Los dos jugadores de Tijuana que se acercan al América

El Club América trabaja a ritmo acelerado en su primer gran movimiento del mercado, y todo apunta a que dos futbolistas de los Xolos de Tijuana podrían aterrizar en Coapa para reforzar el proyecto de André Jardine rumbo al 2026. Las negociaciones avanzan y en el club existe plena confianza en concretar ambos fichajes.

El primero en la lista es Kevin Castañeda, mediocampista ofensivo de 26 años que viene de firmar el mejor torneo de su carrera, destacando como líder futbolístico de Tijuana durante el Apertura 2025. Su explosión en Xolos y su evolución constante en la Liga MX lo colocaron en el radar azulcrema desde hace semanas.

André Jardine habría aprobado personalmente su llegada, considerando a Castañeda un perfil ideal para dinamizar la zona creativa del equipo, especialmente tras la irregularidad mostrada por América en el último semestre. En Coapa creen que el jugador puede convertirse de inmediato en una pieza titular.

Por ahora, las cifras de la operación no han sido reveladas, aunque fuentes cercanas al club confirman que existe plena voluntad de cerrar el trato lo antes posible. Tijuana vería con buenos ojos la transferencia debido al impulso que ha tomado el valor del futbolista.

El segundo nombre en la mira es Vitinho, extremo brasileño que ya trabajó con Jardine durante su etapa en Atlético de San Luis. Su velocidad, desequilibrio y capacidad de jugar por ambos costados lo convierten en una opción valiosa para diversificar el ataque americanista.

La directiva azulcrema considera que el brasileño puede recuperar su mejor versión bajo la guía del técnico que mejor lo potenció en México. Las negociaciones siguen en marcha y Tijuana está dispuesto a traspasarlo, siempre y cuando se alcancen las condiciones contractuales adecuadas.

América busca cerrar ambos refuerzos cuanto antes para adelantarse a la competencia del mercado invernal y evitar negociaciones prolongadas. La llegada de dos futbolistas consolidados en la Liga MX respondería al objetivo del club de renovar su estructura ofensiva sin depender de fichajes extranjeros de alto costo.

