Los dos jugadores que están en lista de opciones de Chivas además de Sepúlveda

Chivas ya planifica el próximo torneo y, además del inminente fichaje de Ángel Sepúlveda, el club tiene en la mira a dos futbolistas más para reforzar su plantilla en 2026: Illian Hernández y Sebastián Córdova. Ambos quedarían libres el 1 de enero, convirtiéndose en oportunidades de mercado atractivas y de bajo costo.

El primer caso, y el más avanzado, es el de Ángel Sepúlveda. El atacante de Cruz Azul ya mantiene negociaciones directas con el Guadalajara y sería el primer refuerzo del club para el siguiente semestre. La poca actividad del jugador con 'la máquina' ha facilitado el acercamiento.

🚨💥Gente, ¡Chivas al acecho con 3 jugadores para el siguiente torneo!😱



1️⃣Ángel Sepúlveda:

- Ya hay negociaciones de por medio.✍🏼

- Sería el 1er fichaje del Rebaño.🔴⚪️

- Poca actividad en Cruz Azul.❌



2️⃣Illian Hernández:

- Se mantiene como agente libre.🔥



3️⃣Sebastián… pic.twitter.com/6VmCROY7ou — Diego ‘Flaco’ Sandoval (@flacosandoval_) December 2, 2025

Sepúlveda ha mostrado apertura total al movimiento, mientras que Chivas trabaja para cerrar los últimos detalles con Cruz Azul. En caso de no lograr un acuerdo, el cuadro de Verde Valle está dispuesto a pagar su cláusula de salida para concretar la operación cuanto antes.

El segundo nombre en la lista es Illian Hernández. El delantero de Pachuca no renovará su contrato, por lo que quedará libre al finalizar el año. Esta condición lo vuelve especialmente atractivo para Chivas, que necesita sumar opciones ofensivas sin comprometer demasiado el presupuesto.

Hernández, sin embargo, no tiene negociaciones avanzadas con el club. Aunque existe interés real, Chivas apenas monitorea su situación a la espera de que se formalice su salida de los Pachuca. Por ahora, únicamente figura como alternativa.

FC Juarez v Pachuca - Torneo Apertura 2022 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El tercer elemento es Sebastián Córdova, quien saldrá de Tigres en enero de 2026 tras no renovar su contrato. Su representante ya lo ha ofrecido a varios clubes, incluido Chivas, aunque por el momento el mediocampista ofensivo parece encaminarse hacia otros destinos.

Córdova es un futbolista valorado en Verde Valle por su versatilidad y talento, pero su incorporación todavía está lejos de concretarse. Chivas simplemente observa el escenario, consciente de que podría tratarse de un fichaje accesible solo si se alinean las condiciones.

La directiva rojiblanca busca nutrir el plantel con elementos de buena edad, bajo costo y que lleguen en libertad. Si bien Ángel Sepúlveda está muy cerca de convertirse en el primer fichaje, Hernández y Córdova completan la lista de objetivos, aunque sin avances sustanciales.