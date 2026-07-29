Los dorsales de la plantilla del FC Barcelona para la temporada 2026/27
El Barcelona pone en marcha una nueva temporada con la ilusión renovada. Después de conquistar LaLiga en la campaña anterior, el conjunto azulgrana afronta el curso 2026/27 con el objetivo de revalidar el título doméstico y alcanzar la tan anhelada Champions League que se le viene negando desde 2015. La Orejona vuelve a ser el gran desafío, el trofeo que más seduce a la afición y la meta que marcará buena parte del juicio sobre el proyecto de Hansi Flick.
Con una base consolidada, varios jóvenes ya convertidos en piezas fundamentales de la plantilla y la llegada de refuerzos, el inicio de la temporada también trae consigo uno de esos detalles que siempre despiertan curiosidad entre los aficionados: los dorsales. Aunque no habrá una revolución en la numeración, sí se mantienen algunos números ya emblemáticos dentro del vestuario. Lamine Yamal seguirá luciendo el histórico 10, Raphinha conservará el 11 y Ferran Torres, el héroe de la final del Mundial con España, continuará vistiendo el 7.
Los dorsales del Barcelona para la temporada 2026/27
1 - Marc-André ter Stegen
3 - Alejandro Balde
4 - Ronald Araujo
5 - Pau Cubarsí
6 - Gavi
7 - Ferran Torres
8 - Pedri
10 - Lamine Yamal
11 - Raphinha
13 - Joan García
15 - Andreas Christensen
16 - Fermín López
17 - Marc Casadó
18 - Gerard Martín
19 - ?
20 - Dani Olmo
21 - Frenkie de Jong
22 - Marc Bernal
23 - Jules Koundé
24 - Eric García
25- Wojciech Szczesny
¿Qué dorsal utilizarán Gordon y Adeyemi?
Aunque el grueso de la plantilla ya tiene definido el número que lucirá durante la temporada, todavía quedan dos incorporaciones pendientes de una confirmación oficial. Anthony Gordon es el que tiene el panorama más claro: si finalmente se concreta la salida de Roony Bardghji, pretendido por varios clubes de la Premier League, el extremo inglés heredaría el dorsal 19 que dejaría vacante el sueco.
Karim Adeyemi, en cambio, deberá esperar para elegir entre las opciones disponibles. El delantero procedente del Borussia Dortmund tiene actualmente libres los números 2, 9, 12 y 14, los únicos que puede utilizar dentro de la normativa de LaLiga, que reserva los dorsales del 1 al 25 para los jugadores inscritos con ficha del primer equipo.