil de ignorar.

4. Selección de Países Bajos

FBL-NED-WC-2026-TRAINING | SONNY LENSEN/GettyImages

Más lejana, pero no imposible, aparece la selección de Países Bajos. El ciclo de Ronald Koeman se acerca a su final y la federación podría iniciar una nueva etapa tras el Mundial 2026.



Si bien Slot parece inclinado a continuar en el fútbol de clubes, su perfil encaja con la búsqueda de una renovación generacional. No sería una alternativa inmediata, pero sí una posibilidad que podría ganar fuerza en los próximos meses si decide asumir un desafío diferente.

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