Los detalles de la oferta que el FC Barcelona ha presentado al Borussia Dortmund por Adeyemi

El FC Barcelona decidió acelerar por el fichaje del delantero Karim Adeyemi y ya presentó una oferta formal al Borussia Dortmund para intentar concretar su traspaso durante este mercado de verano, de cara a la próxima temporada 2026/27.

Según informó Fabrizio Romano, el club catalán ya alcanzó un principio de acuerdo verbal con el futbolista en cuanto a las condiciones personales. Sin embargo, todavía resta que ambas instituciones lleguen a un entendimiento económico para cerrar una operación que sigue en etapa de negociación.

🚨🔵🔴 BREAKING: Karim Adeyemi agreed terms with Barcelona and informed BVB he only wants Barça move.



Adeyemi, out of contract in June 2027 and not planning to sign new deal.



❗️ Barcelona sent an official bid to BVB to get Adeyemi now, working to get it done. pic.twitter.com/7zHJQIeflr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026

El jugador quiere salir del Dortmund

Adeyemi tiene contrato con el Borussia Dortmund hasta junio de 2027, aunque ya habría comunicado a la dirigencia alemana que no tiene intención de renovar su vínculo y que su prioridad es vestir la camiseta del Barcelona.

La propuesta presentada por el conjunto español rondaría los 40 millones de euros, una cifra con la que intentará convencer al Dortmund de desprenderse del alemán este mismo verano. En el Camp Nou consideran que existe margen para negociar un precio inferior al que inicialmente pretendía el club de la Bundesliga.

Flick considera a Adeyemi una pieza ideal

El técnico alemán, que conoce al futbolista por su experiencia en la selección de Alemania, lo considera una prioridad dado que sus condiciones son ideales para el estilo de juego que busca imponer, con un ataque más dinámico, veloz y profundo por los costados.

Germany - Armenia | picture alliance/GettyImages

Aún así, el posible fichaje de Adeyemi no modifica los planes del Barcelona de incorporar un centrodelantero de jerarquía. La dirigencia mantiene como principal objetivo a Julián Álvarez para reforzar el puesto de "9", una operación que se trabaja de manera independiente.

De esta forma, el conjunto culé busca potenciar dos sectores distintos de su ataque y sumar un extremo desequilibrante con Adeyemi al mismo tiempo que continúa en la búsqueda de un goleador que eleve el nivel competitivo del plantel de cara a la próxima campaña.

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