Los dos jugadores internacionales que habría descartado Cruz Azul

Cruz Azul ha dado un giro importante en la planeación de su mercado de fichajes para el verano al dejar de lado dos nombres que figuraban entre las principales opciones para reforzar la defensa. Kevin Lomónaco y Guillermo Maripán ya no forman parte de la lista del club, pese al interés que ambos despertaban en La Noria.

El caso de Lomónaco era uno de los que más ruido generaba en la directiva celeste. El defensor de Independiente reunía condiciones deportivas que encajaban con el perfil buscado para fortalecer la zaga. Además, por su aún corta edad, se le valoraba como un central con crecimiento para el corto o mediano plazo.

SE CAEN DOS NOMBRES ❌



Cruz Azul perdió dos peticiones de Joel Huiqui para la defensa.



🚂 De acuerdo con Azteca Deportes, Guillermo Maripán y Kevin Lomónaco estaban entre las opciones para reforzar la zaga celeste. Sin embargo, la Máquina decidió bajarse de ambas negociaciones. pic.twitter.com/bVqTQgnOjh — Futbol Total (@futboltotal) June 25, 2026

Por su parte, Maripán también aparecía como un plan B al argentino, El experimentado central chileno quedó como agente libre, lo que le colocaba como una opción de baja inversión. Su recorrido internacional y liderazgo representaban argumentos sólidos para contemplarlo seriamente dentro del proyecto deportivo.

Es clave señalar que el freno en ambas posibilidades no responde a cuestiones económicas, ni mucho menos a una pérdida de interés por las virtudes deportivas de los dos defensores. El escenario cambió debido a las necesidades inmediatas que tiene la gerencia para el mercado ya en curso.

Portugal v Chile -International Friendly | Soccrates Images/GettyImages

El escenario es simple: en este punto Cruz Azul no tiene plazas de no formado en México a disposición. No se descarta que a lo largo del verano el club libere al menos una, sin embargo, en caso de que esto se cumpla, la prioridad es la de ir por un refuerzo de ataque.

Si bien tanto Lomónaco como Maripán son opciones en defensa muy llamativas, en Cruz Azul no encuentran sentido en ir por alguno de los dos cuando tienen en el plantel a Jesús Orozco, Amaury García, Willer Ditta y Gonzalo Piovi. Adicional, trabajan en el fichaje de César Montes.

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