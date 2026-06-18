Los dos jugadores de peso que podrían vivir sus horas finales dentro del América

La nueva era dentro del América continúa tomando forma durante las primeras semanas de trabajo de Guillermo Almada. Después de la salida del cuerpo técnico que comandaba André Jardine, ahora la atención se centra en más de un futbolista brasileño cuyo futuro luce cada vez más lejos de Coapa de cara al Apertura 2026.

Durante el último semestre de André al frente del equipo, tres jugadores brasileños llegaron al club a pedido directo del técnico. Dos de ellos son Rodrigo Dourado y Vinicius Lima, además de Raphael Veiga. En el caso de los dos primeros mencionados, todo indica que sus horas al interior del nido están por terminar.

#RUMOR



Vinicius Lima & Rodrigo Dourado se sumarían a las bajas del club junto a Jona Dos Santos.



Esto podría abrir las puertas a Luis Chávez y Deossa?



A esperar 👀 pic.twitter.com/FvGLRneeyJ — Línea Azulcrema 🦅 (@Linea_azulcrema) June 16, 2026

El caso más avanzado, casi que definido parece ser el de Vinicius Lima. El ftbolista, que llegó al América mediante un préstamo procedente de Fluminense, no fue llamado para iniciar la pretemporada con el resto de la plantilla. La decisión apunta a ser un claro mensaje de parte de Almada: 'Vini' no está en planes.

El mediocentro tendría claro que su futuro no está más en México, sin embargo, dejará el mismo en manos del América. En todo caso si el club desea darle salida y liberar la plaza de extranjero, deberá soltar dinero para pagar la compensación en la salida del jugador.

Pumas UNAM v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Una situación diferente, aunque igualmente compleja, es la que vive Rodrigo Dourado. A diferencia de Vinicius, el contención sí se presentó a la pretemporada y trabaja con normalidad junto al resto del plantel. Sin embargo, eso no garantiza su continuidad dentro de la institución para el próximo semestre.

De hecho, el club ha reportado al manejo del jugador que le deseo de la gerencia es el de colocarle dentro del mercado y recuperar algo de lo invertido en su fichaje. La meta es cortarle, pero, en este caso sin perder dinero por ello.