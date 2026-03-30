Los dos gigantes europeos que pueden robarle a Rashford al FC Barcelona

El FC Barcelona tendrá una tarea importante en este mercado de fichajes: retener a Marcus Rashford, cuya cesión llega a su fin y su valor de compra representa una complicación para las arcas del club catalán.

Según Mundo Deportivo, tanto el París Saint-Germain como el AC Milan están atentos a lo que suceda con el futuro del ex futbolista del Manchester United, cedido desde los Diablos Rojos al Barça hasta el final de la temporada 2025/26.

El club catalán tiene como prioridad asegurarse la continuidad de Marcus Rashford y tenían tomada la decisión de ejecutar la opción de compra estipulada en el préstamo, aunque los 30 millones de euros de esta chance escapan a las posibilidades económicas de un equipo que, además, tendrá que salir al mercado a buscar un reemplazante para Robert Lewandowski.

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Desde la directiva comandada por Joan Laporta están en contacto con los directivos del United para negociar una nueva cesión o para bajar el valor del fichaje permanente, algo que parece difícil de lograr tras la buena temporada de Rashford vistiendo la Blaugrana.

Con la camiseta del FC Barcelona, Rashford lleva 39 partidos jugados con 10 goles anotados y 13 asistencias brindadas a compañeros. Ya fue campeón de la Supercopa de España y se ilusiona con ganar LaLiga y la UEFA Champions League, donde el equipo está puntero y clasificado a los cuartos de final respectivamente.

Además, sus buenos rendimientos en el FCB le representaron volver a la selección inglesa y se ilusiona con poder disputar el Mundial 2026 de la mano de Thomas Tuchel el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. En el amistoso frente a Uruguay en Wembley fue titular del equipo B y disputó 70 minutos, mientras que se espera que sea suplente ante Japón este martes en Londres antes de regresar a la Ciudad Condal.

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