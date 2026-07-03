Los cuatro posibles destinos para Enzo Fernández si no llega al Real Madrid

Según reveló Javier Pastore, representante de Enzo Fernández, el mediocampista evalúa la posibilidad de dejar el Chelsea durante el actual mercado de pases y el Real Madrid aparece como el destino que más seduce tanto al futbolista como a su entorno, aunque por el momento no existen negociaciones avanzadas entre las partes.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Si bien el conjunto español todavía no presentó una oferta formal, y la dirigencia merengue publicó un comunicado oficial en el que aseguró que no está trabajando en la incorporación del argentino, sigue evaluando opciones para reforzar el mediocampo tras una temporada en la que buscó mayor creatividad en esa zona.

🚨 BREAKING: Real Madrid confirm ZERO talks to sign Enzo Fernández. 🤍❌



“In light of the reports and statements that have appeared in recent days regarding Real Madrid C.F.'s alleged interest in the player Enzo Fernández, the club wishes to state that it has not made any… pic.twitter.com/G94TL1FYZR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

Aún así, el Chelsea, por su parte, solo consideraría una venta por una cifra cercana a los 140 millones de euros. En esa línea, la ausencia de negociaciones concretas mantiene abiertas otras alternativas para el campeón del mundo en caso de que su llegada al conjunto español no prospere.

1. Paris Saint-Germain

Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Ryan Pierse/GettyImages

El vigente campeón de Europa es uno de los pocos clubes con capacidad económica para afrontar una transferencia de semejante magnitud. No es la primera vez que el PSG aparece vinculado con Fernández, aunque hoy su prioridad estaría enfocada en reforzar otras posiciones. Además, el equipo parisino cuenta con un mediocampo de gran nivel integrado por futbolistas como Vitinha, João Neves y Fabián Ruiz. Solo una salida inesperada de alguno de ellos podría modificar el escenario y abrir la puerta a una negociación por el argentino.

2. Manchester City

Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup Final | Visionhaus/GettyImages

Otra posibilidad, aunque con menos fuerza, sería el City. El campeón del mundo mantiene una buena relación con Enzo Maresca, entrenador con el que coincidió en Chelsea y de quien habló públicamente en más de una oportunidad, destacando la influencia que tuvo en el funcionamiento del equipo. Sin embargo, el conjunto inglés ya realizó una importante inversión para reforzar el mediocampo durante este mercado, por lo que una nueva operación multimillonaria por otro volante parece poco probable.

Chelsea v Everton - Premier League | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

3. Saudí Pro League

Al Nassr vs Damac - Saudi Pro League | Yasser Bakhsh/GettyImages

El fútbol saudí continúa buscando incorporar figuras de primer nivel que atraviesen el mejor momento de sus carreras y Fernández reúne ese perfil, por lo que podría convertirse en uno de los grandes objetivos si finalmente abandona el Chelsea. No obstante, con apenas 25 años y todavía consolidado en la élite del fútbol europeo, un desembarco en Arabia Saudita aparece como una alternativa lejana y solo cobraría fuerza si las opciones deportivas más competitivas terminan descartándose.

4. Atlético de Madrid

FBL-ESP-LIGA-VILLARREAL-ATLETICO MADRID | JOSE JORDAN/GettyImages

El último candidato es el Atlético, aunque el costo de la operación supondría un récord para la institución rojiblanca. Además, un movimiento de semejante magnitud tendría un valor simbólico para el Colchonero, ya que significaría quedarse con uno de los futbolistas argentinos más cotizados del mercado y, al mismo tiempo, frustrar el objetivo de su clásico rival, el Real Madrid.

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