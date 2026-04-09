Los dos equipos de la Liga MX que buscan fichar a Denzell García

Juárez FC se ha convertido en uno de esos clubes incómodos de enfrentar a lo largo del torneo de Clausura 2026. Con una idea de juego práctica y efectiva, ha logrado quitarle puntos a equipos como América, Tigres y Rayados de Monterrey.

Claro que esto no es obra de la casualidad. Los dirigidos por Pedro Cixinha han sabido fortalecer de manera puntual las virtudes de sus jugadores, y, lo más importante, han logrado debilitar las cualidades de sus contrincantes.

FC Juarez v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Evidentemente, nada de esto sería posible si en la plantilla de los Bravos de Ciudad Juárez no hubiera jugadores de calidad. Pero vaya que los hay. Uno de ellos, es el lateral por la banda de la derecha, Denzell García, quien desde el mercado de fichajes de invierno sonaba con fuerza como posible refuerzo de Tigres UANL, y que ahora, de nueva cuenta, suena también para un equipo de Nuevo León, mas no se trata de Tigres, sino del Club de Fútbol Monterrey.

Con información del periodista deportivo argentino, César Luir Merlo, los Rayados de Monterrey, junto a las Águilas del América, serían los dos principales candidatos para firmar a Denzell García en el próximo verano.

🚨[EXCLUSIVO] América y Rayados se han interesado en Denzell García. Los clubes ya contactaron a Juárez. Más detalles, aquí. ⬇️https://t.co/wVu6mlk8B1 pic.twitter.com/dFgfZRsYOt — César Luis Merlo (@CLMerlo) April 9, 2026

¿En cuánto está tasado Denzell García?

El futbolista mexicano, de tan solo 22 años de edad, es uno de esos elementos polivalentes que se destacan tanto por cumplir a pulcritud con tareas de corte defensivas como por incorporarse al frente, convirtiéndose en una opción ofensiva de gran peligro por la banda de la derecha, ya sea para colaborar con centros a los atacantes o para intentar con disparos de larga distancia.

Con información de Transfermarkt, el aún jugador de los Bravos de Ciudad Juárez está tasado en 4.50 millones de dólares, siendo este el pico más alto de su carrera. Una cifra sumamente alcanzable para insituciones como Rayados y América.

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