Los dorsales de la plantilla del FC Barcelona para la temporada 2026/27

El Barcelona pone en marcha una nueva temporada con la ilusión renovada. Después de conquistar LaLiga en la campaña anterior, el conjunto azulgrana afronta el curso 2026/27 con el objetivo de revalidar el título doméstico y alcanzar la tan anhelada Champions League que se le viene negando desde 2015. La Orejona vuelve a ser el gran desafío, el trofeo que más seduce a la afición y la meta que marcará buena parte del juicio sobre el proyecto de Hansi Flick.

Con una base consolidada, varios jóvenes ya convertidos en piezas fundamentales de la plantilla y la llegada de refuerzos, el inicio de la temporada también trae consigo uno de esos detalles que siempre despiertan curiosidad entre los aficionados: los dorsales. Aunque no habrá una revolución en la numeración, sí se mantienen algunos números ya emblemáticos dentro del vestuario. Lamine Yamal seguirá luciendo el histórico 10, Raphinha conservará el 11 y Ferran Torres, el héroe de la final del Mundial con España, continuará vistiendo el 7.

Los dorsales del Barcelona para la temporada 2026/27

1 - Marc-André ter Stegen

3 - Alejandro Balde

4 - Ronald Araujo

5 - Pau Cubarsí

6 - Gavi

7 - Ferran Torres

8 - Pedri

10 - Lamine Yamal

11 - Raphinha

13 - Joan García

15 - Andreas Christensen

16 - Fermín López

17 - Marc Casadó

18 - Gerard Martín

19 - ?

20 - Dani Olmo

21 - Frenkie de Jong

22 - Marc Bernal

23 - Jules Koundé

24 - Eric García

25- Wojciech Szczesny

¿Qué dorsal utilizarán Gordon y Adeyemi?

Aunque el grueso de la plantilla ya tiene definido el número que lucirá durante la temporada, todavía quedan dos incorporaciones pendientes de una confirmación oficial. Anthony Gordon es el que tiene el panorama más claro: si finalmente se concreta la salida de Roony Bardghji, pretendido por varios clubes de la Premier League, el extremo inglés heredaría el dorsal 19 que dejaría vacante el sueco.

Barcelona's new player Anthony Gordon | Anadolu/GettyImages

Karim Adeyemi, en cambio, deberá esperar para elegir entre las opciones disponibles. El delantero procedente del Borussia Dortmund tiene actualmente libres los números 2, 9, 12 y 14, los únicos que puede utilizar dentro de la normativa de LaLiga, que reserva los dorsales del 1 al 25 para los jugadores inscritos con ficha del primer equipo.

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